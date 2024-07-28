«Спартак» рискует оказаться в зоне вылета. Паникуют в обороне и нет эффективности в атаке

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28 июля 2024, 09:26

Осечка с «Химками» может сломать все планы.

Строят атаку без Промеса и Соболева

Поражение в «Оренбурге» разозлило сербского наставника «Спартака» Станковича. Два пропущенных мяча не отражают количество и качество атак соперника. Максименко не только ошибался, но и спас от разгрома. А вот ноль голов в ворота Сысуева это и заслуга голкипера, сыгравшего надежно, и вина форвардов «Спартака». Соболева отстранили от тренировок с командой, Александр планирует уйти из клуба.

Станкович получил бразильского нападающего Жозе, но тому нужно время, чтобы набрать боевые кондиции, сбросив вес. А Угальде стал проблемой. Один из самых дорогих новичков «Спартака» в истории клуба за полгода ни разу не отличился в РПЛ . Манфред сегодня может выйти на острие атаки против «Химок», ему снова дадут шанс отличиться. Костариканцу важно забить в ворота очень скромного новичка высшей лиги.

Но поставить Жозе или Угальде в центр атаки – дело нехитрое. Намного сложнее интегрировать двух разноплановых форвардов, тяжелого и юркого, в хромую систему игры «Спартака». Московский клуб – не «Челси», где даже нападающие с колоссальным опытом не могут толком заиграть. Но «Спартак», принимающий в основу разных нападающих, давненько не получал монстра с невероятной эффективностью ударов и пасов.

Соболева можно назвать разноплановым форвардом, который находит моменты и создает их для напарников. Но знаменитые «сухие серии» доказывают, что были проблемы с классом. Промес с фланга играл намного солиднее, чем коллеги. А теперь проблема не только с «девяткой». Зиньковский и Медина – средние футболисты. Бонгонда и Игнатов тоже не готовые лидеры, которые создадут по 20 голов в новом сезоне.

В обороне полагаются на середняков

Центральный защитник Бабич не был основным в сборной Сербии, которая неудачно выступила на Евро-2024. Чернов не прижился в ЦСКА , не всегда был надежен в «Крыльях Советов». Но раз парагваец Алексис Дуарте восстанавливается после травмы, то против «Химок» могут сыграть ребята, которым Станкович не доверяет. Откуда можем знать, что защитники не подходят сербу?

В списке нет элитных игроков. По уровню мастерства самым сильным в заявке из обороны был португалец Тавареш. Но латераль из школы «Бенфики» пережил несколько травм. Его отправили в аренду в ЛАСК , поскольку не вписывается в стиль игры Станковича. Молдаванин Рябчук с левого фланга не тянет на роль основного в новом «Спартаке», вместо него поначалу будут доверять бывшему хавбеку Хлусевичу.

Справа свой Денисов. Но у человека, который также может сыграть в опорной зоне, хватало явных ошибок. Фланги остаются большой проблемой. Нельзя убрать из основы всех россиян, лимит не позволяет. И одновременно Станкович не доверяет никому из местных игроков в защите. Даже голкипер Максименко сразу «порадовал» наставника результативной ошибкой, глупым пасом на соперника.

Бабича любят похвалить на фоне остальных. Но серб – средний футболист, иначе его бы не отдали в «Спартак» после игры в Испании, где каждый гранд изучает всех потенциальных новичков в пределах собственной лиги. Связка Бабича и Чернова легко может допустить ошибки против опытной атаки «Химок». Заболотный недавно играл за ЦСКА , а Мирзов в прошлом числился футболистом «Спартака».

Оппонентов не нужно мотивировать перед играми с «красно-белыми». «Оренбург» проскочил центр поля дальними передачами. «Химки» могут сыграть иначе, но достаточно классно, чтобы защитники «Спартака» снова запаниковали. В первом туре счет по ударам 19:14 в пользу «Оренбурга». Сегодня Станковичу надо успокоить собственную команду, но при этом заставить полузащиту двигаться на других скоростях.

Центр поля не подходит Станковичу

Аргентинец Барко, которого «Спартак» подписал за 14 млн евро, должен добавить умных передач. Крошечный атакующий хавбек приходит на позицию «десятки». А это значит, что «красно-белым» нужен идеальный дуэт в опорной зоне. И нет двух полузащитников, которых можно сравнить с Фабианом Руисом и Родри Эрнандесом из сборной Испании по объему задач и смыслу. И понятно, что никто не сравнивает по мастерству.

Умяров, Пруцев, Литвинов, Зобнин и Зорин – слишком слабые российские хавбеки для решения задачи превращения «Спартак» в нового чемпиона. Зобнин оказывается в списке слабых из-за возраста и веса бывших травм. Роман давно не прогрессирует, только закрывает дыры в составе, если нужно сыграть ближе к атаке или на правом фланге обороны. Легионера Мартинса давно стоило отдать в другой клуб и найти элитную замену.

Тренер Семак после разгрома «Рубина» – первые полчаса были для «Зенита» непростыми, заявил, что глобально его коллективу надо исправить все фазы игры. Что тогда говорить Станковичу? Новой команды у «Спартака» нет, есть только агрессивный тренер и старые проблемы. Напоминает времена, когда Тедеско и Абаскаль бились головой о стену многолетних бед «красно-белых». Трансферы пока не выручили, а «Химки» умеют огрызаться.

Невозможно удивить поражениями «Спартака». Проигрывали всем подряд. Но всегда удивляет, что запаздывают с очевидными реформами примерно на полгода. Или даже дольше. Замену Промесу не искали, хотя прекрасно знали, чем для голландца закончится футбольная карьера – тюрьмой. При этом даже теоретически возможный разгром «Химок» не убедит, что «Спартак» глобально другой. У фанатов клуба много тревог и нет поводов для радости.