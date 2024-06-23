Словакия — Румыния: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.06.2024)

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вчера, 17:38

Словакия

"Словацкие соколы” занимают 48-е место в международном рейтинге ФИФА . Вспомним последние игры с их участием, для понимания какой результат может быть в результате встречи с румынами. 17-го июня национальная команда выиграла бельгийцев с разницей в один мяч (1:0).

В недавнем поединке, который состоялся 21-го июня против Украины, сборная проиграла со счетом 2:1.

Румыния

"Цыплята” на данный момент занимают 46-е место в международном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти результаты последних игр. 17-го числа румыны выиграли украинскую сборную с разницей в три мяча (3:0).

22-го июня национальная команда уступила Бельгии со счетом 2:00.

Котировки

· Победа Словакии — 3.39

· Ничья — 2.08

· Победит Румыния — 4.18

· Победа Словакии с форой -1.5 — 8.20

· ТБ 3.5 — 6.30

· ТМ 3.5 — 1.07

Статистика

· Словакия выиграла три игры из пяти последних.

· Румыния за тот же период всего одна победа.

· Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

У Словении серия игр выходит более удачной чем у Румынии. Рекомендуем заключить пари на победу Словении в БК Pinnacle с коэффициентом 3.39.