Страшный сон «Факела», топ-матчи, Станкович против Лички. Нельзя пропустить старт Кубка России

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вчера, 09:14

Будет на что посмотреть.

«Рубин» – «Акрон»

- Тяжело быть неудобным соперником для «Зенита», который со старта разрывает лигу (хотя Семак в оценке осторожен). Казанцы дома пытались противопоставить звёздной атаке организованную оборону, но не вышло, разгромные 4:0 – ответ «Зенита» на поражение в Санкт-Петербурге в прошлом сезоне. С другой стороны, «Рубин» не ошибся в матче с «Пари НН» — 3 очка по итогам двух туров.

- В Воронеже с «Акроном» приключилось историческое событие – первая победа клуба в РПЛ . Уже сейчас понятно, что команда Заура Тедеева не даст соскучиться. С «Локомотивом» играли в остро атакующий футбол – москвичи чудом вытащили победу. После трёх очков с «Факелом» «Акрон» на эмоциональном подъёме.

- Вывеска должна быть такая – авантюрная атака против прагматичной обороны. Плюс тольяттинцы хотят взять реванш – в последнем их матче победу добыл именно «Рубин» Рахимова.

«Локомотив» – «Ростов»

- «Железнодорожники» сделали выводы из матча с «Акроном» – в дерби с «Динамо» они смотрелись крайне убедительно, но подводила реализация. И как ни парадоксально – в фестивальной игре с дебютантами РПЛ они добыли победу, а против «бело-голубых» при большей организованности проиграли. Подвели ошибки при обороне.

- 0:0 с ЦСКА дома явно не устроили Карпина – в Самару ростовчане ехали отыгрываться за безголевую ничью. И забили сразу три, к 63-й вели 2:0. Южане набрали ход, играя с непростыми соперниками. Но дальше – лишь тяжелее. С «Локо» игра на выезде, а после вообще встреча с «Зенитом» на берегах Невы.

«Зенит» – «Факел»

- «Сине-бело-голубые» всех рвут со старта – по четыре гола забивали в каждом из первых трёх матчей. Начало треблу положено победой над «Краснодаром» в Суперкубке. Судя по темпу в чемпионате, форме Глушенкова и других лидеров, чемпионство тоже возьмут без проблем – и заранее. Остаётся вопрос по Соболеву – «Спартак» его отстранил, но и петербуржцы подобрать не торопятся.

- Если команде Семака разгромно уступали даже симпатичные «Крылья» и «Рубин», страшно представить, что будет с «Факелом». Команда разобрана – поражение от «Динамо» (1:3) ещё можно объяснить разницей в классе, но «Акрон» (тем более в Воронеже) должны были обыгрывать. На деле – 0:2.

«Химки» – «Оренбург»

- Пока «Химки» выжимают гораздо меньше, чем создают. Чего только стоят два нереализованных пенальти против махачкалинцев. Против «Спартака» тоже огрызались – но забили один. При этом «красно-белые» на мотивации соперника просто смели. После такого поражения надо оправиться как можно скорее.

- Встречаются команды, которые принимали «Спартак» в первых двух турах. И если «Химки» свой матч проиграли, то южноуральцы взяли три очка, поиздевавшись над обороной соперника. Команде старт удаётся – 4 очка в активе (во втором туре – 0:0 с «Ахматом»). Правда, теперь придётся сыграть на выезде.

«Спартак» – «Динамо»

- У «Спартака» ничто не бывает стабильным. Насколько ужасен был старт с «Оренбургом» – настолько же цельной получилась игра с «Химками». В первом случае решето вместо обороны и постоянные обрезы, во втором – первый гол Угальде, топ-дебют Барко, и в целом яркая игра в атаке. Получается, вышли в ноль. Теперь же предстоит то, чего ждали – первая проверка топ-клубом.

- «Бело-голубые», в отличие от «Спартака», проверку дерби уже прошли. «Локомотив» был предметнее в атаке, но реализация оказалась лучше у «Динамо». Стоит учитывать, что состав последних далёк от оптимального – Марцел плавно подводит к основе Чавеса (вернулся с Кубка Америки), временно недоступны Маричаль, Карраскаль, Бальбуэна, дисквалификация у Фомина. Два матча кряду отыграли с молодой парой центрбеков Лепский-Майсторович. И к поединку со «Спартаком» вряд ли что-то изменится.

«Ахмат» – «Пари НН»

- Пока что «Ахмат» — как Франция на Евро-2024. В двух матчах чемпионата – две ничьих (1:1 с «Краснодаром», 0:0 с «Оренбургом»), а единственный забитый мяч – автогол Черникова. Главное – есть минимально допустимый результат. При этом Адиев выстроил дисциплинированную команду. Против нижегородцев – ещё и дома – должно прорвать.

- А кого не прорывало? Даже ЦСКА после скучного матча с «Ростовом» увёз из Нижнего 3:0 – а оборонительный «Рубин» забил четыре. При Иличе в клубе нет никакой положительной динамики – пока это фаворит на первую тренерскую отставку.

«Краснодар» – ЦСКА

- Сталкиваются открытия двух последних сезонов. Правда, «армейцы» для «Зенита» были более опасным конкурентом. «Быки» не смогли навязать того же сопротивления в Суперкубке – проиграли 2:4. Да, очков потеряли много – сыграли вничью с «Ахматом» и махачкалинским «Динамо». Это не уровень серебряного призёра РПЛ .

- Крупная победа в Нижнем Новгороде расслабила москвичей – с Николичем дело пошло. Мусаев забивает, Дивеев продолжает играть, новички вписались в стартовый состав. Осталось дождаться адаптации Койта – тогда и с Чаловым можно окончательно распрощаться. Пока продолжается история с его переходом в ПАОК . Осталось немного.

«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»

- Сказка может быстро закончиться, но пока махачкалинцы могут праздновать – уже в двух турах Премьер-Лиги подряд они набирают очки. Одна ничья с «Краснодаром» в гостях чего стоит – после этого домой можно возвращаться героями. На огромном эмоциональном импульсе «бело-голубые» сыграют перед своими болельщиками против «Крыльев».

- Осинькин стартовал с двух поражений. Но и календарь у самарцев тяжелейший – «Зенит» и «Ростов» в первых турах, после выезда в Махачкалу – игра со «Спартаком» в Москве, а после «Факела» – снова «Спартак» (Кубок) и «Динамо». С другой стороны, так уже начинали сезон-21/22 – и финишировали при этом восьмыми, набрав 41 балл.