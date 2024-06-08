Мексика – Бразилия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (09.06.2024)

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вчера, 16:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Мексика – Бразилия, который состоится 9 июня 2024 года

Мексика

Четырнадцатую строчку международного рейтинга ФИФА занимает на данный момент мексиканская сборная. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящем футбольном поединке, предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Зелёных». Первого числа текущего месяца с минимальным счётом «трёхцветные» в товарищеской встрече взяли верх над боливийской сборной.

6 июня в сухую, пропустив четыре гола, мексиканцы потерпели поражение от уругвайской сборной.

Бразилия

Бразильская сборная в международном рейтинге ФИФА находится на сегодняшний день в пятёрке самых сильных команд мира. Рассмотрим несколько матчей с участием национальной команды Бразилии за последнее время. С минимальным счётом в товарищеском матче бразильцы выиграли у английской сборной.

26 марта со счётом 3:3 «Жёлто-зелёные» раскатали ничью с испанской сборной.

Котировки БК Pinnacle

Победит Мексика – 6.20

Ничья – 4.40

Победит Бразилия – 1.56

Победит Бразилия с форой -1.5 гола – 2.45

Тотал голов больше 2.5 – 1.80

Тотал голов меньше 2.5 – 2.00

Статистика

Две победы одержали мексиканцы в пяти последних матчах

За такой же период «Пятикратные чемпионы» выиграли только в одной встрече

Пять крайних очных встреч команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу сборной Бразилии с коэффициентом 1.56. Бразильцы не без труда, но смогут справиться с «Трёхцветными» в будущей встрече.