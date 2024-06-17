Португалия – Чехия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (18.06.2024)

Португалия
Португальская сборная на данный момент в международном рейтинге ФИФА находится на шестом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Команды избранных», чтобы спрогнозировать возможный результат встречи с чехами. 8-го июня португальцы проиграли национальной команде Хорватии с разницей в один мяч (2:1).
11-го июня произошел матч, где сборная Португалии выиграла Ирландию со счетом 3:0.
Чехия
Чехи на сегодняшний день в рейтинге ФИФА занимают 36-е место. Вспомним несколько футбольных матчей с участием «Народной команды» за последнее время. 7-го июня национальная команда выиграла мальтийскую сборную с разницей в шесть мячей (7:1).
10-го июня чехи обыграли Северную Македонию со счетом 2:1.
Котировки БК Pinnacle
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Победа Португалии – 1.55.
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Ничья – 4.35.
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Победа Чехии – 6.30.
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Победа португальцев с форой -1.5 – 2.44.
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Тотал больше 3.5 – 3.05.
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Тотал меньше – 1.38.
Статистика
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Португалия выиграла три из пяти последних матчей.
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Последние четыре очные встречи закончились в пользу «Команды избранных».
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Чехи выиграли пять последних игр включая одну с прошлого чемпионата.
Прогноз
Игроки Португалии показывают отличную игру и в рейтинге находятся гораздо выше чехов. Компания Pinnacle в предстоящем поединке предлагает сделать ставку на победу Португальцев с коэффициентом 1.55.