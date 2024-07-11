"Вила Нова” — "Аваи”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (14.07.2024)

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11 июля 2024, 13:07

"Вила Нова”

"Тигр” на данный момент занимает 34-е место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с клубом "Аваи”. Встреча произошедшая 29-го июня с "Коритибой” закончилась вничью с результатом 1:1.

9-го числа футбольный клуб обыграл "Амазонас” с разницей в один мяч (2:1).

"Аваи”

"Островные львы” стоят на 26-м месте в рейтинге КБФ. Вспомним последнюю пару матчей с их участием. 30-го июня футбольный клуб сыграл вничью с "Амазонас” (1:1).

Девятого июля встреча с "Новоризонтиньо” завершилась поражением "Аваи”.

Котировки БК Pinnacle

"Вила Нова” победит — 2.22

Ничья — 3.13

Победа "Аваи” — 3.40

Победит "Вила Нова” с форой -1.5 — 4.40

ТБ 3.5 — 4.60

3.5 — 4.60 ТМ 3.5 — 1.14

Статистика

"Вила Нова” за последнее время победила трижды.

У "Аваи” за этот же период времени одна победа.

Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

у "Вила Новы” серия последних игр лучше, что показывает лучшую подготовку игроков. Рекомендуем сделать ставку на победу "Вила Новы” в БК Pinnacle с коэффициентом 2.22.