Грузия — Чехия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.06.2024)

Грузия
Крестоносцы занимают 75-е место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару матчей для того, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей игры с чехами. 9-го июня грузины выиграли национальную команду Черногории с разницей в два мяча (3:1).
18-го июня национальная команда проиграла Турции с результатом 3:1.
Чехия
"Локомотив” в международном рейтинге ФИФА занимает 36-е место. Освежим в памяти результаты последних матчей. 10-го июня у чехов состоялась товарищеская встреча со сборной Северной Македонии конечный счет был 2:1.
18-го числа национальная команда проиграла Португальцам (2:1).
Котировки БК Pinnacle
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Победа Грузии — 5.25
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Ничья — 3.92
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Триумф Чехии — 1.76
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Победа Грузии с форой -1.5 — 11.00
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ТБ 3.5 — 3.15
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ТМ 3.5 — 1.31
Статистика
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Грузия выиграла три из пяти последних встреч.
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Чехи за тот же период выиграли четыре игры.
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Очных встреч у команді еще не было.
Прогноз
Чехия показывает отличную игру в последнее время. Рекомендуем заключить пари на победу "Локомотива” в БК Pinnacle с коэффициентом 1.76.