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«Спартак» рискует оказаться в зоне вылета. Паникуют в обороне и нет эффективности в атаке

28 июля 2024, 09:26
«Спартак»

Осечка с «Химками» может сломать все планы.

Строят атаку без Промеса и Соболева

Поражение в «Оренбурге» разозлило сербского наставника «Спартака» Станковича. Два пропущенных мяча не отражают количество и качество атак соперника. Максименко не только ошибался, но и спас от разгрома. А вот ноль голов в ворота Сысуева это и заслуга голкипера, сыгравшего надежно, и вина форвардов «Спартака». Соболева отстранили от тренировок с командой, Александр планирует уйти из клуба.

Станкович получил бразильского нападающего Жозе, но тому нужно время, чтобы набрать боевые кондиции, сбросив вес. А Угальде стал проблемой. Один из самых дорогих новичков «Спартака» в истории клуба за полгода ни разу не отличился в РПЛ. Манфред сегодня может выйти на острие атаки против «Химок», ему снова дадут шанс отличиться. Костариканцу важно забить в ворота очень скромного новичка высшей лиги.

Но поставить Жозе или Угальде в центр атаки – дело нехитрое. Намного сложнее интегрировать двух разноплановых форвардов, тяжелого и юркого, в хромую систему игры «Спартака». Московский клуб – не «Челси», где даже нападающие с колоссальным опытом не могут толком заиграть. Но «Спартак», принимающий в основу разных нападающих, давненько не получал монстра с невероятной эффективностью ударов и пасов.

Соболева можно назвать разноплановым форвардом, который находит моменты и создает их для напарников. Но знаменитые «сухие серии» доказывают, что были проблемы с классом. Промес с фланга играл намного солиднее, чем коллеги. А теперь проблема не только с «девяткой». Зиньковский и Медина – средние футболисты. Бонгонда и Игнатов тоже не готовые лидеры, которые создадут по 20 голов в новом сезоне.

В обороне полагаются на середняков

Центральный защитник Бабич не был основным в сборной Сербии, которая неудачно выступила на Евро-2024. Чернов не прижился в ЦСКА, не всегда был надежен в «Крыльях Советов». Но раз парагваец Алексис Дуарте восстанавливается после травмы, то против «Химок» могут сыграть ребята, которым Станкович не доверяет. Откуда можем знать, что защитники не подходят сербу?

В списке нет элитных игроков. По уровню мастерства самым сильным в заявке из обороны был португалец Тавареш. Но латераль из школы «Бенфики» пережил несколько травм. Его отправили в аренду в ЛАСК, поскольку не вписывается в стиль игры Станковича. Молдаванин Рябчук с левого фланга не тянет на роль основного в новом «Спартаке», вместо него поначалу будут доверять бывшему хавбеку Хлусевичу.

Справа свой Денисов. Но у человека, который также может сыграть в опорной зоне, хватало явных ошибок. Фланги остаются большой проблемой. Нельзя убрать из основы всех россиян, лимит не позволяет. И одновременно Станкович не доверяет никому из местных игроков в защите. Даже голкипер Максименко сразу «порадовал» наставника результативной ошибкой, глупым пасом на соперника.

Бабича любят похвалить на фоне остальных. Но серб – средний футболист, иначе его бы не отдали в «Спартак» после игры в Испании, где каждый гранд изучает всех потенциальных новичков в пределах собственной лиги. Связка Бабича и Чернова легко может допустить ошибки против опытной атаки «Химок». Заболотный недавно играл за ЦСКА, а Мирзов в прошлом числился футболистом «Спартака».

Оппонентов не нужно мотивировать перед играми с «красно-белыми». «Оренбург» проскочил центр поля дальними передачами. «Химки» могут сыграть иначе, но достаточно классно, чтобы защитники «Спартака» снова запаниковали. В первом туре счет по ударам 19:14 в пользу «Оренбурга». Сегодня Станковичу надо успокоить собственную команду, но при этом заставить полузащиту двигаться на других скоростях.

Центр поля не подходит Станковичу

Аргентинец Барко, которого «Спартак» подписал за 14 млн евро, должен добавить умных передач. Крошечный атакующий хавбек приходит на позицию «десятки». А это значит, что «красно-белым» нужен идеальный дуэт в опорной зоне. И нет двух полузащитников, которых можно сравнить с Фабианом Руисом и Родри Эрнандесом из сборной Испании по объему задач и смыслу. И понятно, что никто не сравнивает по мастерству.

Умяров, Пруцев, Литвинов, Зобнин и Зорин – слишком слабые российские хавбеки для решения задачи превращения «Спартак» в нового чемпиона. Зобнин оказывается в списке слабых из-за возраста и веса бывших травм. Роман давно не прогрессирует, только закрывает дыры в составе, если нужно сыграть ближе к атаке или на правом фланге обороны. Легионера Мартинса давно стоило отдать в другой клуб и найти элитную замену.

Тренер Семак после разгрома «Рубина» – первые полчаса были для «Зенита» непростыми, заявил, что глобально его коллективу надо исправить все фазы игры. Что тогда говорить Станковичу? Новой команды у «Спартака» нет, есть только агрессивный тренер и старые проблемы. Напоминает времена, когда Тедеско и Абаскаль бились головой о стену многолетних бед «красно-белых». Трансферы пока не выручили, а «Химки» умеют огрызаться.

Невозможно удивить поражениями «Спартака». Проигрывали всем подряд. Но всегда удивляет, что запаздывают с очевидными реформами примерно на полгода. Или даже дольше. Замену Промесу не искали, хотя прекрасно знали, чем для голландца закончится футбольная карьера – тюрьмой. При этом даже теоретически возможный разгром «Химок» не убедит, что «Спартак» глобально другой. У фанатов клуба много тревог и нет поводов для радости.

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Все комментарии
nfdynzjx72wh
nfdynzjx72wh
28 июля в 15:21
Поражение, скандал с Соболевым, тренер физрук, хорошо подготовились к сезону.
ProKop92
ProKop92
28 июля в 14:00
Это Спартак еще не начал искать заговоры в судействе 😂
Вот когда основная потеха начнётся!
А потом можно и в Лучшую Лигу Мира!
galeevae
galeevae
28 июля в 13:42, ред.
Глубокий анализ, по единственному матчу чемпионата? Я надеялся, что автор копнет глубже...
v65wmdpe5vkj
v65wmdpe5vkj
28 июля в 13:01
Не очень нравится Спартак, но верю в него.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
28 июля в 12:25, ред.
Победа лучший рецепт выбраться из подвала таблицы. Все наладится... Думаю.связка Станкович-Амарал даст хороший результат. А может быть и провал..никто не застрахован от этого. Тогда наверно..болельщики КБ будут вспоминать Абаскаля как лучшего тренера Спартака))) конечно .догматизм испанца всех достал..но была видна системность. Надеюсь.у Деяна все получится. Нужно время и терпение. Сразу и сейчас недолговечно. Нужна команда на долгие годы. На это нужно время и труд.
Шуnя771
Шуnя771
28 июля в 11:08
Вот здесь Человек пишет. что трансферное окно ещё открыто...
Так на что надеяться?
На юных пассажиров за 500 - 600 тыщщщщ?
Так у них пионерские, каникулярные проездные!))
В ВИП вагон (команду) они не попадают...
Так и будут тарахтеть в пердив в общем, плацкартном.
Что то мне подсказывает о битве гладиаторов в предстыковой зоне турнирной таблицы РПЛ(((
5hyawvfqfkfs
5hyawvfqfkfs
28 июля в 11:02
Пока Спартак не ликвидирует всех околофутбольных коррупционеров, севших ему на шею, и не перестанет тасовать тренеров, успеха не будет.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
28 июля в 11:00
Паника, истерика, да не надо сцать !
Сп62
Сп62
28 июля в 11:00
По игре с Оренбургом не было видно, чтобы тренер был способен оперативно изменить игру команды.
25процентный клоун
25процентный клоун
28 июля в 10:50
Всё в порядке, удачи Спартаку сегодня в построении своей атакующей игры, уверен, будут биться за команду сегодня, но делать это играючи и с лёгкостью.
em9t7j5pfghz
em9t7j5pfghz
28 июля в 10:39
Тренера лучше сразу поменять, где такого только нашли.
q3sym6wpvcua
q3sym6wpvcua
28 июля в 10:38
Зачем такая паника, ни в какой зоне вылета Спартак не окажется, Самое главное, чтобы он был выше ЦСКА всегда и ниже Зенита.
Bad Listener
Bad Listener
28 июля в 10:11
Через полгодика посмотрим что получится у Станковича, да и трансферное окно ещё открыто. Сейчас какие либо оценки преждевременны в любом случае, тренер новый, футбол новый ставить пытается и явно не хватает солидных игроков в составе
nik9373
nik9373
28 июля в 09:51
Ну, чего, заканчиваем чемпионат, объявляем результаты и "Спартак" в первую лигу, - так, автор?
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