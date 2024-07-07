Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыКубок Америки 2024

Хамес Родригес получил приз лучшему игроку матча в 3 из 4 игр Кубка Америки

сегодня, 11:19
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия5 : 0Логотип футбольный клуб ПанамаПанамаМатч завершен

Хавбек сборной Колумбии Хамес Родригес был признан лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка Америки против Панамы (5:0). Футболист забил гол с пенальти и отдал две голевые передачи.

Это уже третий подобный приз Хамеса на текущем турнире. Ранее он был признан лучшим в поединках группового этапа против Парагвая и Бразилии. Всего на текущем турнире у плеймейкера 1 гол и 5 результативных передач.

32-летний Родригес сейчас выступает за бразильский «Сан-Паулу». Напомним, что в 2014 году игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноТюкавин — лучший игрок «Динамо» в сезоне 2023/24 по версии болельщиков
Вчера, 16:03 Фото
Президент Грузии наградила футбольную сборную орденом Чести
03 июля
СлухиЛучший игрок месяца в РПЛ будет выходить на поле со специальным шевроном
02 июля
Бисиклета вернула Беллингема в борьбу за «Золотой мяч». Винисиус оказался в тени Евро-2024
01 июляВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
От алкоголизма до тюрьмы. Где сейчас лучшие бомбардиры Кубка Америки последних двадцати лет
29 июняЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии11
ОфициальноНазвано имя лучшего игрока сезона в «Аталанте»
27 июня Фото
Сортировать
Все комментарии
Elliada_
Elliada_
сегодня в 12:12
Настоящий вызов ждет Хамеса. Сначала Уругвай, потом Аргентина. Если покажет себя, то приз лучшему игроку КА будет в кармане. Сейчас Колумбия сильна, всё возможно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:53, ред.
Хамес заслужил каждый из призов. Так держать, пока Месси Стелс ))
его 5 ассиста в КА-2024 есть повторение лучшего результата за 50 лет.
ранее это удалось Месси и Денилсону.
Хамес очень умный игрок, с отличным видением поля и пасом.
плюс шикарная левая.
его идеальная позиция это десятка, но за последние годы это позиция практически вымерла..поэтому он никому из топов не нужен.
еще один момент показателен.
в колумбийской сборной не нашлось место Касьерре и Барриоса из Зенита. плоды работы пиджака (с) Семака
черный бык Галицкого Кордоба играет и забивает.
из Динамо Карраскаль есть.
из Краснодара еще Кастаньо.
3ton
3ton ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 11:52
Хамес топовый футболист был 🙂
Его в Реале загнобили , как и Иско.
Усадили на скамейку
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:40
А приз получит Месси
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:40
А если серьезно, то Хамес действительно проводит шикарный турнир! Он настоящий лидер сборной и тащит за собой партнеров! Он талантище, который слишком рано словил "звезду" ну и травмы тоже не дали ему проявить свой талант в полной мере!
shlomo
shlomo
сегодня в 11:37
Молодца не снижает к себе требований...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:35
Сейчас в нете гуляют вот такие сравнения игры Хамеса)))
drug01
drug01
сегодня в 11:21
Поздравляем! Так играть дальше!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 