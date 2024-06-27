Португалия — Словения: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.06.2024)

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вчера, 21:53

Португалия

"Команда избранных” на данный момент занимает шестое место в международном рейтинге ФИФА . Вспомним последнюю пару матчей с ее участием, чтобы спрогнозировать возможный исход на предстоящую встречу. 33-го июня национальная команда обыграла турков с разницей в три мяча (3:0).

Результатом встречи с грузинами 26-го июня стало поражение португальцев со счетом 2:0.

Словения

"Парни” стоят 57-м месте в международном футбольном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти последние сыгранные матчи с их участием. 20-го числа встреча с сербской национальной командой завершилась вничью (1:1).

Результатом игры с англичанами 25-го июня стала ничья (0:0).

Котировки БК Pinnacle

· Победа Португалии — 1.44

· Ничья — 4.75

· Победа Словении — 9.05

· Победа Португалии с форой -1.5 — 2.29

· ТБ 3.5 — 3.40

· ТМ 3.5 — 1.27

Статистика

· Португалия выиграла трижды за последние пять матчей.

· Словения за тот же период времени победила один раз.

· Последняя очная встреча кончилась в пользу Словении.

Прогноз

Португалия за последнее время подтвердила квалификацию своих игроков. Рекомендуем заключить пари на победу «Команды избранных » с коэффициентом 1.44 в БК Pinnacle.