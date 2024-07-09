Нидерланды — Англия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (10.07.2024)

Нидерланды
"Оранжевые” на данный момент стоят на седьмом месте в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти результаты последних матчей с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего поединка с англичанами. Второго июля Нидерланды обыграли сборную Румынии с разницей в три мяча (3:0).
6-го числа национальная команда выиграла Турцию с результатом 2:1.
Англия
"Три льва” в международном футбольном рейтинге ФИФА занимают пятое место. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей. Встреча произошедшая 30-го июня со Словакией закончилась победой англичан со счетом 2:1.
Шестого июля национальная команда выиграла сборную Швейцарии с разницей в один мяч (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победа Нидерландов — 3.32
- Ничья — 2.94
- Победит Англия — 2.68
- Победа Англии с форой -1.5 — 1.06
- ТБ 3.5 — 4.75
- ТМ 3.5 — 1.15
Статистика
- Нидерланды выиграли три матча за последние пять встреч.
- Англия за тот же период времени выиграла тоже три раза.
- Последняя очная встреча закончилась победой "Летучего Голландца”.
Прогноз
У англичан более удачная серия последних игр. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Трех львов” с коэффициентом 2.68.