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Нидерланды — Англия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (10.07.2024)

09 июля 2024, 08:31
Нидерланды — Англия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (10.07.2024)

Нидерланды

"Оранжевые” на данный момент стоят на седьмом месте в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти результаты последних матчей с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего поединка с англичанами. Второго июля Нидерланды обыграли сборную Румынии с разницей в три мяча (3:0).

6-го числа национальная команда выиграла Турцию с результатом 2:1.

Англия

"Три льва” в международном футбольном рейтинге ФИФА занимают пятое место. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей. Встреча произошедшая 30-го июня со Словакией закончилась победой англичан со счетом 2:1.

Шестого июля национальная команда выиграла сборную Швейцарии с разницей в один мяч (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победа Нидерландов — 3.32
  • Ничья — 2.94
  • Победит Англия — 2.68
  • Победа Англии с форой -1.5 — 1.06
  • ТБ 3.5 — 4.75
  • ТМ 3.5 — 1.15

Статистика

  • Нидерланды выиграли три матча за последние пять встреч.
  • Англия за тот же период времени выиграла тоже три раза.
  • Последняя очная встреча закончилась победой "Летучего Голландца”.

Прогноз

У англичан более удачная серия последних игр. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Трех львов” с коэффициентом 2.68.

Все комментарии
qmmvaurz92bm
qmmvaurz92bm
09 июля в 11:00
Матч между Нидерландами и Англией обещает быть захватывающим. Обе команды находятся в отличной форме и имеют сильных игроков. Думаю, нас ждёт напряжённый поединок с непредсказуемым исходом.
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