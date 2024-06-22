Игрок сборной Сербии в перерыве матча со Словенией потерял сознание

Защитник сборной Сербии Страхинья Павлович потерял сознание во время матча с командой Словении на Евро-2024 (1:1) из-за жары. Главный тренер команды Драган Стойкович дал комментарий по теме:
Павлович упал, мы привели его в сознание... С ним все хорошо. Было видно, как словенцы, когда мы шли в раздевалку, говорили: «Здесь так жарко, можно упасть обморок».
А ещё помню, как в 1980-м году, в игре баскетбольных команд Динамо Москва-Жальгирис, в Москве, динамовец Головенко, после забитого сверху мяча- потерял сознание, там же, на паркете.
А ещё помню, как в 1980-м году, в игре баскетбольных команд Динамо Москва-Жальгирис, в Москве, динамовец Головенко, после забитого сверху мяча- потерял сознание, там же, на паркете.