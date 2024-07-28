Убить дракона. Самый популярный клуб Франции собирается бросить вызов самому богатому

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28 июля 2024, 15:49

«Марсель» готовится к сезону с новым тренером.

До старта Лиги 1 — первого из чемпионатов «большой пятёрки», осталось менее трёх недель. Конечно, в последние годы французский чемпионат несколько утратил свою привлекательность. Сможет ли кто-то поспорить с «Пари Сен-Жермен» и свергнуть парижан с вершины. Каждый год находятся смельчаки. Но в последние 11 лет только двум клубам удавалось обойти столичный клуб. «Монако» выиграл чемпионат 2016/17, а «Лилль» сорвал банк в сезоне 2021/22.

Перемены назрели

Кто же постарается «убить дракона» в стартующем чемпионате? Одним из таковых видится девятикратный чемпион Франции «Марсель». Между двумя клубами существует давний спор, порой переходящий в стойкую взаимную неприязнь. Как, впрочем, имеется антагонизм между Парижем и Марселем. Кроме того, «Пари Сен-Жермен» догнал и перегнал южан по количеству чемпионских титулов — двенадцать против девяти. Марсельцы же в последний раз на данный момент становились чемпионами в далёком уже 2010 году.

«Марсель» каждый год собирается вызвать столичный клуб на дуэль, да только ничего из этого не получается. Прошлый сезон не был исключением, но все чемпионские амбиции марсельцев испарились ещё осенью. В итоге «Олимпик» финишировал только восьмым. Что можно было ожидать от команды, с которой работали четыре тренера — Марселино Гарсия Тораль, Жак Аборданадо, Дженнаро Гаттузо и Жан-Луи Гассе. К тому же «Марсель» после осеннего провала в домашнем первенстве решил сделать ставку не на внутренний чемпионат, а на Лигу Европы, где дошёл до полуфинала. Продержался в Европе дольше парижан. Весьма и весьма локальный успех.

Летом клуб решил провести серьёзную реконструкцию. На должность главного тренера был приглашён Роберто Де Дзерби. На 45-летнего итальянца претендовали несколько клубов. Он мог остаться и в английской Премьер-Лиге. Причём не в «Брайтоне», а в более престижном клубе. Но президент Пабло Лонгория сумел убедить Де Дзерби сделать выбор именно в пользу французского клуба, даром что «Марсель» впервые с 2020 года остался без еврокубков. Контракт подписан на три года. Так «Олимпик» смог заполучить одного из сильнейших по меркам Лиги 1 тренеров. Большим авторитетом обладает разве что Луис Энрике из «Пари Сен-Жермен».

С вещами на выход

Мощно поработали марсельцы на трансферном рынке. За 9 миллионов евро был продан новичку саудовской лиги «Аль-Кадисии» 35-летний Пьер-Эмерик Обамеянг. Учитывая возраст футболиста — вполне успешная сделка. Итальянские «Лацио» и «Дженоа» выкупили находившихся у них в аренде полузащитников Маттео Гендузи и Витинью соответственно. За 13 и 16 миллионов также соответственно. Атакующий полузащитник Илиман Ндиайе, проведший на «Велодроме» всего один год, продан в «Эвертон» за 18 миллионов. Два миллиона марсельцы на этой сделке потеряли, но всё могло быть хуже. Сенегалец забил всего 3 мяча в 30 встречах, поэтому большого сожаления его уход не вызвал. И буквально два дня назад в «Ниццу» за 5 миллионов отправился бронзовый призёр последнего Евро Жонатан Клосс.

А кто же на вход? Были укреплены все линии, за исключением вратарской. К двум испанцам — точнее каталонцу Пау Лопесу и галисийцу Рубену Бланко особых претензий нет. Если ничего не произойдёт, то Лопес будет основным, а Бланко его дублёром. За 10 миллионов выкуплен у «Лорьяна» полузащитник Абдул Мейте. Арендован у «Бреста» центральный защитник Лилиан Брассье. Арендный договор предусматривает обязательный выкуп.

Токсичный англичанин и старательный датчанин

Сразу три новобранца прибыли из Англии, где работал Де Дзерби. Один из героев последнего Кубка Америки — опорный полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне обошёлся в 15 миллионов. Именно такая сумма перечислена на счёт английского «Уотфорда».

Самая громкая и скандальная покупка — 23-летний нападающий Мэйсон Гринвуд. Талантливый англичанин выпал из состава «Манчестер Юнайтед» после того, как поколотил свою подругу. Гринвуду грозил реальный тюремный срок. Мэйсону стало не до футбола. Потом ушлые адвокаты сумели отмазать нападающего, но «Манчестер Юнайтед» больше не хотел иметь дела со столь противоречивым персонажем. Не игравший почти полтора года Гринвуд прошлой осенью был отдан во временное пользование испанскому «Хетафе», где сумел перезапустить карьеру — 10 голов и 6 результативных передач в 36 встречах. Несмотря на репутацию Мэйсона, «Манчестер Юнайтед» не стал отчислять своего воспитанника, а постарался выжать из его продажи выгоду. Нападающий был продан за 26 миллионов, более того, английский клуб оставил за собой право первоочередного выкупа.

Французские феминистки в курсе, кто перешёл в «Марсель». Гринвуду организовали «тёплый приём». Даром, что с Мэйсона сняты все обвинения, он давно помирился со своей подругой, более того, женился на ней. Они воспитывают дочь. Но возле «Велодрома» была проведена акция с требованием немедленно избавиться от хулигана и насильника. Даже мэр Марселя Бенуа Пайян высказался против трансфера. Но активистки не были услышаны руководством «Марселя», а городскому главе предложили сначала помогать клубу, а потом вмешиваться в трансферную политику. Тем более, что с Гринвудом связаны большие планы. Мэйсон должен не просто заменить Обамеянга, но и превзойти ушедшего лидера нападения. Инициатором покупки англичанина был Де Дзерби. Уж он-то знает, как правильно использовать футболиста. Хотя Гринвуд всё же скорее крайний нападающий, а не центральный.

Также с подачи нового тренера на «Велодром» прибыл ещё Пьер-Эмиль Хейбьерг — основной центральный полузащитник сборной Дании и «Тоттенхэма». К 28 годам воспитанник «Баварии» заработал очень солидную репутацию. Отличный опорник с хорошим пасом и приличным ударом. Непонятно, в чём не сошлись Хейбьерг и нынешний тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, но между ними возникли трения. Поэтому Пьер-Эмиль был готов чуть ли не пешком идти к Де Дзерби. Этого не потребовалось, между Лондоном и Марселем существует авиасообщение. Пока датчанин арендован, но не исключено, что ситуация изменится. Контракт датчанина с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом. Поэтому во время зимнего трансферного окна лондонцы постараются продать футболиста миллионов за 20. Арендное соглашение предусматривает обязательный выкуп.

Как там Жиго

И, конечно, спартаковские болельщики не забыли о существовании Самуэля Жиго, который провёл не самый удачный сезон. Пока 30-летний защитник готовится к сезону в составе «Марселя», но агент игрока не исключает ухода Жиго. Самуэль попал в ситуацию, похожую на ту, что возникла у его друга и бывшего напарника Георгия Джикии в «Спартаке». До конца контракта ещё год, новый договор не предлагают. Место в основе под сомнением, ибо ещё в прошлом году Самуэля потеснил Шансель Мбемба. А сейчас ещё и Лилиан Брассье прибыл.

Трансферная кампания ещё не завершена. Клуб ищет игроков в линию атаки. Время есть. Но пока работа «Марселя» впечатляет. И если кто и способен дать бой «Пари Сен-Жермен», то это «Марсель». Во всяком случае, так видится за три недели до старта. А что будет на деле — скоро увидим. Первый Le Classique пройдёт в Марселе 27 октября в рамках девятого тура. В Париже два непримиримых соперника встретятся в 26-м туре 13 марта. Есть ощущение, что будет жарко. Несмотря на погоду.