«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Даллас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Даллас», который состоится 30 мая 2024 года
«Лос-Анджелес Гэлакси»
«Лос Галактикос» на данный момент в турнирной таблице Западной конференции МЛС занимает третье место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Лос-Анджелеса» за последнее время. На выезде нулевую ничью «Галактикос» раскатал с «Шарлоттом».
26 мая со счётом 2:1 «Лос-Анджелес Гэлакси» взял верх над клубом «Хьюстон Динамо».
«Даллас»
«Быки» на сегодняшний день в турнирной таблице находятся на двенадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Далласа», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Гэлакси». В 1/8 Кубка США Оупен со счётом 2:1 «Быки» одержали победу над «Тампа Бэй».
На прошлых выходных со счётом 3:3 на своём поле вничью сыграл «Даллас» с командой «Реал Солт-Лейк».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лос-Анджелес Гэлакси» – 1.53
- Ничья – 4.70
- Победит «Даллас» – 5.80
- Победит «Лос-Анджелес Гэлакси» с форой -1.5 гола – 2.23
- Тотал голов больше 3.5 – 2.11
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.69
Статистика
- Только одну победу одержал «Гэласкси» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «Быки» выиграли своих соперников в трёх встречах
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.
Прогноз
С коэффициентом 2.11 в будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать на тотал больше 3.5 мячей за игру. Четыре гола, как минимум, на двоих команды забьют в предстоящем футбольном поединке.