В «Урале» высказались о трансферных планах клуба

Главный тренер «Урала» ответил на вопрос о работе клуба на трансферном рынке.

Селекция — это непрерывный процесс, но я так скажу, что основной задачей было сохранить костяк команды, потому что короткий промежуток времени между сезонами, вот это важно. Нужно было учитывать особенности ФНЛ , как вы знаете, тут надо четыре иностранца только в заявке, и нужен обязательно лимитчик на футбольном поле.