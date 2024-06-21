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Мбаппе будет в заявке на матч с Нидерландами

вчера, 10:41
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды0 : 0Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе начнёт матч чемпионата Европы против Нидерландов на скамейке запасных. Также сообщается, что полузащитник Орельен Тчуамени полностью здоров и выйдет в стартовом составе. А место Мбаппе в атаке может занять Адриен Рабьо.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не разрешат играть в маске цвета национального флага. Напомним, 17 июня в игре против сборной Австрии 25-летний форвард получил перелом носа.

Игра Нидерланды — Франция состоится сегодня (начало в 22:00 по московскому времени). После первого тура обе команды имеют в своём активе по три очка.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:55
К черепахону возникает определённая уважуха!
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:58
В общем будет джокером, на случай какого-то негативного для команды форс-мажора в матче.
lotsman
lotsman
вчера в 12:47
Интересно будет, если победят голландцы.)
rj223zwj2dzg
rj223zwj2dzg
вчера в 12:24
Будет сидеть и нудить на скамейке запасных.
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник
вчера в 11:25
Если Франция будет играть в этом матче так же как с Австрией, то желаю сборной Нидерландов наказать этих пежонов.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:16
Нет смысла рисковать им в такой игре. Франция без проблем выйдет из группы в плей-офф.
Capral
Capral
вчера в 11:06
Мечтаю, увидеть матч Франция-Испания, и месть французов за 1808 год...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:55
Кавабанга!
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:50
Делать нечего. Лучше поправить здоровье и играть в плей-офф, чем рисковать в групповой стадии. Без него спокойно из группы выйдут.
drug01
drug01
вчера в 10:46
Это очень хорошо, удачной игры!
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