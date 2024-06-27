Португалия — Словения: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.06.2024)

Португалия
"Команда избранных” на данный момент занимает шестое место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару матчей с ее участием, чтобы спрогнозировать возможный исход на предстоящую встречу. 33-го июня национальная команда обыграла турков с разницей в три мяча (3:0).
Результатом встречи с грузинами 26-го июня стало поражение португальцев со счетом 2:0.
Словения
"Парни” стоят 57-м месте в международном футбольном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти последние сыгранные матчи с их участием. 20-го числа встреча с сербской национальной командой завершилась вничью (1:1).
Результатом игры с англичанами 25-го июня стала ничья (0:0).
Котировки БК Pinnacle
· Победа Португалии — 1.44
· Ничья — 4.75
· Победа Словении — 9.05
· Победа Португалии с форой -1.5 — 2.29
· ТБ 3.5 — 3.40
· ТМ 3.5 — 1.27
Статистика
· Португалия выиграла трижды за последние пять матчей.
· Словения за тот же период времени победила один раз.
· Последняя очная встреча кончилась в пользу Словении.
Прогноз
Португалия за последнее время подтвердила квалификацию своих игроков. Рекомендуем заключить пари на победу «Команды избранных » с коэффициентом 1.44 в БК Pinnacle.