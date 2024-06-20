В «Урале» высказались о трансферных планах клуба

Главный тренер «Урала» Евгений Аверьянов ответил на вопрос о работе клуба на трансферном рынке.
Селекция — это непрерывный процесс, но я так скажу, что основной задачей было сохранить костяк команды, потому что короткий промежуток времени между сезонами, вот это важно. Нужно было учитывать особенности ФНЛ, как вы знаете, тут надо четыре иностранца только в заявке, и нужен обязательно лимитчик на футбольном поле.
С учетом этого и формируется команда, но мы еще в процессе. Сейчас, если представить новичков, у нас Дмитрий Арапов, вратарь, вернулся в наш клуб Иван Чудин, это игрок центра поля, который тоже неоднократно выводил команды в РПЛ. На данный момент это пока все, но переговоры ведутся с большим количеством игроков. Все в стадии согласования.
Ранее сообщалось, что «Урал» подпишет защитника «Сочи».