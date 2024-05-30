Слишком много игроков «Арсенала» и спорный Холанд. 33 лучших футболиста АПЛ 2023/24

1717096751

30 мая 2024, 22:19

Одной символической командой в Англии не обойтись.

Вратари

Пикфорд («Эвертон») – Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») – Давид Райя («Арсенал»)

Бразильцы из «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» пропускали матчи, у Алиссона и Эдерсона были более удачные сезоны. Онана из МЮ тоже и тащил, и привозил. А Пикфорд и Мартинес отыграли классно, последний даже в Лигу чемпионов отправился. Также отметим человека с 16 «сухарями» из «Арсенала». Райе явно помогли защитники, но новый голкипер начал неплохо.

Защитники

Уайт («Арсенал») – Аканджи («Манчестер Сити») – Брэнтуэйт («Эвертон»)

Вынуждены использовать схему с тремя защитниками, поскольку слишком много достойных хавбеков и атакующих игроков. Нечестно оставлять за бортом основных героев сезона, чтобы выделить представителей не таких ярких позиций на флангах. Уайт играл справа, но умеет в центре обороны. Универсал Аканджи и открытие сезона Брэнтуэйт тоже заслужили похвалу.

Салиба («Арсенал») – ван Дейк («Ливерпуль») – Тарковски («Эвертон»)

Сразу два защитника «Эвертона» в списке, но всё по делу. Как и вратарь Пикфорд, Тарковски сыграл круто. Можно ещё отметить Забарного из «Борнмута» и Андерсена из «Кристал Пэлас». А вот Салиба и ван Дейка рекламировать нет смысла. Француз и голландец в числе сильнейших защитников планеты. У них вместе с командами были плохие матчи, но класс налицо.

Ван де Вен («Тоттенхэм») – Габриэль («Арсенал») – Гвардиол («Манчестер Сити»)

Гвардиола включаем за то, что из списка разочарований перешел к очарованиям во второй части сезона. Успешно сыграл на левом краю обороны. Ван де Вена хвалим, поскольку новичок «шпор» впечатлил уровнем игры в первом сезоне в непростом клубе. А с Габриэлем всё понятно. Защитник «Арсенала» помогал команде на стандартах у чужих ворот и дрался до конца.

Полузащитники

Родри («Манчестер Сити») – Дуглас Луис («Астон Вилла») – МакАллистер («Ливерпуль»)

Центральные хавбеки были настолько крутыми, что надо использовать схему «3-2-3-1». Как можно исключить чемпиона Англии Родри? Лидер «Манчестер Сити» впечатлил игрой и серией без поражений во всех турнирах. Лишь в финале Кубка Англии против МЮ проиграл юным Майну и Гарначо. Зато стал чемпионом. Луис и МакАллистер тоже молодцы.

Райс («Арсенал») – Гросс («Брайтон») – Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»)

Даже если их команды подвели – «Брайтон» и «Ньюкасл» не выступили идеально, у них есть на поле авторы голевых передач, как немец Гросс, или мастера отбора, как бразилец Бруно. А Деклан Райс в списке лучших трансферов сезона во всей Европе. Полузащитника «Арсенала» нет смысла лишний раз нахваливать. Понятно, что англичанин среди явных героев сезона в АПЛ .

Плеймейкеры

Палмер («Челси») – Сака («Арсенал») – Салах («Ливерпуль»)

Салах может лучше, но это машина по собиранию голов в АПЛ . Палмер стал открытием чемпионата – Коул забил неприлично много мячей в составе спорного «Челси». Наконец, Сака немного потерялся на фоне коллеги по сборной Англии, но отличается техникой и тонкостью работы. Букайо легко заходит в чужую штрафную площадь, это молодой футболист мирового класса.

Эдегор («Арсенал») – Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Знаем, что бельгиец Де Брюйне пропустил значительную часть сезона из-за травмы. Но у Кевина 10 ассистов, настоящая машина. Если бы составляли одну сборную, то взяли бы капитана «Арсенала» Эдегора, недооцененного на фоне остальных героев АПЛ . Но Бруну Фернандеш тоже хорош. Португалец из МЮ раздал много классных передач, пусть его и подвели напарники.

Фил Фоден («Манчестер Сити») – Боуэн («Вест Хэм») – Бернарду («Манчестер Сити»)

Здесь много достойных кандидатов, но поставим двух игроков «горожан». К Фодену и Бернанду точно нет вопросов, оба наиграли на новое чемпионство, а Фил вообще впечатлил фанатов и экспертов. Странно было бы, учитывая чемпионский рывок «Манчестер Сити», отмечать других игроков. А Боуэн порадовал голами «Вест Хэм», хотя там и Кудус был хорош в атаке.

Нападающие

Уоткинс («Астон Вилла») – Холанд («Манчестер Сити») – Александер Исак («Ньюкасл»)

Тут футболисты указаны в произвольном порядке, это не рейтинг. Но если бы оставляли одного, то Холанд в запасе. Уоткинс помог «Астон Вилле» в борьбе за четверку, а вот «Манчестер Сити» вполне мог справиться без Холанда. У Эрлинга хватает голов, но много промахов. А третьим выбираем Исака, его часто забывают, отмечая Сона. Однако корейцу было чуть проще.

Главные тренеры

Эмери («Астон Вилла») – Гвардиола («Манчестер Сити») – Артета («Арсенал»)

Ожидаемая тройка, объяснения вряд ли нужны. Эмери в Лиге чемпионов, продлил контракт и мог стать тренером года. Гвардиола выиграл шестой титул за семь лет. Артета построил невезучий, но мощный «Арсенал». Ираола из «Борнмута» тоже заслуживает высоких оценок по итогам этого сезона. В списке четыре испанца. А теперь давайте посчитаем представительство клубов среди 33 футболистов.

По семь игроков у «Арсенала» и «Манчестер Сити». Фанаты других клубов АПЛ скажут, что слишком много «канониров», учитывая сезон без трофея. Но разве у Артеты слабая команда? По три игрока из «Астон Виллы», «Ливерпуля» и «Эвертона». Два человека из «Ньюкасла», а дальше ребята из разных команд. В АПЛ настолько много крутых футболистов, что легко добавить даже четвертый состав.