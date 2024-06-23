Словакия — Румыния: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.06.2024)

Словакия
"Словацкие соколы” занимают 48-е место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последние игры с их участием, для понимания какой результат может быть в результате встречи с румынами. 17-го июня национальная команда выиграла бельгийцев с разницей в один мяч (1:0).
В недавнем поединке, который состоялся 21-го июня против Украины, сборная проиграла со счетом 2:1.
Румыния
"Цыплята” на данный момент занимают 46-е место в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти результаты последних игр. 17-го числа румыны выиграли украинскую сборную с разницей в три мяча (3:0).
22-го июня национальная команда уступила Бельгии со счетом 2:00.
Котировки
· Победа Словакии — 3.39
· Ничья — 2.08
· Победит Румыния — 4.18
· Победа Словакии с форой -1.5 — 8.20
· ТБ 3.5 — 6.30
· ТМ 3.5 — 1.07
Статистика
· Словакия выиграла три игры из пяти последних.
· Румыния за тот же период всего одна победа.
· Последняя очная встреча закончилась вничью.
Прогноз
У Словении серия игр выходит более удачной чем у Румынии. Рекомендуем заключить пари на победу Словении в БК Pinnacle с коэффициентом 3.39.