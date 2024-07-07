Хамес Родригес получил приз лучшему игроку матча в 3 из 4 игр Кубка Америки

Хавбек сборной Колумбии Хамес Родригес был признан лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка Америки против Панамы (5:0). Футболист забил гол с пенальти и отдал две голевые передачи.
Это уже третий подобный приз Хамеса на текущем турнире. Ранее он был признан лучшим в поединках группового этапа против Парагвая и Бразилии. Всего на текущем турнире у плеймейкера 1 гол и 5 результативных передач.
32-летний Родригес сейчас выступает за бразильский «Сан-Паулу». Напомним, что в 2014 году игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.
его 5 ассиста в КА-2024 есть повторение лучшего результата за 50 лет.
ранее это удалось Месси и Денилсону.
Хамес очень умный игрок, с отличным видением поля и пасом.
плюс шикарная левая.
его идеальная позиция это десятка, но за последние годы это позиция практически вымерла..поэтому он никому из топов не нужен.
еще один момент показателен.
в колумбийской сборной не нашлось место Касьерре и Барриоса из Зенита. плоды работы пиджака (с) Семака
черный бык Галицкого Кордоба играет и забивает.
из Динамо Карраскаль есть.
из Краснодара еще Кастаньо.
его 5 ассиста в КА-2024 есть повторение лучшего результата за 50 лет.
ранее это удалось Месси и Денилсону.
Хамес очень умный игрок, с отличным видением поля и пасом.
плюс шикарная левая.
его идеальная позиция это десятка, но за последние годы это позиция практически вымерла..поэтому он никому из топов не нужен.
еще один момент показателен.
в колумбийской сборной не нашлось место Касьерре и Барриоса из Зенита. плоды работы пиджака (с) Семака
черный бык Галицкого Кордоба играет и забивает.
из Динамо Карраскаль есть.
из Краснодара еще Кастаньо.