Первый топ-матч сезона. Обновлённый ЦСКА с Николичем стартует против «Ростова»

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19 июля 2024, 18:58

Карпин проверит нового тренера «армейцев».

Первый матч Николича

Перед ЦСКА стояла дилемма. С одной стороны, Федотов терпеливо работал в условиях ограничений, выдал топ-результат в первый сезон, а осечка во втором – логичное следствие некачественной работы на рынке. С другой, возможности «армейцев» по-прежнему ограниченны из-за санкций, остаётся работать на внутреннем рынке, а команде нужна встряска – предпочли расстаться с Федотовым и взять нового тренера. Им стал Николич. За экс-наставником «Локомотива» следили давно. Он хорошо проявил себя, придя на смену Юрию Сёмину, и успел себя зарекомендовать.

С сербом «красно-синие» хотели подписать контракт ещё до того, как в клуб пришёл Федотов. В тот период интерес к Марко проявляло и «Динамо» – спрос на коуча был высок. Теперь договор всё же заключили. Тем более сам Николич пока довольно лоялен к руководству – вот что он говорил о костяке «армейцев» и целях на трансферное окно:

Костяк команды очень хороший. Это ЦСКА , здесь не может быть по-другому. В то же время могу сказать, что у нас нет ни одного игрока старше 30 лет, за исключением Игоря Акинфеева. Посмотрим, как пройдет трансферное окно и для нас, и для других клубов. Мы не испытываем необходимости в том, чтобы просто увеличить обойму. Если говорить об усилении, то о точечном. Полагаю, этого будет достаточно. Приоритетные позиции определены, работа ведется. Это нелегко, времена изменились. Но я думаю, что мы справимся.

Нового тренера поддержали трансферами

Санкции никуда не делись, топ-сделок от ЦСКА ждать не стоит – поэтому Николич логично заявляет, что шанс будет даже у вернувшихся из аренд Кристияна Бистровича и Адольфо Гайча. Но огромный плюс для нового главного тренера – его поддержали своевременными трансферами. Федотову игроков оба сезона привозили с опозданием – когда чемпионат уже стартовал. Из-за того, что новички не успевали к предсезонке «армейцев», интегрироваться в команду им было гораздо тяжелее.

При Николиче ЦСКА стартует в РПЛ с Круговым, Жемалетдиновым – даже с Секу Койта успели договориться. «Армейцы» усилили проблемные позиции. Мойзес превратился в центрбека, профильный правый латераль Гайич почти весь предыдущий сезон играл слева – «красно-синие» были вынуждены идти на такие меры из-за дефицита кадров. Эту проблему частично снимает Данил – с его приходом у Николича будет более богатый выбор, того же Облякова получится вернуть в центр поля. Рифат – отличное приобретение для ротации, к тому же его раскрыл как раз Николич, у тренера с игроком есть химия.

Секу – главное приобретение, с которым снимается вопрос поиска форварда. Заболотный ушёл, Чалов очень хочет уехать за рубеж (его новый контракт действует до следующего лета) – поэтому москвичи укомплектовали позицию топ-форвардом из «Зальцбурга», взяли Шуманского на перспективу. При этом в команде уже есть Давила и Мусаев.

Главные достижения «Ростова» – сохранили костяк, обновили вратарскую бригаду

Обычно клубы, приближенные к топ-5, нацелены на продажу созревших для грандов игроков – или элементарно не имеют достаточно ресурсов, чтобы удержать их. Но «Ростов» понимает всю ответственность за такие действия. Команду возглавляет тренер сборной России Влаерий Карпин – человек с амбициями, который и от остальных требует соответствующего отношения к делу. В клубе собрался действительно крепкий костяк – топ-футболисты с российским паспортом (Осипенко, Уткин, Глебов, Комличенко), перспективная молодёжь (Голенков, Мелёхин, Вахания), качественные легионеры (Мохеби, Роналдо, Сако). Продать их можно – но у клуба нет бюджета, необходимого для поиска соответствующей замены.

И огромный плюс для ростовчан, что весь костяк им удаётся удержать. По сути, единственная ощутимая потеря сейчас – вратарская бригада. Песьяков в любом случае был первым номером – но продлить его соглашение не удалось. А тут ещё и Никита Медведев решил отправиться в Нижний Новгород. На их место «Ростов» уже подписал Ятимова и Ханкича.

Плюс южане решили попробовать перезапустить карьеру Константина Кучаева и приобрели опорника Родриго Саравию.

Борьба за топ-5 начинается здесь

Оба клуба – с претензиями на пятёрку. «Ростов» обладает куда меньшим бюджетом, но стал образцом грамотного менеджмента, годами готовил почву для борьбы за медали. И теперь, кажется, созрел. ЦСКА смог качественно поработать на рынке, чтобы Николичу было проще начинать работу – это системный тренер, который может быстро вернуть «армейцев» в борьбу за медали.

Пути клубов в этом сезоне в любом случае будут проходить где-то рядом – поэтому исход очных встреч окажется крайне важен. И пока незначительное преимущество у «Ростова». Из-за сыгранности коллектива, из-за того, что Карпин давно работает с командой. Благодаря домашним стенам, в конце концов.