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«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Даллас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

вчера, 23:35
«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Даллас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Даллас», который состоится 30 мая 2024 года

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос Галактикос» на данный момент в турнирной таблице Западной конференции МЛС занимает третье место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Лос-Анджелеса» за последнее время. На выезде нулевую ничью «Галактикос» раскатал с «Шарлоттом».

26 мая со счётом 2:1 «Лос-Анджелес Гэлакси» взял верх над клубом «Хьюстон Динамо».

«Даллас»

«Быки» на сегодняшний день в турнирной таблице находятся на двенадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Далласа», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Гэлакси». В 1/8 Кубка США Оупен со счётом 2:1 «Быки» одержали победу над «Тампа Бэй».

На прошлых выходных со счётом 3:3 на своём поле вничью сыграл «Даллас» с командой «Реал Солт-Лейк».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лос-Анджелес Гэлакси» – 1.53
  • Ничья – 4.70
  • Победит «Даллас» – 5.80
  • Победит «Лос-Анджелес Гэлакси» с форой -1.5 гола – 2.23
  • Тотал голов больше 3.5 – 2.11
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.69

Статистика

  • Только одну победу одержал «Гэласкси» в пяти последних матчах
  • За аналогичный период «Быки» выиграли своих соперников в трёх встречах
  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 2.11 в будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать на тотал больше 3.5 мячей за игру. Четыре гола, как минимум, на двоих команды забьют в предстоящем футбольном поединке.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 06:36
Ожидаю в этом матче голевую феерию. Тб 2,5
Гость
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