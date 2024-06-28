Ямайка — Венесуэла: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.06.2024)

1719557750

вчера, 09:55

Ямайка

"Регги-парни” на данный момент занимают 53-е место в международном рейтинге ФИФА . Вспомним последние сыгранные матчи с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с Венесуэлой. 23-го числа национальная команда уступила один мяч Мексике (1:0).

27-го июня встреча со сборной Эквадора закончилась в пользу вторых с результатом 3:1.

Венесуэла

"Красное вино” стоит на 54-м месте в международном футбольном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти последние сыгранные матчи с его участием. 23-го июня национальная команда обыграла сборную Эквадора с разницей в один мяч (2:1).

Встреча с мексиканцами, которая состоялась 27-го числа закончилась с конечным результатом 1:0 в пользу Венесуэлы.

Котировки БК Pinnacle

· Победа Ямайки — 4.43

· Ничья — 3.54

· Победа Венесуэлы — 1.91

· Победа Венесуэлы с форой -1.5 — 1.01

· ТБ 3.5 — 3.98

· ТМ 3.5 — 1.19

Статистика

· Ямайка выиграла три матча из пяти последних.

· Венесуэла за тот же период времени победила дважды.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу Венесуэлы.

Прогноз

Венесуэла демонстрирует более успешную серию игр чем у Ямайки. Приоритетной позицией для ставки является победа "Красного вина” с коэффициентом 1.91 в БК Pinnacle.