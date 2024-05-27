Геройствовали Тюкавин, Кассьерра и Глушенков. Символическая сборная сезона РПЛ 2023/24

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вчера, 14:16

В составе представители шести разных клубов.

Все козыри и контраргументы известны по каждому из кандидатов, когда посмотрел сотни матчей сезона в РПЛ . Знаем плюсы тех, кто не попал в финальный список. Неконструктивно оспаривать место того или иного футболиста в символической сборной. Зато смело представляйте в комментариях свой вариант, меняя сколько угодно фамилий. В этом суть забавы – продемонстрировать личные симпатии и вкус, опираясь на мнение тех, кто посмотрел намного больше матчей.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Латышонок красавчик, но «Балтика» вылетела. Максименко и Лантратов неплохо держались, но «Спартак» и «Локомотив» вне чемпионской борьбы, то есть голкиперы не повысили уровень команд. Сафонов не ошибался так грубо, как некоторые его коллеги. Оборона «Краснодара», особенно в первом круге, выступила классно. Но даже в таких условиях у будущего голкипера ПСЖ набралось 103 сейва и 80.6 % отраженных ударов.

Защитники

Келвен Силва ( ЦСКА )

Проблемная позиция, нет явного фаворита. Зато было несколько примерно равных по выступлениям кандидатов. Учли работу Келвена из ЦСКА , Бейла из «Крыльев Советов», Вахании из «Ростова», Сильянова из «Локомотива» и Кабутова из «Рубина». Нет никого, кто бы выделялся по всем параметрам. Зато есть бразилец из ЦСКА , у которого семь голевых передач. Без активной игры Келвена «армейцы» могли стать девятыми.

Матиас Перес («Оренбург»)

Отмечаем хулигана Рошу, жестко встречал оппонентов и почти целый сезон играл в экспериментальных тройках обороны ЦСКА . Но «армейцу» было проще, чем аргентинцу из «Оренбурга». У команды Матиаса своеобразный подход к защите. Однако благодаря Пересу середняк избежал стыковых матчей и останется в РПЛ . У центрального защитника семь голов и одна результативная передача. Волевой и с правильными инстинктами.

Хуниор Алонсо («Краснодар»)

По итогам первой части сезона до зимней паузы Алонсо назвали лучшим футболистом «Краснодара». Весной подумывал о возвращении в Бразилию, что сказалось на игре в отдельных поединках. Но в целом по сезону нет центрального защитника с лучшими показателями и меньшим количеством грубых ошибок, чем у парагвайца. Хуниор Алонсо помог «Краснодару» подняться на новый уровень борьбы за титул до последнего тура.

Дуглас Сантос («Зенит»)

Не первый год самый простой выбор. Лучшим левым латералем РПЛ был и остается Дуглас Сантос. Капитан «Зенита» не провел идеальный сезон в лазурной футболке в карьере. И одновременно не позволил усомниться в собственном уровне в РПЛ . Многие его коллеги из других клубов неплохо атакуют, но заметно хуже обороняются. А Дуглас умеет всё. У него всегда шикарные навесы. Сантос забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.

Полузащитники

Диего Лаксальт («Динамо»)

Лаксальт лидер РПЛ по очкам за матч – 2.08. Знаем, что Черников хорош в отборе. Но у хавбека «Краснодара» нет такого влияния на стиль «горожан». Год назад москвичи финишировали на девятом месте, отрыв «Зенита» составлял 25 очков. Сейчас хвалим Бителло и Карраскаля, но системно у москвичей исправил игру глубинный диспетчер. Лаксальт допускал ошибки без мяча, но без него не было бы финиша в одном пункте от Семака.

Клаудиньо («Зенит»)

Не нравится отношение Клаудиньо к игре за «Зенит». Они с Венделом на словах готовы всю жизнь получать зарплату в Санкт-Петербурге, а на деле у Семака 7 поражений в РПЛ . И во многих грубых осечках виноваты опытные бразильцы. Вот только Клаудиньо это как Промес. По средним оценкам в сезоне Квинси до сих пор первый, а его бразильский брат по результативным передачам – второй. У Клаудиньо 8 ассистов и 4 гола.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Было несколько одинаково полезных и приятных кандидатов – Бителло, Файзуллаев, Гарре и Сперцян. Нравится каждый из четверки. Но самый зрелый футбол у Сперцяна. Его нужно оценивать не только по голам с пенальти, хотя они тоже учитываются на табло, не только по последним передачам – некоторые хорошие пасы напарники зря не закрыли, но и по работе без мяча. Эдуард закономерно заинтересовал серьезные клубы из топ-5.

Максим Глушенков («Локомотив»)

Самый творческий футболист сезона в РПЛ . Максим раскрылся как разносторонний мастер. У него есть видение поля, хороший последний пас – отсюда 15 голевых передач в чемпионате. Глушенков играл между линиями, у него шикарный дальний удар. Жаль, что в последнем туре работал на уколах и пропустит сборы с национальной командой России. У Карпина есть важная задача, нужно найти место Максиму в схемах сборной.

Нападающие

Матео Кассьерра («Зенит»)

Лучший снайпер сезона. Весной у Кассьерры стало больше плохих матчей, но его голевой пас принес титул. Также набрали много очков до зимнего перерыва благодаря эффективности Кассьерры. Год назад такое нельзя было написать, но «Зениту» не хватало ударов в створ в сложных матчах. Аномальная результативность Матео, который отличается от Джона Кордобы из «Краснодара» как раз меткостью, спасла Семака.

Константин Тюкавин («Динамо»)

Мостовой насмешил заявлением, что у Тюкавина три касания за матч и голы с метра. Надо совсем не понимать футбол, чтобы такое сказать после 24 голевых действий 21-летнего футболиста в любом чемпионате Европы. В РПЛ у форвардов стало больше свободы, но почему-то Дзюба и Смолов, Соболев и Чалов не обошли молодого форварда «Динамо» по голам. Кроме 15 мячей, у Константина также 9 ассистов.

Главный тренер

Марцел Личка («Динамо»)

Нет тренера, который прошел сезон на одном дыхании. Семак взял титул, потеряв очки в 13 турах с составом «Зенита». Ивича уволили из «Краснодара», а Мусаев не стал первым. Карпин проснулся весной в «Ростове», когда результаты не имели особого значения. Федотов из ЦСКА и Галактионов из «Локомотива» сами себя не назовут лучшими тренерами сезона. Личка изучал новую команду, упустил титул, но «Динамо» не просто набрало на 11 пунктов больше, чем год назад, а также научилось не уступать и драться до конца. Можно лучше, но начало неплохое.

Очарование сезона. Шестнадцать живых команд