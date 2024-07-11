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"Вила Нова” — "Аваи”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (14.07.2024)

11 июля 2024, 13:07

"Вила Нова”

"Тигр” на данный момент занимает 34-е место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с клубом "Аваи”. Встреча произошедшая 29-го июня с "Коритибой” закончилась вничью с результатом 1:1.

9-го числа футбольный клуб обыграл "Амазонас” с разницей в один мяч (2:1).

"Аваи”

"Островные львы” стоят на 26-м месте в рейтинге КБФ. Вспомним последнюю пару матчей с их участием. 30-го июня футбольный клуб сыграл вничью с "Амазонас” (1:1).

Девятого июля встреча с "Новоризонтиньо” завершилась поражением "Аваи”.

Котировки БК Pinnacle

  • "Вила Нова” победит — 2.22
  • Ничья — 3.13
  • Победа "Аваи” — 3.40
  • Победит "Вила Нова” с форой -1.5 — 4.40
  • ТБ 3.5 — 4.60
  • ТМ 3.5 — 1.14

Статистика

  • "Вила Нова” за последнее время победила трижды.
  • У "Аваи” за этот же период времени одна победа.
  • Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

у "Вила Новы” серия последних игр лучше, что показывает лучшую подготовку игроков. Рекомендуем сделать ставку на победу "Вила Новы” в БК Pinnacle с коэффициентом 2.22.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
11 июля в 13:33
Всё говорит за ничью и форма команд, и личные встречи , да и названия созвучны - Х.
Гость
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