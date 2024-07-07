Хамес Родригес получил приз лучшему игроку матча в 3 из 4 игр Кубка Америки

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сегодня, 11:19

Хавбек сборной Колумбии был признан лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка Америки против Панамы (5:0). Футболист забил гол с пенальти и отдал две голевые передачи.

Это уже третий подобный приз Хамеса на текущем турнире. Ранее он был признан лучшим в поединках группового этапа против Парагвая и Бразилии. Всего на текущем турнире у плеймейкера 1 гол и 5 результативных передач.

32-летний Родригес сейчас выступает за бразильский «Сан-Паулу». Напомним, что в 2014 году игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.