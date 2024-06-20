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В «Урале» высказались о трансферных планах клуба

вчера, 19:19

Главный тренер «Урала» Евгений Аверьянов ответил на вопрос о работе клуба на трансферном рынке.

Селекция — это непрерывный процесс, но я так скажу, что основной задачей было сохранить костяк команды, потому что короткий промежуток времени между сезонами, вот это важно. Нужно было учитывать особенности ФНЛ, как вы знаете, тут надо четыре иностранца только в заявке, и нужен обязательно лимитчик на футбольном поле.

С учетом этого и формируется команда, но мы еще в процессе. Сейчас, если представить новичков, у нас Дмитрий Арапов, вратарь, вернулся в наш клуб Иван Чудин, это игрок центра поля, который тоже неоднократно выводил команды в РПЛ. На данный момент это пока все, но переговоры ведутся с большим количеством игроков. Все в стадии согласования.

Ранее сообщалось, что «Урал» подпишет защитника «Сочи».

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:09
Уходить проще, чем возвращаться.
112910415
112910415
вчера в 20:23
До сих пор поверить не могу...
drug01
drug01
вчера в 20:00
Новый тренер новые игроки все ждут хороший старт Урала!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:42
С другим лимитом придётся полкоманды перекроить...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:39
Мне кажется надолго Урал осел в пердиве
yhyc4a38bvww
yhyc4a38bvww
вчера в 19:37
Жаль, что Урал в пердиве будет играть.
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