Мбаппе будет в заявке на матч с Нидерландами

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вчера, 10:41

Нападающий «Реала» и сборной Франции начнёт матч чемпионата Европы против Нидерландов на скамейке запасных. Также сообщается, что полузащитник Орельен Тчуамени полностью здоров и выйдет в стартовом составе. А место Мбаппе в атаке может занять Адриен Рабьо.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не разрешат играть в маске цвета национального флага. Напомним, 17 июня в игре против сборной Австрии 25-летний форвард получил перелом носа.

Игра Нидерланды — Франция состоится сегодня (начало в 22:00 по московскому времени). После первого тура обе команды имеют в своём активе по три очка.