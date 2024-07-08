Стали известны лучшие игроки и тренер Братского кубка

Московским ЦСКА и «Динамо» вручили трофей за победу в Братском кубке.
В турнире, проходившем с 3 по 7 июля в Москве, принимали также участие сербские «Партизан» и ОФК. «Армейцы» выиграли два матча, «бело-голубые» потерпели поражение от «Партизана» в серии пенальти и победили ОФК.
Также были определены обладатели индивидуальных наград Братского кубка:
Лучший игрок: Милош Красич (ЦСКА)
Лучший гол: Иван Лепский («Динамо»)
Лучший тренер: Марко Николич (ЦСКА)
Лучший вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Лучший защитник: Милан Майсторович («Динамо»)
Лучший полузащитник: Иван Обляков (ЦСКА)
Лучший нападающий: Неманья Николич («Партизан»)