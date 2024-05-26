Спасение Акинфеева и пас пяткой от Глушенкова. Символическая сборная 30-го тура РПЛ

1716748127

вчера, 21:28

А «Зенит» празднует шестой подряд титул.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА ) – хладнокровие тура

За «Рубин» неплохо сыграл Дюпин, но пропустил от «Сочи» в итоге. А вот Акинфеев сохранил ворота на замке, хотя Дивеев «подарил» ему в прощальном туре сезона пенальти. Бразилец Шеттине пробил неплохо, но Игорь Владимирович отпраздновал продление контракта с ЦСКА ещё одним привычным для него подвигом. Сезон был сложным, но уходит в отпуск с «сухарем».

Защитники

Келвен ( ЦСКА ) – настырность тура

Правый латераль «армейцев» отдал голевую передачу на Виктора Давилу. Гол стал первым и победным для ЦСКА в итоге. Келвен участвовал в разных атаках своей команды, не давая соперникам из «Урала» продышаться. Бразильский футболист выиграл борьбу у защитника Итало, наносил удары по чужим воротам, создавал моменты и не забывал высоко прессинговать.

Сергей Божин («Факел») – включение тура

Божин оказался у чужих ворот на стандарте, выиграл борьбу у оппонентов и забил важнейший для «Факела» гол в ворота «Ахмата». Позже Маркову не с первой попытки удалось развить успех, но Сергей сделал всю главную работу. В обороне «Факел» смотрится намного лучше, если можно выпустить Божина. Ключевой защитник, независимо от выбранной тренерами роли.

Хуниор Алонсо («Краснодар») – класс недели

Многие даже не заметили, как Алонсо тонко организовал защитную линию «Краснодара» против «Динамо». В створ ворот Сафонова попали трижды, но не все попытки были опасными. Ни один удар не стал смертельным. Алонсо объявил об уходе из «Краснодара», а на прощание совершил 4 перехвата и 6 раз выносил мяч. Тюкавин с коллегами уступили «Краснодару».

Лукас Оласа («Краснодар») – проход недели

В «Зените» должны Оласе подарок за его игру против «Динамо». Победа не подарила «горожанам» чемпионство, зато клуб Галицкого помог петербуржцам. И если бы не проход Лукаса с голевым прострелом, то матч мог завершиться 0:0 в пользу московского клуба. Активность уругвайца стала катализатором атак «Краснодара» в сложном поединке, где решили судьбу сезона.

Полузащитники

Артур («Зенит») – ключевой гол сезона

Представим, что счет в Санкт-Петербурге остался 1:1. Тогда чемпионом становился «Краснодар». Но Артур вышел на замену, активно работал по правом флангу. А когда соперники из «Ростова» устали, то новичок взял игру на себя. Зашел в штрафную площадь, подстроился под удар и пробил. Песьяков сыграл нелепо, но это проблема команды Карпина. Теперь Артур – чемпион РПЛ .

Ираклий Квеквескири («Факел») – желание тура

В тридцать четыре года Квеквескири наслаждается игрой в РПЛ . Благодаря его первой голевой передаче в сезоне «Факел» сохранит прописку в РПЛ . Не сыграют в стыковых матчах. «Ахмат» не сумел озадачить клуб из Воронежа в гостях. И хотя грузинский ветеран покинул поле из-за травмы, должен вернуться ещё сильнее, ведь речь о любимце публики и вожаке команды.

Максим Глушенков («Локомотив») – пас пяткой тура

Когда человек отдает голевую передачу пяткой, то заслуживает комплиментов. У «Локомотива» в гостях у «Балтики» было много героев. Миранчук забил, прежде чем привезти пенальти, Сулейманова ищите рядом. Но Глушенков стал героем не только одного матча – 3 удара и 4 созданных момента, а и всего сезона. У Максима полтора десятка ассистов, роскошный результат.

Нападающие

Матео Кассьерра («Зенит») – ассист сезона

Если бы Кассьерра сыграл на уровне Сергеева, который попал в антисборную тура, то «Зенит» мог отдать чемпионство «Краснодару». Но Матео не только забил в падении через себя после чужого офсайда, но также оттянулся в глубину и отдал решающий пас сезона на Артура. Не обошлось без ошибки голкипера, но у Кассьерры теперь 25 баллов в РПЛ по «гол плюс пас».

Тимур Сулейманов («Локомотив») – форма весны

В прошлом туре забил дважды, в этом гол плюс пас. Тимур в хорошей форме в концовке сезона. Быть может, даже сохранит место в основе, хотя руководство «Локомотива» подумывает о подписании форварда, если уйдет Дзюба и ещё парочка более молодых исполнителей. Сулейманов технично и дерзко сыграл у чужих ворот. Без давления у него получается лучше.

Джон Кордоба («Краснодар») – напор тура

Колумбиец плакал после матча, когда футболисты «Краснодара» благодарили фанатов в ирландском стиле – хлопали в ладоши в унисон с публикой. Возможно, оплакивал шанс стать чемпионом. «Зенит» победил «Ростов», «горожанам» не хватило последнего шага. Или Джон покинет РПЛ вслед за Алонсо? В любом случае форвард постарался. Забил дважды, один гол засчитали.

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар») – мотиватор тура

Хотя «Краснодар» мог в концовке решать судьбу сезона, пропустив от «Динамо» в ответ, снизив обороты, «горожане» поставили на победу. Исторический результат для молодого клуба – никогда ранее не были вторыми. Упущенная возможность в прошлых турах, Мусаева тогда ругали. Но в поединке с «Динамо» тренер отработал лучше. «Краснодар» физически и морально был готов немного лучше. Они в целом сыграли в свой футбол, завоевали победу, заставив «Динамо» неправильно отработать любимым полуторным номером.

Событие тура. Десятая победа «Зенита» в чемпионате

И шестой успех Семака подряд. Согласны с главным тренером «Зенита», что это самый сложный чемпионат для его команды. Лишь первый круг после дебюта главного тренера Семака можно сравнивать с концовкой нового сезона. Но тогда «Зенит» ждал зимой солидное усиление. Сейчас подставились, подарили «Краснодару» и «Динамо» ключи от чемпионского замка. Петербуржцам повезло, что конкуренты оказались неготовыми повернуть ключ. Петербуржцы выиграли десятое чемпионство. Через год клубу исполнится сто лет. Если снова будут первыми, то станут первыми в истории по чемпионствам. А пока пришлось понервничать, даже в последнем домашнем матче сначала проигрывали.