Перехватили игроков «Зенита» и «Локо», вернули Николича в РПЛ. ЦСКА – новый конкурент за топ-3

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19 июля 2024, 11:44

Есть причины поверить в «армейцев».

В поиске новых эмоций

Говорить об изменениях в ЦСКА стоит прежде всего с привязкой к отставке Владимира Федотова. Наставник идеально подходил к этому клубу. «Армейцы» страдают из-за санкций и не могут переплачивать за трансферы, даже вовремя оформлять их – но и Федотов сформировался в дефицитных условиях «Оренбурга» и «Сочи». В клубе были универсалы Обляков и Зайнутдинов – и Федотов полностью раскрыл их потенциал, вдобавок разнообразно использовал остальных игроков. Чалов боролся с психологическими проблемами – Федотов помог вернуть гармонию и снова стать лидером.

Но последний сезон показал, что требуются изменения – и куда проще этого добиться за счёт смены тренера. Гендиректор клуба Роман Бабаев отмечал:

Принятое решение далось руководству с большим трудом, в том числе и в связи с хорошими человеческими отношениями, которые успели сложиться за 2 года. Однако после серии консультаций и встреч, а также исходя из игровых тенденций и результатов команды, мы пришли к выводу, что коллективу необходимы определенная перезагрузка, новые эмоции и новые идеи.

Отмечается, что помимо этого у тренера и руководства осложнились отношения из-за разных подходов к селекции и недовольством Гинера и Бабаева тем, в какой футбол играют «армейцы» при Федотове. По этим причинам решили расстаться с бывшим главным тренером, а новым назначить Марко Николича – поработавшего в России серба и принёсшего «Локомотиву» Кубок и бронзу РПЛ в сезоне-20/21.

Трансферная кампания в условиях ограничений

С Марко работать на старте проще ещё и потому, что он не требует массового усиления – вот как сербский менеджер оценил уровень укомплектованности состава «красно-синих»:

Костяк команды очень хороший. Это ЦСКА , здесь не может быть по-другому. В то же время могу сказать, что у нас нет ни одного игрока старше 30 лет, за исключением Игоря Акинфеева. Мы не испытываем необходимости в том, чтобы просто увеличить обойму. Если говорить об усилении, то о точечном. Полагаю, этого будет достаточно.

На протяжении двух прошлых сезонов «армейцы» всеми силами пытались привезти топ-легионеров. Оформить сделки получалось лишь после старта чемпионата, с сильным опозданием. Спасал аномальный процент точных попаданий – заиграли и Гайич, и Мойзес, и Зделар с Мендесом, и Кэлвен с Давилой. Теперь же решили обратиться к внутреннему рынку – так Николич бы получил новичков уже к сборам. Заранее позаботились о подписании крайнего защитника – с Данилом Круговым договорились уже зимой. Латераль «Зенита» достался им свободным агентом. В межсезонье же усилили центральную ось (подписали Рифата Жемалетдинова), вернули Илью Помазуна из аренды, взяли Шуманского на перспективу.

Новый форвард – бывший сменщик Холанда

Ещё одно приобретение – Секу Койта. Для «армейцев» это топ-сделка сразу по нескольким причинам. Прежде всего – из-за статуса футболиста. Секу высоко котировался на европейском рынке, застал первый сезон Эрлинга Холанда в «Зальцбурге» и при этом показывал топ-результативность.

Во-вторых, огромный опыт и возраст – к 24 годам форвард успел поиграть как во втором, так и в высшем дивизионе чемпионата Австрии, выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В-третьих, из-за ситуации с форвардами в ЦСКА . Фёдор Чалов очень хочет уехать играть в европейском чемпионате, его контракт истекает следующим летом, плюс отпустили Заболотного. «Армейцам» нужен наконечник для атак, который будет забивать столько же и работоспособный сменщик. Потребность в последнем закрыли – взяли Мусаева. Что касается страйкера, у Николича появляется выбор – в составе остаётся Давила, сейчас всё ещё доступен Чалов, а на случай его продажи (уже есть потенциальные покупатели) появился Койта.

И все эти положительные моменты подчёркивает тот факт, что Койта достался ЦСКА бесплатно.

Николич и хороший костяк – предпосылки к борьбе за топ-3

«Красно-синие» трудились над формированием новой обоймы с момента прихода Федотова, и Николич приходит в команду, в которой уже есть отработанные сочетания. К пенсии Акинфеева ему успели найти преемника – ещё и из «армейской» академии. В центре обороны – топ-футболисты Дивеев и Роша. При этом из-за травматичности Игоря на эту позицию интегрировали и латераля Мойзеса, там же может выйти Зделар. На скамейке – молодые Лукин и Агапов, которые способны подстраховать. Такая же высокая вариативность сочетаний – и в центральной оси, на флангах, в группе атаки. Келвен хорош что справа, что слева, это позволяет варьировать позицию Облякова. Файзуллаев и Давила – основные на позициях под нападающим, при этом сам Виктор может выйти на острие – там же выбор между Чаловым и Мусаевым (теперь добавляется Койта).

Николичу достаётся крайне вариативный и гибкий состав со взаимозаменяемыми элементами. При этом сам Марко – системный специалист, который готов к давлению, и уже тренировал московский клуб.