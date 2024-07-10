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"Баия” — "Куяба”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (13.07.2024)

10 июля 2024, 12:17

"Баия”

"Трехцветные” на данный момент занимают 12-е место в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Освежим в памяти результаты последних двух матчей, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущего матча. Пятого числа команда обыграла "Жувентуде” с разницей в два мяча (2:0).

8-го июля "Баия” проиграла "Палмейрас” с результатом 2:0.

"Куяба”

"Золотые” в рейтинге КБФ стоят на 28-м месте. Вспомним пару последних матчей с их участием. Встреча, которая состоялась четвертого июля закончилась победой "Ботафого” с результатом 2:1.

7-го числа футбольный клуб сыграл вничью с "Фламенго”,

Котировки БК Pinnacle

· "Баия” победит — 1.62

· Ничья — 3.86

· Победит "Куяба” — 5.70

· Победит "Баия” с форой -1.5 — 2.67

· ТБ 3.5 — 3.58

· ТМ 3.5 — 1.23

Статистика

· "Баия” выиграла три из пяти последних матчей.

· "Куяба” за тот же период времени не выиграла ни одного.

· Последняя очная встреча завершилась в пользу "Куябы”.

Прогноз

"Баия” демонстрирует неплохую серию игр. Рекомендуем сделать ставку на победу "Трехцветных” в БК Pinnacle с коэффициентом 1.62.

Все комментарии
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10 июля в 15:29
Матч между «Баией» и «Куябой» обещает быть захватывающим, так как обе команды находятся в хорошей форме. Фаворит — «Баия».
Вещий
Вещий
10 июля в 12:19
Байя не просто фаворит этого матча, а играя на своем поле должна уверенно обыгрывать гостей.
Гость
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