Нидерланды — Англия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (10.07.2024)

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09 июля 2024, 08:31

Нидерланды

"Оранжевые” на данный момент стоят на седьмом месте в международном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти результаты последних матчей с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего поединка с англичанами. Второго июля Нидерланды обыграли сборную Румынии с разницей в три мяча (3:0).

6-го числа национальная команда выиграла Турцию с результатом 2:1.

Англия

"Три льва” в международном футбольном рейтинге ФИФА занимают пятое место. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей. Встреча произошедшая 30-го июня со Словакией закончилась победой англичан со счетом 2:1.

Шестого июля национальная команда выиграла сборную Швейцарии с разницей в один мяч (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победа Нидерландов — 3.32

Ничья — 2.94

Победит Англия — 2.68

Победа Англии с форой -1.5 — 1.06

ТБ 3.5 — 4.75

3.5 — 4.75 ТМ 3.5 — 1.15

Статистика

Нидерланды выиграли три матча за последние пять встреч.

Англия за тот же период времени выиграла тоже три раза.

Последняя очная встреча закончилась победой "Летучего Голландца”.

Прогноз

У англичан более удачная серия последних игр. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Трех львов” с коэффициентом 2.68.