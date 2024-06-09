Греция – Мальта: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Греция – Мальта, который состоится 11 июня 2024 года
Греция
«Пиратский корабль» на данный момент в международном рейтинге ФИФА занимает 50-ое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием сборной Греции за последнее время. 26 марта после серии пенальти «Эллины» уступили сборной Грузии в финале квалификации продвижении на Евро.
7 июня в товарищеской встрече «Пиратский корабль» проиграл сборной Германии со счётом 1:2.
Мальта
«Иоаниты» на сегодняшний день в рейтинге ФИФА находятся на 171-ом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием мальтийской сборной, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с греками. В товарищеской встрече «Красные» раскатали ничью со сборной Беларуси (0:0).
7-го числа текущего месяца «Иоаниты» проиграли сборной «Чехии» со счётом 1:7.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Греция – 1.37
- Ничья – 5.10
- Победит Мальта – 8.68
- Победит Греция с форой -1.5 гола – 1.98
- Тотал голов больше 2.5 – 1.70
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.16
Статистика
- Два поражения потерпели греки в пяти крайних матчах
- За аналогичный период мальтийцы проиграли своим соперникам в трёх встречах
- Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу сборной Греции с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.98. С мальтийцами в предстоящем футбольном поединке «Пиратский корабль» справится.