Тяжелейший выезд дебютанта, возвращение Николича, первый матч Станковича. По РПЛ очень скучали

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19 июля 2024, 14:12

Российская Премьер-Лига возвращается.

«Локомотив» – «Акрон»

- Новая глава в истории «Акрона» начинается уж слишком резко – дебютировать в РПЛ предстоит против команды из топ-5 минувшего чемпионата, так ещё и в гостях. «Железнодорожникам» в любом случае будет сложно, Тедеев собрал играющий и дерзкий коллектив – это показали уже стыки с «Уралом». Теперь команда ещё и непредсказуема – с того момента сильно изменился состав.

- Да и сами «красно-зелёные» ослабли по сравнению с предыдущим сезоном. Значительно короче стала скамейка – отпустили игрока старта Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, который освежал игру и сохранял качество. Критическая потеря – Максим Глушенков в «Зените». Буквально всё толкает Галактионова перейти к игре от обороны.

«Крылья Советов» – «Зенит»

- Даже дома самарцы против усилившегося «Зенита» будут себя чувствовать неуютно. Команда Осинькина тоже потеряла в качестве ротации – Карпицкого отпустили в аренду в «Сокол», Чиркович перешёл в «Бачку Топола», но куда болезненнее расставание с Юрием Горшковым. Тренеру предстоит искать нового основного левого защитника. К тому же без Салтыкова вариативность в атаке поубавится.

- С такой трансферной кампанией у «Зенита» нет конкурентов. Самое главное – петербуржцы усилили русский костяк. Волков и Горшков качественно дадут глубину состава, Глушенков уже сейчас на одной волне с бразильцами Клаудиньо и Венделом, Латышонок способен решить вечно актуальную проблему с основным вратарём. А ещё вот-вот, вероятно, доедут Александр Соболев и Иван Илич. Это «галактикос» по-русски.

«Динамо» – «Факел»

- «Бело-голубые» очень ждут посмотреть, не растерял ли свои качества Андрей Лунёв. С ним связывают большие надежды обрести стабильного первого номера на ближайшие несколько лет. С вратарями проблемы тянутся не первый год – Шунин непрерывно стагнировал, Лещук иногда выдавал перформансы, как со «Спартаком». С Антоном этим летом попрощались – как и со Смоловым, Паршивлюком. Проблема в том, что остальные позиции не усилили.

- У воронежцев особый подход к работе с тренерами – второй сезон к ряду на финише клуб шёл на рокировку, чтобы встряхнуть команду. В прошлый раз Евсеев сохранил «Факел» в РПЛ , но в следующем сезоне быстро отправился в отставку. Пока есть предпосылки, что история повторится. Крайне тяжёлый старт – сразу игра с «Динамо», в третьем туре предстоит матч с «Краснодаром». После – «Крылья Советов» и «Спартак».

«Ростов» – ЦСКА

- Карпин приучил, что «Ростов» при нём – тяжелейший соперник даже для топ-клубов. Южане в прошлом сезоне огорчали «Зенит», ЦСКА , «Локомотив», «Краснодар», «Динамо». Теперь клуб неплохо закупился и при этом не растерял костяк. Сейчас это вполне неплохой претендент на топ-5.

- Федотову, должно быть, очень обидно – он с боем не мог выпросить для команды трансферы, работал с тем, что есть и в итоге был уволен – а только пришедшему Николичу нашли усиление прямиком к старту сезона. Теперь за ЦСКА будут играть Жемалетдинов, Круговой, Койта, и это всё – исполнители, которые добавят качества стартовой обойме.

«Оренбург» – «Спартак»

- Интересно, что с оренбуржцами у «красно-белых» складываются напряжённые отношения. Команды уже начинали очной встречей предыдущий сезон – и тогда Иржи Ярошик (на тот момент наставник южноуральцев) не дал москвичам расслабиться ни на секунду (3:2, победа «Спартака»). На финише сезона – безголевая ничья, в Кубке – победа «Оренбурга» в первом матче. Похожая история была и за год до этого.

- Теперь южноуральцы начинают сезон дома – и экзаменуют Станковича, нового наставника «Спартака». «Красно-белые» после лэптоп-тренера решили обратиться к противоположному полюсу – тренеру с солидной карьерой в качестве игрока. Деян – специалист с огромным авторитетом, который будет пользоваться уважением среди футболистов. Другой вопрос – больших успехов на новом поприще он не добился, не является тренером с чётко выверенным стилем. Поэтому перспективы «красно-белых» абсолютно непонятны. Остаётся ждать первых игр.

«Химки» – «Динамо» Махачкала

- Самый скучный матч тура. Два клуба, вышедших из Первой лиги. Подмосковный коллектив подготовил инфраструктуру к возвращению и пошумел на рынке. Но быть здоровым клубом быстро надоело – уже в межсезонье уволили Андрея Талалаева, который и выстроил команду, которая теперь должна бороться за сохранение прописки в РПЛ . Вместо него привели экс-тренера «Родины» Артигу.

- Махачкалинцы же решили сделать ставку на сыгранность действующего костяка – это при самом дешёвом составе лиги. Новостей о трансферах мало.

«Ахмат» – «Краснодар»

- В Грозном начинать никому не просто – тем более учитывая нынешнюю ситуацию «Ахмата». Клуб не прогадал с назначением Магомеда Адиева – специалист, неравнодушный к клубу, заставил команду сдвинуться с мёртвой точки и быстро решил вопрос выживания. Он продолжает работать в «Ахмате» – и под его руководством у клуба вполне неплохие перспективы.

- Галицкий собирает старую гвардию, заставшую лучшие времена «Краснодара» – вернулись возрастные Фёдор Смолов и Юрий Газинский. Плюс Юрий Дюпин вошёл во вратарскую бригаду – но это решение как раз наиболее осмысленное: неопытному Агкацеву нужна подстраховка. Всё это – подписания для глубины состава. А полноценное усиление пришло лишь недавно – центрбек Диего Коста из «Сан-Паулу». Из плюсов – Тормене будет проще играть с соотечественником. Минус – этим приобретением «быки» лишь выходят «в ноль» – до этого потеряли Хуниора Алонсо. А ведь ещё нужна замена Волкову, Баньяцу, Боржесу. В центральную ось пришёл только Козлов.

«Пари НН» – «Рубин»

- Саша Илич остаётся на краю пропасти – на него переносится негативное отношение к отставке Юрана, плюс под руководством серба нижегородцы выдали провальный финиш прошлого сезона и чудом не вылетели в стыках.

- Рахимов очень полюбился болельщикам – тренер выстроил систему, которая позволила «Рубину» уверенно вернуться в Премьер-Лигу. Второй сезон под его руководством казанцы начинают уже клубом с претензиями на топ-10, а не борцом за выживание. Другое дело, что опять придётся бороться за сохранение должности – по слухам, часть руководства настроена против специалиста и хочет привести своего наставника. Весной потенциальным сменщиком называли Владимира Федотова.