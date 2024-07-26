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"Баия” — "Интернасьональ”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (28.07.2024)

сегодня, 12:49

"Баия”

"Трехцветные” в рейтинге Конфедерации бразильского футбола занимают 12-е место. Освежим в памяти результаты последней пары матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Интернасьональ”. 21-го числа команда уступила один мяч "Коринтианс” (1:0).

25-го июля встреча с "Атлетико Гойаниенсе” закончилась вничью (1:1).

"Интернасьональ”

"Колорадос” на данный момент занимают восьмое место в рейтинге КБФ. Вспомним два последних матча сыгранных с их участием. 21-го числа команда проиграла "Ботафого” с результатом 1:0.

24-июля встреча с "Росарио Сентраль” закончилась вничью (1:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Баия” — 2.04

· Ничья — 3.44

· Победит "Интернасьональ” — 3.70

· Победит "Баия” с форой -1.5 — 3.65

· ТБ 3.5 — 3.66

· ТМ 3.5 — 1.22

Статистика

· "Баия” победили в одном матче из последних пяти.

· "Интернасьональ” за тот же период времени не победили ни разу.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Интернасьональ”.

Прогноз

"Баия” показывает неплохую игру в последнее время. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Трехцветных” с коэффициентом 2.04.

Все комментарии
37kejy9wvzsn
37kejy9wvzsn
сегодня в 14:28
Фаворит в этом матче — «Баия». «Интернасьональ» также показывает хорошую игру, поэтому исход встречи может быть непредсказуемым.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:24
Обе команды играют от обороны и ей уделяют больше внимания, поэтому результативным матч точно не будет.
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