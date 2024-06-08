«Нью-Инглэнд Революшн» – «Нью-Йорк Ред Буллс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (09.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС чемпионата США «Нью-Инглэнд Революшн» – «Нью-Йорк Ред Буллс», который состоится 9 июня 2024 года
«Нью-Инглэнд Революшн»
В турнирной таблице Восточной конференции «Ревс» занимает на данный момент последнее место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Красными быками». 26 мая с минимальным счётом «Ревс» проиграл дома команде «Нью-Йорк Сити».
2 июня с разницей в один мяч «Нью-Инглэнд Революшн» взял верх над командой «Нэшвилл» (2:1).
«Нью-Йорк Ред Буллс»
«Красные» на данный момент в турнирной таблице Восточной конференции находятся на четвёртой строчке. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. 30-го числа прошлого месяца с разницей в пару мячей «Нью-Йорк Ред Буллс» выиграл у команды «Шарлотт» (3:1).
На прошлых выходных с минимальным счётом «Красные быки» взяли верх над командой «Орландо Сити».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Нью-Инглэнд Революшн» – 2.49
- Ничья – 3.70
- Победит «Нью-Йорк Ред Буллс» – 2.70
- Победит «Нью-Инглэнд Революшн» с форой -1.5 гола – 4.30
- Тотал голов больше 2.5 – 1.72
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.08
Статистика
- Две победы одержали «Революционеры» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «Красные быки» обыграли своих оппонентов в четырёх встречах
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.70 на победу команды «Нью-Йорк Ред Буллс». В двух крайних очных матчах «Красные быки» выиграли у «Революционеров». Предстоящая игра не станет исключением.