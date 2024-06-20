Ломаев: «Решил лишний раз не мелькать в СМИ»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, почему долго не общался со СМИ.
Мне один хороший человек сказал, чтобы я попробовал не давать в сезоне никаких интервью, а после посмотреть, что из этого выйдет. Ко мне было меньше внимания. Я думаю, что это решение пошло на пользу. Понятно, все любят, когда футболисты общаются. Но в прошедшем сезоне я решил для себя попробовать лишний раз не мелькать в СМИ. Кто этот человек — я не скажу.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382144/lomaev-ivan-krylya-sovetov 20.06.2024
- А что, разве кто-то просил его мелькать? Что-то я такого не припомню... А вот это заявление, как раз и есть мелькание в СМИ! Ну а как же! Там вратарей покупают, там продают, а он, бедолага, сидит в КС и "ни сном, не духом". Большие деньги крутятся, и всё мимо... Конечно, мужику обидно стало, решил о себе напомнить...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382144/lomaev-ivan-krylya-sovetov 20.06.2024
- А что, разве кто-то просил его мелькать? Что-то я такого не припомню... А вот это заявление, как раз и есть мелькание в СМИ! Ну а как же! Там вратарей покупают, там продают, а он, бедолага, сидит в КС и "ни сном, не духом". Большие деньги крутятся, и всё мимо... Конечно, мужику обидно стало, решил о себе напомнить...
Там говорунов очень уважают...
Там говорунов очень уважают...
Ломаев лучше думать о футболе.
политика - в другое время
Ломаев лучше думать о футболе.
политика - в другое время