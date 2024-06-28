Румыния — Нидерланды: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (02.07.2024)

Румыния
"Трехцветные” на данный момент занимают 47-е место в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти последние сыгранные матчи с их участием, чтобы иметь представление о возможном итоге матча с Нидерландами. 22-го числа румыны уступили Бельгии два мяча (2:0).
Встреча со Словакией 26-го июня закончилась вничью с конечным результатом 1:1.
Нидерланды
"Заводной апельсин” стоит на седьмом месте в международном футбольном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару матчей с их участием. Встреча с Францией, которая произошла 21-го числа закончилась вничью (0:0).
25-го июня результатом поединка с Австрии стало поражение Нидерландов с разницей в один мяч (3:2).
Котировки БК Pinnacle
· Победа Румынии — 8.55
· Ничья — 4.59
· Победа Нидерландов — 1.47
· ТБ 3.5 — 3.48
· ТМ 3.5 — 1.26
Статистика
· Румыны выиграли один матч из последних пяти.
· Нидерланды за тот же период времени выиграли трижды.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу Нидерландов.
Прогноз
У "Летучего голландца” серия игр выходит лучше чем у Румынии. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle будет победа Нидерландов с коэффициентом 1.47.