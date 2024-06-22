Игрок сборной Сербии в перерыве матча со Словенией потерял сознание

Защитник сборной Сербии потерял сознание во время матча с командой Словении на Евро-2024 (1:1) из-за жары. Главный тренер команды дал комментарий по теме:

Павлович упал, мы привели его в сознание... С ним все хорошо. Было видно, как словенцы, когда мы шли в раздевалку, говорили: «Здесь так жарко, можно упасть обморок».