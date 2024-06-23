Украина — Бельгия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:13

Украина

"Желто-синие” занимают 22-е место в международном футбольном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей с их участием, чтобы понимать какой исход возможен у предстоящей встречи. 17-го июня украинская сборная проиграла румынам с разницей в три мяча (3:0).

21-го числа встреча с командой Словакии закончилась со счетом 2:1 в пользу "Желто-синих”.

Бельгия

"Красные дьяволы” в международном рейтинге ФИФА стоят на третьем месте. Вспомним пару последних матчей с их участием. 17-го июня бельгийцы уступили один мяч национальной команде Словакии (1:0).

22-го числа в поединке с Румынией "Красные дьяволы” одержали победу с результатом 2:0.

Котировки

· Победа Украины — 5.25

· Ничья — 4.34

· Победа Бельгии — 1.68

· Победа Бельгии с форой -1.5 — 1.01

· ТБ 3.5 — 2.65

· ТМ 3.5 — 1.42

Статистика

· Украина за последние пять игр две закончила триумфом.

· Бельгия за тот же период времени выиграла трижды.

· Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

Бельгия показывает отличную игру в последнее время. Приоритетной позицией для ставки является победа Бельгии с коэффициентом 1.68. Заключить пари можно в БК Pinnacle.