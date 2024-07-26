"Баия” — "Интернасьональ”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (28.07.2024)

"Баия”
"Трехцветные” в рейтинге Конфедерации бразильского футбола занимают 12-е место. Освежим в памяти результаты последней пары матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Интернасьональ”. 21-го числа команда уступила один мяч "Коринтианс” (1:0).
25-го июля встреча с "Атлетико Гойаниенсе” закончилась вничью (1:1).
"Интернасьональ”
"Колорадос” на данный момент занимают восьмое место в рейтинге КБФ. Вспомним два последних матча сыгранных с их участием. 21-го числа команда проиграла "Ботафого” с результатом 1:0.
24-июля встреча с "Росарио Сентраль” закончилась вничью (1:1).
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Баия” — 2.04
· Ничья — 3.44
· Победит "Интернасьональ” — 3.70
· Победит "Баия” с форой -1.5 — 3.65
· ТБ 3.5 — 3.66
· ТМ 3.5 — 1.22
Статистика
· "Баия” победили в одном матче из последних пяти.
· "Интернасьональ” за тот же период времени не победили ни разу.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Интернасьональ”.
Прогноз
"Баия” показывает неплохую игру в последнее время. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Трехцветных” с коэффициентом 2.04.