Стали известны лучшие игроки и тренер Братского кубка

1720422881

сегодня, 10:14

Московским ЦСКА и «Динамо» вручили трофей за победу в Братском кубке.

В турнире, проходившем с 3 по 7 июля в Москве, принимали также участие сербские «Партизан» и ОФК. «Армейцы» выиграли два матча, «бело-голубые» потерпели поражение от «Партизана» в серии пенальти и победили ОФК.

Также были определены обладатели индивидуальных наград Братского кубка:

Лучший игрок: ( ЦСКА )

Лучший гол: («Динамо»)

Лучший тренер: ( ЦСКА )

Лучший вратарь: ( ЦСКА )

Лучший защитник: («Динамо»)

Лучший полузащитник: ( ЦСКА )

Лучший нападающий: («Партизан»)