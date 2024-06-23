Украина — Бельгия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Украина
"Желто-синие” занимают 22-е место в международном футбольном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей с их участием, чтобы понимать какой исход возможен у предстоящей встречи. 17-го июня украинская сборная проиграла румынам с разницей в три мяча (3:0).
21-го числа встреча с командой Словакии закончилась со счетом 2:1 в пользу "Желто-синих”.
Бельгия
"Красные дьяволы” в международном рейтинге ФИФА стоят на третьем месте. Вспомним пару последних матчей с их участием. 17-го июня бельгийцы уступили один мяч национальной команде Словакии (1:0).
22-го числа в поединке с Румынией "Красные дьяволы” одержали победу с результатом 2:0.
Котировки
· Победа Украины — 5.25
· Ничья — 4.34
· Победа Бельгии — 1.68
· Победа Бельгии с форой -1.5 — 1.01
· ТБ 3.5 — 2.65
· ТМ 3.5 — 1.42
Статистика
· Украина за последние пять игр две закончила триумфом.
· Бельгия за тот же период времени выиграла трижды.
· Очных встреч у команд еще не было.
Прогноз
Бельгия показывает отличную игру в последнее время. Приоритетной позицией для ставки является победа Бельгии с коэффициентом 1.68. Заключить пари можно в БК Pinnacle.