"Коринтианс” — "Гремио”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (26.07.2024)

"Коринтианс”
"Мушкетеры” на данный момент занимают десятое место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Гремио”. 17-го числа команда обыграла "Крисиуму” с разницей в один мяч (2:1).
21-го июля футбольный клуб выиграл "Баию” с результатом 1:0.
"Гремио”
"Бессмертные трехцветные” в рейтинге КБФ занимают четвертое место. Вспомним результаты последней пары сыгранных матчей с их участием. 18-го числа клуб обыграла команда "Сан-Паулу” с конечным счетом 1:0.
21-го числа футбольный клуб опередил "Виторию” с результатом 2:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победа "Коринтианс” — 1.96
- Ничья — 3.44
- Победа "Гремио” — 4.03
- Победа "Коринтианс” с форой -1.5 — 3.48
- ТБ 3.5 — 3.85
- ТМ 3.5 — 1.20
Статистика
- "Коринтианс” выиграли в трех матчах из последних пяти.
- "Гремио” за тот же период времени победили в двух встречах.
- В последней очной встречи победил клуб "Коринтианс”.
Прогноз
"Коринтианс” показывает неплохую серию игр. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Мушкетеров” с коэффициентом 1.96.