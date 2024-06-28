Ямайка — Венесуэла: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.06.2024)

Ямайка
"Регги-парни” на данный момент занимают 53-е место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последние сыгранные матчи с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с Венесуэлой. 23-го числа национальная команда уступила один мяч Мексике (1:0).
27-го июня встреча со сборной Эквадора закончилась в пользу вторых с результатом 3:1.
Венесуэла
"Красное вино” стоит на 54-м месте в международном футбольном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти последние сыгранные матчи с его участием. 23-го июня национальная команда обыграла сборную Эквадора с разницей в один мяч (2:1).
Встреча с мексиканцами, которая состоялась 27-го числа закончилась с конечным результатом 1:0 в пользу Венесуэлы.
Котировки БК Pinnacle
· Победа Ямайки — 4.43
· Ничья — 3.54
· Победа Венесуэлы — 1.91
· Победа Венесуэлы с форой -1.5 — 1.01
· ТБ 3.5 — 3.98
· ТМ 3.5 — 1.19
Статистика
· Ямайка выиграла три матча из пяти последних.
· Венесуэла за тот же период времени победила дважды.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу Венесуэлы.
Прогноз
Венесуэла демонстрирует более успешную серию игр чем у Ямайки. Приоритетной позицией для ставки является победа "Красного вина” с коэффициентом 1.91 в БК Pinnacle.