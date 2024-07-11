"Вила Нова” — "Аваи”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (14.07.2024)

"Вила Нова”
"Тигр” на данный момент занимает 34-е место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с клубом "Аваи”. Встреча произошедшая 29-го июня с "Коритибой” закончилась вничью с результатом 1:1.
9-го числа футбольный клуб обыграл "Амазонас” с разницей в один мяч (2:1).
"Аваи”
"Островные львы” стоят на 26-м месте в рейтинге КБФ. Вспомним последнюю пару матчей с их участием. 30-го июня футбольный клуб сыграл вничью с "Амазонас” (1:1).
Девятого июля встреча с "Новоризонтиньо” завершилась поражением "Аваи”.
Котировки БК Pinnacle
- "Вила Нова” победит — 2.22
- Ничья — 3.13
- Победа "Аваи” — 3.40
- Победит "Вила Нова” с форой -1.5 — 4.40
- ТБ 3.5 — 4.60
- ТМ 3.5 — 1.14
Статистика
- "Вила Нова” за последнее время победила трижды.
- У "Аваи” за этот же период времени одна победа.
- Последняя очная встреча закончилась вничью.
Прогноз
у "Вила Новы” серия последних игр лучше, что показывает лучшую подготовку игроков. Рекомендуем сделать ставку на победу "Вила Новы” в БК Pinnacle с коэффициентом 2.22.