Нидерланды — Австрия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.06.2024)

Нидерланды
"Летучий голландец” в международном рейтинге ФИФА занимает 7-е место. Освежим в памяти некоторые матчи с его участием, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с австрийцами. 16-го июня национальная команда выиграла поляков с разницей в один мяч (2:1).
21-го числа игра с французской сборной закончилась вничью (0:0).
Австрия
Национальная команда стоит на 25-м месте в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей. 17-го июня австрийцы встретились со сборной Франции, проиграв им со счетом 1:0.
21-го числа национальная команда обыграла Польшу с разницей в два мяча (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победа Нидерландов — 2.37
- Ничья — 3.16
- Триумф Австрии — 3.61
- Победа "Летучего голландца” с форой -1.5 — 3.98
- Тотал больше 3.5 — 2.89
- Тотал меньше 3.5 — 1.36
Статистика
- Нидерланды выиграли три матча из пяти последних.
- Австрийцы за тот же период времени выиграли такое же количество игр.
- В последней очной встрече победили Нидерланды.
Прогноз
Нидерланды показывают отличную игру в последнее время. Рекомендуем заключить пари на победу "Летучего голландца” в БК Pinnacle с коэффициентом 2.37