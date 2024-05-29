«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Даллас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

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вчера, 23:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Даллас», который состоится 30 мая 2024 года

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос Галактикос» на данный момент в турнирной таблице Западной конференции МЛС занимает третье место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Лос-Анджелеса» за последнее время. На выезде нулевую ничью «Галактикос» раскатал с «Шарлоттом».

26 мая со счётом 2:1 «Лос-Анджелес Гэлакси» взял верх над клубом «Хьюстон Динамо».

«Даллас»

«Быки» на сегодняшний день в турнирной таблице находятся на двенадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Далласа», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Гэлакси». В 1/8 Кубка США Оупен со счётом 2:1 «Быки» одержали победу над «Тампа Бэй».

На прошлых выходных со счётом 3:3 на своём поле вничью сыграл «Даллас» с командой «Реал Солт-Лейк».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лос-Анджелес Гэлакси» – 1.53

Ничья – 4.70

Победит «Даллас» – 5.80

Победит «Лос-Анджелес Гэлакси» с форой -1.5 гола – 2.23

Тотал голов больше 3.5 – 2.11

Тотал голов меньше 3.5 – 1.69

Статистика

Только одну победу одержал «Гэласкси» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Быки» выиграли своих соперников в трёх встречах

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 2.11 в будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать на тотал больше 3.5 мячей за игру. Четыре гола, как минимум, на двоих команды забьют в предстоящем футбольном поединке.