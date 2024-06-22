Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Нидерланды — Австрия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.06.2024)

вчера, 14:09
Нидерланды — Австрия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.06.2024)

Нидерланды

"Летучий голландец” в международном рейтинге ФИФА занимает 7-е место. Освежим в памяти некоторые матчи с его участием, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с австрийцами. 16-го июня национальная команда выиграла поляков с разницей в один мяч (2:1).

21-го числа игра с французской сборной закончилась вничью (0:0).

Австрия

Национальная команда стоит на 25-м месте в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей. 17-го июня австрийцы встретились со сборной Франции, проиграв им со счетом 1:0.

21-го числа национальная команда обыграла Польшу с разницей в два мяча (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победа Нидерландов — 2.37
  • Ничья — 3.16
  • Триумф Австрии — 3.61
  • Победа "Летучего голландца” с форой -1.5 — 3.98
  • Тотал больше 3.5 — 2.89
  • Тотал меньше 3.5 — 1.36

Статистика

  • Нидерланды выиграли три матча из пяти последних.
  • Австрийцы за тот же период времени выиграли такое же количество игр.
  • В последней очной встрече победили Нидерланды.

Прогноз

Нидерланды показывают отличную игру в последнее время. Рекомендуем заключить пари на победу "Летучего голландца” в БК Pinnacle с коэффициентом 2.37

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:58
По большому счёту команды вполне устроит ничья - Х.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 