Балотелли встретился со слоном, Филиппо Индзаги женился. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Поль Погба проводит время со своим сыном — ждет окончания дисквалификации.
Футболист МЮ Донни ван де Бек тоже занимается воспитанием ребенка.
А голкипер «Динамо» Антон Шунин устроил вечеринку в стиле сериала «Уэнсдей».
Защитник «Краснодара» Сергей Петров даже летом любит ходить в баню.
Вот так теперь выглядят легенды южноамериканского футбола — встретились Габриэль Батистута и Диего Форлан.
Футболисты, которые не попали на Евро, наслаждаются отпуском. Это Марко Верратти, Чиро Иммобиле, Тибо Куртуа, Педро, Давид де Хеа и Рафаэль Варан.
Неймар продолжает проводить время с дочерью.
Стиляги дня. Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор и форвард «Реала» Родриго.
Бывший форвард «Милана» Филиппо Индзаги женился.
Всех узнали?
Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп наслаждается пиццей во время Евро-2024.
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отпраздновал день рождения.
Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли встретился со слоном.
На этом наш выпуск завершен. Хороших выходных, друзья! Берем пример с Джона Терри и Жозе Моуриньо.
- Неужели попался?
Невеста:
- Наконец-то....)
- Неужели попался?
Невеста:
- Наконец-то....)
Неужели хозяин (продавец) опарышей узнал Великого и угостил, а Моу принял с благодарностью чашечку турецкого (вкусного) кофе)?
Неужели хозяин (продавец) опарышей узнал Великого и угостил, а Моу принял с благодарностью чашечку турецкого (вкусного) кофе)?