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Португалия – Чехия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (18.06.2024)

вчера, 12:47
Португалия – Чехия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (18.06.2024)

Португалия

Португальская сборная на данный момент в международном рейтинге ФИФА находится на шестом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Команды избранных», чтобы спрогнозировать возможный результат встречи с чехами. 8-го июня португальцы проиграли национальной команде Хорватии с разницей в один мяч (2:1).

11-го июня произошел матч, где сборная Португалии выиграла Ирландию со счетом 3:0.

Чехия

Чехи на сегодняшний день в рейтинге ФИФА занимают 36-е место. Вспомним несколько футбольных матчей с участием «Народной команды» за последнее время. 7-го июня национальная команда выиграла мальтийскую сборную с разницей в шесть мячей (7:1).

10-го июня чехи обыграли Северную Македонию со счетом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победа Португалии – 1.55.

  • Ничья – 4.35.

  • Победа Чехии – 6.30.

  • Победа португальцев с форой -1.5 – 2.44.

  • Тотал больше 3.5 – 3.05.

  • Тотал меньше – 1.38.

Статистика

  • Португалия выиграла три из пяти последних матчей.

  • Последние четыре очные встречи закончились в пользу «Команды избранных».

  • Чехи выиграли пять последних игр включая одну с прошлого чемпионата.

Прогноз

Игроки Португалии показывают отличную игру и в рейтинге находятся гораздо выше чехов. Компания Pinnacle в предстоящем поединке предлагает сделать ставку на победу Португальцев с коэффициентом 1.55.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 14:33
Безусловно, тут 2 ставки имеют право на существование - это ИТБ 1.5 португальцев, которые редко меньше 2-х забивают (только в 2-х матчах из 10-ти), да и чезт так себе обороняются. Но мне больше импонирует небольшая верховая победа фаворита, который 2 года назад в Лиге Наций соперника дважды не заметил (4-0, 2-0). Португальцы более интенсивные, технически лучше оснащены и должны наседать на проблемную зону чехов. В любом случае, победа на классе от "евробразильцев" тут читается уверенно, на мой взгляд (в районе 3-1,2-0).
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:01
Первая игра этих команд на турнире - попробую ТБ.
Гость
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