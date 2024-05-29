«Кремонезе» – «Венеция»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

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сегодня, 00:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч плей-офф Серии B Италии «Кремонезе» – «Венеция», который состоится 30 мая 2024 года

«Кремонезе»

«Кремонезе» в турнирной таблице итальянской Серии B занял четвёртое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Серо-красных» за последнее время. В заключительном туре чемпионата «Тигры» выиграли у «Читтаделлы» со счётом 3:0.

С общим счётом 6:3 по сумме двух встреч «Серо-красные» взяли верх над командой «Катанзаро» в полуфинале плей-офф Серии B.

«Венеция»

«Оранжево-чёрно-зелёные» в турнирной таблице Серии B вошли в тройку самых сильных команд. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Венеции», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. В матче 38-го тура чемпионата Италии «Оранжево-чёрно-зелёные» уступили «Специи» со счётом 1:2.

В полуфинальном матче плей-офф Серии B с общим счётом 3:1 по сумме двух встреч «Венеция» выиграла у «Палермо».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кремонезе» – 2.09

Ничья – 3.45

Победит «Венеция» – 3.45

Победит «Кремонезе» с форой -1.5 гола – 3.60

Тотал голов больше 2.5 – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 – 1.84

Статистика

Четыре победы одержали «Тигры» в десяти крайних матчах

За такой же период «Венеция» выиграла в шести встречах

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

«Тигры» на своём поле с «Венецией» обычно играют на меньше. В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.84 на тотал меньше 2.5 мячей за игру. С большой долей вероятности на двоих команды забьют не больше двух мячей на двоих.