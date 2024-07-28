"Спарта Прага” — "Шемрок Роверс”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

"Спарта Прага”
"Железная Спарта” на данный момент располагается на 112-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с ее участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Шемрок Роверс”. 23-го числа встреча с будущими соперниками закончилась победой "Спарты” с результатом (2:0).
27-го июля”Спарта” обыграла "Теплице” со счетом 4:1.
"Шемрок Роверс”
"Обручи” на данный момент находятся на 254-м месте в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 19-го числа команда уступила один мяч "Богемиансам” (1:0).
23-го июля ирландская команда проиграла "Спарте” с результатом 2:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победа "Спарты Прага” — 1.21
- Ничья — 7.50
- Победа "Шемрок Роверс” — 14.50
- Победит "Спарта Прага” с форой -1.5 — 1.52
- ТБ 3.5 — 2.09
- ТМ 3.5 — 1.75
Статистика
- "Спарта Прага” победила в трех встречах из последних пяти.
- "Шемрок Роверс” за тот же период времени выиграли дважды.
- Последняя очная встреча была неделю назад и закончилась в пользу "Спарты”.
Прогноз
Так как последняя встреча произошла недавно, то рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Спарты” с коэффициентом 1.21.