Греция – Мальта: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.06.2024)

1717948109

вчера, 18:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Греция – Мальта, который состоится 11 июня 2024 года

Греция

«Пиратский корабль» на данный момент в международном рейтинге ФИФА занимает 50-ое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием сборной Греции за последнее время. 26 марта после серии пенальти «Эллины» уступили сборной Грузии в финале квалификации продвижении на Евро.

7 июня в товарищеской встрече «Пиратский корабль» проиграл сборной Германии со счётом 1:2.

Мальта

«Иоаниты» на сегодняшний день в рейтинге ФИФА находятся на 171-ом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием мальтийской сборной, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с греками. В товарищеской встрече «Красные» раскатали ничью со сборной Беларуси (0:0).

7-го числа текущего месяца «Иоаниты» проиграли сборной «Чехии» со счётом 1:7.

Котировки БК Pinnacle

Победит Греция – 1.37

Ничья – 5.10

Победит Мальта – 8.68

Победит Греция с форой -1.5 гола – 1.98

Тотал голов больше 2.5 – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 – 2.16

Статистика

Два поражения потерпели греки в пяти крайних матчах

За аналогичный период мальтийцы проиграли своим соперникам в трёх встречах

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу сборной Греции с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.98. С мальтийцами в предстоящем футбольном поединке «Пиратский корабль» справится.