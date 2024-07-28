"Спарта Прага” — "Шемрок Роверс”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

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28 июля 2024, 11:33

"Спарта Прага”

"Железная Спарта” на данный момент располагается на 112-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с ее участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Шемрок Роверс”. 23-го числа встреча с будущими соперниками закончилась победой "Спарты” с результатом (2:0).

27-го июля”Спарта” обыграла "Теплице” со счетом 4:1.

"Шемрок Роверс”

"Обручи” на данный момент находятся на 254-м месте в рейтинге УЕФА . Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 19-го числа команда уступила один мяч "Богемиансам” (1:0).

23-го июля ирландская команда проиграла "Спарте” с результатом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победа "Спарты Прага” — 1.21

Ничья — 7.50

Победа "Шемрок Роверс” — 14.50

Победит "Спарта Прага” с форой -1.5 — 1.52

ТБ 3.5 — 2.09

3.5 — 2.09 ТМ 3.5 — 1.75

Статистика

"Спарта Прага” победила в трех встречах из последних пяти.

"Шемрок Роверс” за тот же период времени выиграли дважды.

Последняя очная встреча была неделю назад и закончилась в пользу "Спарты”.

Прогноз

Так как последняя встреча произошла недавно, то рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Спарты” с коэффициентом 1.21.