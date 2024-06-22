Нидерланды — Австрия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.06.2024)

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вчера, 14:09

Нидерланды

"Летучий голландец” в международном рейтинге ФИФА занимает 7-е место. Освежим в памяти некоторые матчи с его участием, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с австрийцами. 16-го июня национальная команда выиграла поляков с разницей в один мяч (2:1).

21-го числа игра с французской сборной закончилась вничью (0:0).

Австрия

Национальная команда стоит на 25-м месте в международном рейтинге ФИФА . Вспомним последнюю пару сыгранных матчей. 17-го июня австрийцы встретились со сборной Франции, проиграв им со счетом 1:0.

21-го числа национальная команда обыграла Польшу с разницей в два мяча (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победа Нидерландов — 2.37

Ничья — 3.16

Триумф Австрии — 3.61

Победа "Летучего голландца” с форой -1.5 — 3.98

Тотал больше 3.5 — 2.89

Тотал меньше 3.5 — 1.36

Статистика

Нидерланды выиграли три матча из пяти последних.

Австрийцы за тот же период времени выиграли такое же количество игр.

В последней очной встрече победили Нидерланды.

Прогноз

Нидерланды показывают отличную игру в последнее время. Рекомендуем заключить пари на победу "Летучего голландца” в БК Pinnacle с коэффициентом 2.37