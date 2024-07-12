Ямаль превзошёл Пеле, де ла Фуэнте исправил ошибки Луиса Энрике. Испания может стать лучшей командой в истории Евро

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вчера, 00:16

У де ла Фуэнте прекрасная команда.

Ямаль забил на крупном турнире в 16 лет

На финал Ламин выйдет 17-летним, в субботу у него день рождения. Но до совершеннолетия ещё год, так что левых защитников на Евро-2024 проскакивал вчерашний школьник. Даже в 18 лет забить на Евро непросто. Швейцарский вундеркинд Йохан Фонлантен отличился в 18 лет и 141 день на Евро-2004. Побил рекорд Руни, который забил за несколько дней до этого. Судьбы двух талантов сложились по-разному, Фонлантен – уроженец Колумбии, не смог вырасти в большого футболиста.

Руни выигрывал Лигу чемпионов, от повторения его пути Ямаль не откажется. Но есть другие ориентиры. В 2007 году фотограф из Барселоны снимал благотворительный календарь. Пригласил 20-летнего Месси и жену марокканца Мунира, который работал на «Барселону». Шейла родом из Экваториальной Гвинеи. Она пришла на съемки со своим пухлым ребенком. Ламин понравился фотографу, поэтому остались исторические снимки – Месси купает будущую надежду «Барселоны».

Отец Ямаля на 7 лет моложе, чем португалец Пепе, самый возрастной участник Евро в истории. Благодаря красивому дальнему удару в поединке против Франции Ламин стал самым юным автором гола на крупном турнире. Превзошел бразильца Пеле, когда просто вышел на поле в полуфинале такого уровня – Король сыграл в предпоследнем раунде плей-офф на ЧМ -1958 в 17 лет. А затем испанец по фамилии Насрауи Эбана, по-русски плохо звучит, закрыл рот французскому задире Рабьо.

Ямаль отличился в возрасте 16 лет и 362 дней. Заслужил гол на турнире. Ламин, разумеется, не всегда действует успешно. У него есть слабые поединки за «Барселону» и сборную Испании. Но по набору характеристик это невероятный малыш. У Ямаля 1 гол и 3 ассиста на Евро. Сейчас Ламин фаворит у букмекеров на звание лучшего футболиста турнира. Даже если Англия впервые в истории заберет кубок, у юниора высокие шансы на индивидуальный приз, ведь по-настоящему впечатлил.

Родри освобождает Руиса и связывает игру

У Испании всё построено на дуэтах. У левого вингера Уильямса есть верный друг и помощник Ямаль. Работая на одинаковой высокой скорости, они компенсировали проблемы форварда и капитана Мораты. Руис – центральный полузащитник, раскрылся, так как ему помогает Родри. Лидер взвалил на себя черновую работу. Если хавбек «Манчестер Сити» опускается в линию защиты, то это дарит шанс Карвахалю и Кукурелье, паре испанских крыльев, подняться намного выше.

Свободная позиция хавбека Руиса позволяет плеймейкеру Ольмо занять правильное место в атаке. Ямаль тоже помогает Дани, когда его коллега смещается в штрафную площадь. Также на успешность атакующего хавбека влияют действия Мораты. Альваро уводит за собой центральных защитников. У Испании брат за брата. И взятый за основу принцип очень помогает превратить набор футболистов совершенно разных по структуре и философии клубов в одну команду.

У «Барселоны» и «Манчестер Сити» похожие принципы, общим знаменателем являются идеи Гвардиолы. Но у Испании люди из «Атлетика», «Реала», «Реала Сосьедад», ПСЖ и «Лейпцига». Не все эти команды играют одинаково. Однако когда у тебя в центре настолько опытный и сильный хавбек, как Родриго, то намного проще развивать разные тренерские идеи. Даже смещения Кукурельи в центр поля это отсылка к тому, как играют в АПЛ после приезда опытного Хосепа Гвардиолы.

Тренер пытался заманить в «Манчестер Сити» любимчика Бускетса, но в итоге остановился на Родри. Воспитал следующего после Серхио великого центрального хавбека сборной Испании. У Родри 93.8 % точных передач на Евро. У него 11.9 пасов за матч вперёд. Возвращает мяч по 7 раз за поединок и выигрывает 2-3 единоборства. А ещё у испанского хавбека серии без поражений, что важно для командной психологии. Приятно, когда за тебя тот, кто очень редко уступает.

Де ла Фуэнте в финале с первой попытки

На ЧМ -2022 со сборной Испании работал Луис Энрике. В первом матче разнесли Коста-Рику 7:0. Разгром провернули всего полтора года назад. Испания уже тогда имела большой потенциал. Но Луис Энрике не понял, что надо опустить тень Дель Боске и его великой команды. Испания не сумела обыграть Германию, а затем уступила сборной Японии в последнем туре. Повезло, что азиаты обыграли немцев до этого, поэтому Энрике вышел в плей-офф.

Им светил полуфинал, но вылетели от Марокко в первом раунде. Глупый матч, в котором Луис не сумел перестроиться. У Испании 1 удар в створ ворот Буну до серии пенальти. Новый тренер де ла Фуэнте сразу смог объяснить новым подопечным, что они делали неверно. Пусть Испания не мгновенно перестроилась, в прошлом году именно «Красная фурия» победила в финале Лиги Наций. В полуфинале обыграли чемпионов Европы из сборной Италии.

А в решающем поединке встретили Модрича. Матч не получился, но Луис де ла Фуэнте выиграл в серии пенальти после нулевой ничьей. Та победа раззадорила изменить команду. Всего за год наиграли Уильямса и Ямаля на флангах атаки. Альба и Навас не являются основными латералями, Кукурелья и Карвахаль – правильный выбор. Педри и Гави выбыли из основы из-за травм, но Ольмо старались выпускать на замену ещё в прошлом году.

Де ла Фуэнте, которому 63 года – опытный наставник. Луис, бывший защитник «Атлетика» из Бильбао, более десяти лет потратил на юношеские сборные Испании. Знает ребят, с которыми работает сейчас. И это помогло мгновенно объяснить, как должна играть новая успешная Испания. Они не такие, как команда Касильяса, Пуйоля, Бускетса, Хави, Иньесты, Сеска и Вильи. И это замечательно, ведь копия всегда намного хуже великого оригинала.

Тренер не подготовил ремейк пережеванных сюжетов, а написал иной сценарий. У де ла Фуэнте один из самых сложных путей в финал в первом для него турнире такого масштаба. Испания играла с хорватами – призеры ЧМ , итальянцами – чемпионы Европы. Затем с яркими грузинами, с хозяевами немцами и с вице-чемпионами мира из Франции. Впереди у них финалисты прошлого Евро. Шансы примерно равные, потому что у Англии богатый опыт.