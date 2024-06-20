Ломаев: «Решил лишний раз не мелькать в СМИ»

Вратарь «Крыльев Советов» рассказал, почему долго не общался со СМИ .

Мне один хороший человек сказал, чтобы я попробовал не давать в сезоне никаких интервью, а после посмотреть, что из этого выйдет. Ко мне было меньше внимания. Я думаю, что это решение пошло на пользу. Понятно, все любят, когда футболисты общаются. Но в прошедшем сезоне я решил для себя попробовать лишний раз не мелькать в СМИ . Кто этот человек — я не скажу.