Слишком много игроков «Арсенала» и спорный Холанд. 33 лучших футболиста АПЛ 2023/24

Одной символической командой в Англии не обойтись.
Вратари
Пикфорд («Эвертон») – Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») – Давид Райя («Арсенал»)
Бразильцы из «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» пропускали матчи, у Алиссона и Эдерсона были более удачные сезоны. Онана из МЮ тоже и тащил, и привозил. А Пикфорд и Мартинес отыграли классно, последний даже в Лигу чемпионов отправился. Также отметим человека с 16 «сухарями» из «Арсенала». Райе явно помогли защитники, но новый голкипер начал неплохо.
Защитники
Уайт («Арсенал») – Аканджи («Манчестер Сити») – Брэнтуэйт («Эвертон»)
Вынуждены использовать схему с тремя защитниками, поскольку слишком много достойных хавбеков и атакующих игроков. Нечестно оставлять за бортом основных героев сезона, чтобы выделить представителей не таких ярких позиций на флангах. Уайт играл справа, но умеет в центре обороны. Универсал Аканджи и открытие сезона Брэнтуэйт тоже заслужили похвалу.
Салиба («Арсенал») – ван Дейк («Ливерпуль») – Тарковски («Эвертон»)
Сразу два защитника «Эвертона» в списке, но всё по делу. Как и вратарь Пикфорд, Тарковски сыграл круто. Можно ещё отметить Забарного из «Борнмута» и Андерсена из «Кристал Пэлас». А вот Салиба и ван Дейка рекламировать нет смысла. Француз и голландец в числе сильнейших защитников планеты. У них вместе с командами были плохие матчи, но класс налицо.
Ван де Вен («Тоттенхэм») – Габриэль («Арсенал») – Гвардиол («Манчестер Сити»)
Гвардиола включаем за то, что из списка разочарований перешел к очарованиям во второй части сезона. Успешно сыграл на левом краю обороны. Ван де Вена хвалим, поскольку новичок «шпор» впечатлил уровнем игры в первом сезоне в непростом клубе. А с Габриэлем всё понятно. Защитник «Арсенала» помогал команде на стандартах у чужих ворот и дрался до конца.
Полузащитники
Родри («Манчестер Сити») – Дуглас Луис («Астон Вилла») – МакАллистер («Ливерпуль»)
Центральные хавбеки были настолько крутыми, что надо использовать схему «3-2-3-1». Как можно исключить чемпиона Англии Родри? Лидер «Манчестер Сити» впечатлил игрой и серией без поражений во всех турнирах. Лишь в финале Кубка Англии против МЮ проиграл юным Майну и Гарначо. Зато стал чемпионом. Луис и МакАллистер тоже молодцы.
Райс («Арсенал») – Гросс («Брайтон») – Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»)
Даже если их команды подвели – «Брайтон» и «Ньюкасл» не выступили идеально, у них есть на поле авторы голевых передач, как немец Гросс, или мастера отбора, как бразилец Бруно. А Деклан Райс в списке лучших трансферов сезона во всей Европе. Полузащитника «Арсенала» нет смысла лишний раз нахваливать. Понятно, что англичанин среди явных героев сезона в АПЛ.
Плеймейкеры
Палмер («Челси») – Сака («Арсенал») – Салах («Ливерпуль»)
Салах может лучше, но это машина по собиранию голов в АПЛ. Палмер стал открытием чемпионата – Коул забил неприлично много мячей в составе спорного «Челси». Наконец, Сака немного потерялся на фоне коллеги по сборной Англии, но отличается техникой и тонкостью работы. Букайо легко заходит в чужую штрафную площадь, это молодой футболист мирового класса.
Эдегор («Арсенал») – Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – Де Брюйне («Манчестер Сити»)
Знаем, что бельгиец Де Брюйне пропустил значительную часть сезона из-за травмы. Но у Кевина 10 ассистов, настоящая машина. Если бы составляли одну сборную, то взяли бы капитана «Арсенала» Эдегора, недооцененного на фоне остальных героев АПЛ. Но Бруну Фернандеш тоже хорош. Португалец из МЮ раздал много классных передач, пусть его и подвели напарники.
Фил Фоден («Манчестер Сити») – Боуэн («Вест Хэм») – Бернарду («Манчестер Сити»)
Здесь много достойных кандидатов, но поставим двух игроков «горожан». К Фодену и Бернанду точно нет вопросов, оба наиграли на новое чемпионство, а Фил вообще впечатлил фанатов и экспертов. Странно было бы, учитывая чемпионский рывок «Манчестер Сити», отмечать других игроков. А Боуэн порадовал голами «Вест Хэм», хотя там и Кудус был хорош в атаке.
Нападающие
Уоткинс («Астон Вилла») – Холанд («Манчестер Сити») – Александер Исак («Ньюкасл»)
Тут футболисты указаны в произвольном порядке, это не рейтинг. Но если бы оставляли одного, то Холанд в запасе. Уоткинс помог «Астон Вилле» в борьбе за четверку, а вот «Манчестер Сити» вполне мог справиться без Холанда. У Эрлинга хватает голов, но много промахов. А третьим выбираем Исака, его часто забывают, отмечая Сона. Однако корейцу было чуть проще.
Главные тренеры
Эмери («Астон Вилла») – Гвардиола («Манчестер Сити») – Артета («Арсенал»)
Ожидаемая тройка, объяснения вряд ли нужны. Эмери в Лиге чемпионов, продлил контракт и мог стать тренером года. Гвардиола выиграл шестой титул за семь лет. Артета построил невезучий, но мощный «Арсенал». Ираола из «Борнмута» тоже заслуживает высоких оценок по итогам этого сезона. В списке четыре испанца. А теперь давайте посчитаем представительство клубов среди 33 футболистов.
По семь игроков у «Арсенала» и «Манчестер Сити». Фанаты других клубов АПЛ скажут, что слишком много «канониров», учитывая сезон без трофея. Но разве у Артеты слабая команда? По три игрока из «Астон Виллы», «Ливерпуля» и «Эвертона». Два человека из «Ньюкасла», а дальше ребята из разных команд. В АПЛ настолько много крутых футболистов, что легко добавить даже четвертый состав.
Хотя этот сезон оказался слабым для английских клубов в Европе – ни одного выхода в финал, скандальным по судейству – дожили до разговора об отмене VAR, ниже падать некуда, по качеству футбола показали нестабильное и яркое представление. Многие могли сыграть лучше, особенно МЮ, «Челси» и «Ливерпуль» весной. Но футболисты в АПЛ классные. И часть из них увидите на Евро-2024.
ВР. Дэвид Рая (Арсенал)
Защ. Кайил Уокер (Ман Сити) Салиба (Арсенал) Йошко Гвардиол (Ман Сити)
Пол. Кевин Де Брюйне (Ман Сити) Родри (Ман Сити) Деклан Райс ( Арсенал) Коул Палмер ( Челси)
Нап. Фил Фоден ( Ман Сити) Эрлинг Холанд ( Ман Сити) Уолли Уоткинс ( Астон Вилла)
Гл Тренер Хосеп Гвардиола. 4 титул подряд, говорит сам за себя.
ВР. Дэвид Рая (Арсенал)
Защ. Кайил Уокер (Ман Сити) Салиба (Арсенал) Йошко Гвардиол (Ман Сити)
Пол. Кевин Де Брюйне (Ман Сити) Родри (Ман Сити) Деклан Райс ( Арсенал) Коул Палмер ( Челси)
Нап. Фил Фоден ( Ман Сити) Эрлинг Холанд ( Ман Сити) Уолли Уоткинс ( Астон Вилла)
Гл Тренер Хосеп Гвардиола. 4 титул подряд, говорит сам за себя.