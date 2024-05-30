Промес подставил «Спартак», у Дзюбы и ЦСКА жёсткий спад. Антисборная сезона РПЛ 2023/24

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30 мая 2024, 19:13

В центре внимания – футболисты, тренеры и арбитры.

Вратарь

Иван Ломаев («Крылья Советов»)

В РПЛ сильные голкиперы, поэтому нет однозначного кандидата. Можно поругать Акинфеева, особенно с высоты его класса и опыта. Ещё один ветеран – Песьяков, подставил «Ростов». Но Сергей перешел в «Крылья Советов», то есть его считают достаточно сильным голкипером для конкуренции с Ломаевым. А Иван, учитывая молодость и таланты, мог сыграть сильнее.

Защитники

Марио Фернандес («Зенит»)

Как обычно в антисборных, требуем от тех, кто может выдать классный футбол. Для Фернандеса сезон сложился ужасно. Сначала отказался от идеи вернуться в ЦСКА , чем огорчил москвичей. Оказалось, Марио спас бывший клуб, ведь в «Зените» от него не было пользы. Случались травмы, предложил плохой футбол, поэтому сейчас Семак ищет себе нового правого защитника.

Кирилл Гоцук («Пари НН»)

Были туры, когда Гоцук попадал в сборную героев, поскольку «Пари НН» Юрана играл от обороны. Тем обиднее смотреть на превращение клуба из Нижнего Новгорода в команду с бардаком в защите. Капитан всегда в ответе. «Пари НН» может вылететь из РПЛ , они проиграли первый матч «Арсеналу» в стыках. А завершили сезон, пропуская по пять-шесть мячей.

Георгий Джикия («Спартак»)

Большое разочарование и для Джикии, и для фанатов «Спартака». Для всей лиги, ведь изначально Георгий вместе с Осипенко из «Ростова» был кандидатом в основу сборной страны. Теперь центральный защитник покинул «Спартак», ищет новый клуб. Ссорился с Абаскалем, издевался над интервью Гильермо через прессу. У Джикии мало классных матчей в сезоне.

Мирослав Богосавац («Ахмат»)

Молдаванин Рябчук не заиграл в «Спартаке». Оласа далеко не всегда был хорош в составе «Краснодара». Но Богосавац находился на поле, когда «Ахмат» пропускал 7 голов от «Балтики» и 5 мячей от «Зенита». У Мирослава ни одного голевого действия и много слабых поединков. Сложный сезон для «Ахмата», плохой год для серба.

Полузащитники

Кади («Краснодар»)

Дайте Ивичу и Мусаеву любого из бывших инсайдов основы «Краснодара», вроде шведа Классона – получите чемпионские победы с его участием. А Кади забил 1 гол, отдал 1 ассист. Са, который приехал зимой, повторил этот результат. Бразилец опустил «горожан» на второе место, хотя «золото» падало им в руки. Обидная развязка сезона.

Руслан Литвинов («Спартак»)

Здесь мог быть Игнатов, но Михаил в основе – вина Абаскаля. А вот Литвинов год назад был в символической сборной РПЛ . Сейчас Руслан ошибался в центре защиты, куда его отправлял Абаскаль. А когда появлялся в середине поля, то не радовал работой от штрафной до штрафной площади. Сильный молодой футболист провел слабый сезон.

Саша Зделар ( ЦСКА )

Символ отката ЦСКА на шестое место. Конечно, у «армейцев» были также герои. Многие футболисты выступили персонально лучше, чем Заболотный, Мендес и Набабкин. Но если суммировать «темную сторону», то Зделар, которому постоянно доверяет Федотов, – её символ. Серб ничего не умеет лучше всех в команде. Его игра объясняет, почему ЦСКА не чемпион.

Сергей Пиняев («Локомотив»)

Подвел, невзирая на доверие. Жемалетдинов и Миранчук покидают «Локомотив», а Пиняев остается. Это верно, ведь Сергею 19 лет. Но его обучение дорого обошлось «Локомотиву» в Кубке страны и РПЛ . Пиняев забил один гол с декабря. Хорошо стартовал прошлым летом, но если искать молодого парня для рубрики «разочарование», то Сергей подходит идеально.

Нападающие

Манфред Угальде («Спартак»)

Самый дорогой новичок зимы в РПЛ в 12 турах не забил ни разу. Манфред обошелся «Спартаку» в 13 млн евро плюс зарплата, но 22-летний костариканец не отработал ни копейки. Угальде не попал в игру. И хотя понятно, что у Станковича может заиграть в роли плавающей «десятки», для начала молодому футболисту нужно проанализировать весенние неудачи.

Артём Дзюба («Локомотив»)

У Заболотного в ЦСКА плохие матчи, но набралось 11 голевых действий. Смолов в составе «Динамо» отдал место в центре атаки Тюкавину, но у Фёдора хотя бы 8 баллов по «гол плюс пас». У Дзюбы семь, но не все пасы и удары решающие. Артём настолько плохо сыграл за «Локомотив», что с ним в итоге расстались, Дзюба ищет новый клуб.

Главный тренер

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

Федотов из ЦСКА и Ромащенко из «Ахмата» тоже не заслужили комплиментов, но Абаскаль был хуже. В «Спартак» идут футболисты за немалые для РПЛ деньги. Клуб мог улучшить свои показатели прошлого сезона. Слишкович насобирал побед перед уходом, а вот Абаскаль запомнился скандалами и глупыми тактическими экспериментами.

Огорчение вне поля. Промес («Спартак»)

У взрослого мужчины два длительных срока в тюрьме по криминальным делам о нападении на кузена и контрабанде наркотиков. А он сбежал с места дорожно-транспортного происшествия в чужой стране. «Спартак» потерял однозначного лидера и футболиста самого высокого класса. Голов Промеса не хватило для борьбы за титул. Серьезно подставил «Спартак».

Судейство. Безбородов в игре «Ахмата» и ЦСКА

В РФС признали ошибки Безбородова в матче в Грозном, только часть списали на технический сбой. А ведь это самый опытный арбитр, которого год назад назвали лучшим в РПЛ . Безбородова убрали на несколько туров. Внутренние разборки были серьезными, не все поверили в сбой системы связи. И Акинфееву отбитый пенальти никто не вернет.

Абсурд года. Отказ претендентов от титула

Сыграли в поддавки. «Краснодар», «Динамо» и «Зенит» отстранялись от возможности легко выиграть чемпионат. Ни Семак, ни Личка, ни два наставника «горожан» не выжали максимум. Три лучших команды РПЛ без труда найдут много негативных моментов. От необъяснимых ошибок голкиперов, как у Лещука, до жутких промахов форвардов, как у Кордобы. Низкая мотивация игроков «Зенита» в середине чемпионата – тоже минус сезона.

Разочарования. ЦСКА , «Спартак» и «Локомотив»