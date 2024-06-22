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Игрок сборной Сербии в перерыве матча со Словенией потерял сознание

вчера, 08:58

Защитник сборной Сербии Страхинья Павлович потерял сознание во время матча с командой Словении на Евро-2024 (1:1) из-за жары. Главный тренер команды Драган Стойкович дал комментарий по теме:

Павлович упал, мы привели его в сознание... С ним все хорошо. Было видно, как словенцы, когда мы шли в раздевалку, говорили: «Здесь так жарко, можно упасть обморок».

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 09:58, ред.
Таких случаев много. Вспомнить хотя бы датского футболиста, на ЧМ в России, которого увезли в больницу с футбольного поля.

А ещё помню, как в 1980-м году, в игре баскетбольных команд Динамо Москва-Жальгирис, в Москве, динамовец Головенко, после забитого сверху мяча- потерял сознание, там же, на паркете.
jzvzenfd8k2r
jzvzenfd8k2r
вчера в 09:56
Этот инцидент напомнил о важности соблюдения мер безопасности и контроля за здоровьем спортсменов во время соревнований.
Гость
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