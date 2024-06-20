Грузия — Чехия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.06.2024)

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вчера, 15:31

Грузия

Крестоносцы занимают 75-е место в международном рейтинге ФИФА . Вспомним последнюю пару матчей для того, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей игры с чехами. 9-го июня грузины выиграли национальную команду Черногории с разницей в два мяча (3:1).

18-го июня национальная команда проиграла Турции с результатом 3:1.

Чехия

"Локомотив” в международном рейтинге ФИФА занимает 36-е место. Освежим в памяти результаты последних матчей. 10-го июня у чехов состоялась товарищеская встреча со сборной Северной Македонии конечный счет был 2:1.

18-го числа национальная команда проиграла Португальцам (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победа Грузии — 5.25

Ничья — 3.92

Триумф Чехии — 1.76

Победа Грузии с форой -1.5 — 11.00

ТБ 3.5 — 3.15

ТМ 3.5 — 1.31

Статистика

Грузия выиграла три из пяти последних встреч.

Чехи за тот же период выиграли четыре игры.

Очных встреч у команді еще не было.

Прогноз

Чехия показывает отличную игру в последнее время. Рекомендуем заключить пари на победу "Локомотива” в БК Pinnacle с коэффициентом 1.76.