"Коринтианс” — "Гремио”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (26.07.2024)

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сегодня, 13:57

"Коринтианс”

"Мушкетеры” на данный момент занимают десятое место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Гремио”. 17-го числа команда обыграла "Крисиуму” с разницей в один мяч (2:1).

21-го июля футбольный клуб выиграл "Баию” с результатом 1:0.

"Гремио”

"Бессмертные трехцветные” в рейтинге КБФ занимают четвертое место. Вспомним результаты последней пары сыгранных матчей с их участием. 18-го числа клуб обыграла команда "Сан-Паулу” с конечным счетом 1:0.

21-го числа футбольный клуб опередил "Виторию” с результатом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победа "Коринтианс” — 1.96

Ничья — 3.44

Победа "Гремио” — 4.03

Победа "Коринтианс” с форой -1.5 — 3.48

ТБ 3.5 — 3.85

3.5 — 3.85 ТМ 3.5 — 1.20

Статистика

"Коринтианс” выиграли в трех матчах из последних пяти.

"Гремио” за тот же период времени победили в двух встречах.

В последней очной встречи победил клуб "Коринтианс”.

Прогноз

"Коринтианс” показывает неплохую серию игр. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Мушкетеров” с коэффициентом 1.96.