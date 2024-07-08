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Стали известны лучшие игроки и тренер Братского кубка

сегодня, 10:14

Московским ЦСКА и «Динамо» вручили трофей за победу в Братском кубке.

В турнире, проходившем с 3 по 7 июля в Москве, принимали также участие сербские «Партизан» и ОФК. «Армейцы» выиграли два матча, «бело-голубые» потерпели поражение от «Партизана» в серии пенальти и победили ОФК.

Также были определены обладатели индивидуальных наград Братского кубка:

Лучший игрок: Милош Красич (ЦСКА)

Лучший гол: Иван Лепский («Динамо»)

Лучший тренер: Марко Николич (ЦСКА)

Лучший вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Лучший защитник: Милан Майсторович («Динамо»)

Лучший полузащитник: Иван Обляков (ЦСКА)

Лучший нападающий: Неманья Николич («Партизан»)

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Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 12:09
Пошутили,и будя-впереди серьёзные баталии.И начало сразу ударное,не с "Химок"...
Вещий
Вещий
сегодня в 11:04
Все по делу и все на своих местах.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:20
Милош Красич один из лучших армейских коней)) после Вагнер Лава
Гость
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