Артета мечтает выйти из тени Гвардиолы. «Арсенал» без трофеев и безуспешно ищет своего Холанда

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сегодня, 16:22

Пока «канониры» – копия «Манчестер Сити».

Калафьори – четвертый центральный защитник в основу

В новом сезоне Артета может поставить четверку рослых ребят в обороне. Именно так делал Гвардиола. В «Манчестер Сити» крепыш Уокер играл в центре и на фланге. Аканджи, Аке и Гвардиол – центральные защитники, работавшие на краях обороны. У Артеты справа Уайт, игравший в центре обороны, как его недруг Кайл. У Бена ужасные отношения с футболистами «Манчестер Сити», поэтому Саутгейт испугался брать игрока «канониров» на Евро-2024.

На этом турнире сыграл Кивиор, центральный защитник из Польши, который подменял Зинченко слева в «Арсенале». Оба могут проиграть красавчику из Италии. Защитник Калафьори перешел из «Болоньи» в клуб, который дважды проиграл «горожанам» борьбу за титул в АПЛ . Талантливый парень в «Роме» играл на фланге, а в бывшей команды Мотты в центре обороны. Опыта на краю немного, но вряд ли Артета уберет в запас Габриэля, напарника Салиба.

Не стоит ломать шикарную пару центральных защитников. Француз Салиба, который умеет играть в пас, работает рядом с цепким бразильцем. Габриэль дополняет Уильяма и не мешает ему развиваться. Уайт научился атаковать, не нужно убирать его ради голландца Тимбера в новом сезоне. А слева всегда держат в уме вариант, что у Калафьори будет непростой дебют в АПЛ , как у хорвата Гвардиола в «Сити». Артета явно копирует подход учителя Гвардиолы.

Райс и Эдегор – очевидный ответ на Родри и Де Брюйне

Артета нашел вратаря, который хорошо играет ногами. Снова копия, Эдерсон в «Манчестер Сити» отличается как раз работой внизу. Райя усадил Рамсдейла на лавку. Но в центре поля Артета тоже действует в стиле Гвардиолы. Райс — копия Родри, а Эдегор копирует Де Брюйне. Норвежец — это плеймейкер, который играет с оттяжкой на правый полуфланг. Для получения идеальной полузащиты Артета также приглашает испанца Мерино из «Реала Сосьедад».

В прошлом сезоне перевод Хаверца в центр поля не помог «Арсеналу» значительно оторваться от «Манчестер Сити» по организации игры. Гвардиола может искать замену Де Брюйне, ведь бельгиец покинет «Манчестер Сити» через год. Тогда сыграют с двумя центральными хавбеками, а Альварес будет «десяткой». Если увидите Эдегора на этой позиции у «Арсенала» по схеме «4-2-3-1», то ещё раз убедимся, что Артета часто использует подходы Гвардиолы.

Вот только англичанин Райс не равен испанцу Родри, который сейчас претендует на «Золотой мяч» и почти никогда не проигрывает в сборной и в клубе. Психологически Бернарду Силва, если играет в центре полузащиты, намного сильнее, чем Хаверц или Мерино. Де Брюйне тоже наглый, как сто шейхов. Гвардиоле проще, поскольку годами объяснял людям с лидерскими и чемпионскими качествами как правильно играть в футбол. Артете намного сложнее.

Ложный форвард – сворованная у «Манчестер Сити» идея

Гвардиола научил Зинченко смещаться с левого фланга обороны на место инсайда в атаке. Артета развил этот фокус в «Арсенале». А Жезус был ложным форвардом «горожан». Даже странно, что Стерлинг оказался в «Челси», а не в составе Артеты вместе с бывшими напарниками. Понятно, что не все ходы Гвардиолы скопировали в Лондоне. Сака и Мартинелли не повторяют действия Фодена и Доку. Но Микель повторил главную ошибку Хосепа.

Много лет Гвардиола отказывался от центрального нападающего. Но два последних чемпионства в АПЛ и первую для испанца победу в Лиге чемпионов со времен «Барселоны» взяли с «девяткой». Холанд подарил голы и оттягивал на себя внимание в решающих матчах Лиги чемпионов. Второй сезон получился неоднозначным. Но у «Арсенала» нет своего Холанда и нет главных кубков. Хаверц не может сыграть в стиле Эрлинга в атаке.

Сборная Германии обожглась с Каем в нападении, осталась без домашней победы на Евро-2024. Артета тоже без чемпионства в АПЛ . Каждый, кто пытался сыграть в центре атаки «Арсенала», не будучи чистой «девяткой», в итоге сдавался. Артета упрямо отказывается от важной покупки. Лишь этим летом заговорили о переговорах с 21-летним словенцем Шешко. Нападающий «Лейпцига» продлил контракт с немцами, но «Арсенал» не сдается.

Бывшему помощнику Гвардиолы пора изобрести свой стиль

«Арсенал» – одна из лучших команд прошлого сезона. Были близки к полуфиналу Лиги чемпионов. Не сумели отыграть гол Киммиха в ответном поединке с «Баварией», но всё могло сложиться иначе. В АПЛ «Манчестер Сити» опередил Артету на два несчастных пункта. Достаточно было дома обыграть крепкую «Астон Виллу», а не дарить бывшему тренеру Эмери победу в Лондоне, и сейчас бы рассказывали, как Гвардиола допустил поражение от ученика.

Но вспомните актуальный пример Евро-2024. Сборная Испании у тренера Энрике была неплохой, но без побед. Де ла Фуэнте активно перестроил команду, научил играть не по шаблонам. Испания, которая выиграла в финале Евро, получила собственное лицо. Урок для тренера Артеты в «Арсенале». Если Микель не придумает свои фишки с Калафьори, Мерино и Шешко – вся тройка любит импровизацию, то лондонцы не будут новыми чемпионами.

«Байер» Хаби Алонсо играл в свой футбол, а не пытался стать копией «Баварии». У «Лилля», который последним оставил ПСЖ без «золота» во Франции, был свой стиль. «Наполи» Спаллетти работал не по лекалам бывших чемпионов Италии. Нашли Карацхелию, соединили Хвичу с Осимхеном. Пусть надолго не хватило, но «Арсеналу» достаточно одного титула, как у Клоппа, чтобы Артета смело заявил, что вырос из штанов помощника Гвардиолы.

Победа над учителем – сложное задание. Иногда просто ждут, когда ментор постареет и сам начнет совершать ошибки. Но «Манчестер Сити» невероятно мощная команда. Даже волевой «Реал» поставил на сейвы Лунина в матчах и в серии пенальти, чтобы пройти чемпионов Англии. А вот «Арсенал» только учится верить в стандарты и вырывать победы в концовках. «Канонирам» надо опередить лучшую команду мира, а для этого важна оригинальность.