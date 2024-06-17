Португалия – Чехия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (18.06.2024)

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вчера, 12:47

Португалия

Португальская сборная на данный момент в международном рейтинге ФИФА находится на шестом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Команды избранных», чтобы спрогнозировать возможный результат встречи с чехами. 8-го июня португальцы проиграли национальной команде Хорватии с разницей в один мяч (2:1).

11-го июня произошел матч, где сборная Португалии выиграла Ирландию со счетом 3:0.

Чехия

Чехи на сегодняшний день в рейтинге ФИФА занимают 36-е место. Вспомним несколько футбольных матчей с участием «Народной команды» за последнее время. 7-го июня национальная команда выиграла мальтийскую сборную с разницей в шесть мячей (7:1).

10-го июня чехи обыграли Северную Македонию со счетом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победа Португалии – 1.55.

Ничья – 4.35.

Победа Чехии – 6.30.

Победа португальцев с форой -1.5 – 2.44.

Тотал больше 3.5 – 3.05.

Тотал меньше – 1.38.

Статистика

Португалия выиграла три из пяти последних матчей.

Последние четыре очные встречи закончились в пользу «Команды избранных».

Чехи выиграли пять последних игр включая одну с прошлого чемпионата.

Прогноз

Игроки Португалии показывают отличную игру и в рейтинге находятся гораздо выше чехов. Компания Pinnacle в предстоящем поединке предлагает сделать ставку на победу Португальцев с коэффициентом 1.55.