Большой европейский футбол возвращается. Моуриньо уже попал в перестрелку, а Головин ждёт соперников в новой Лиге чемпионов

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вчера, 16:30

Двадцать девять команд готовы к жеребьёвке турнира.

В этом году солидная квалификация ЛЧ

«Фенербахче» тренера Моуриньо пропустил три гола от швейцарского клуба «Лугано». Выиграли 3:4 после хет-трика Джеко, веселый результат накануне ответного поединка. А киевское «Динамо» разнесло «Партизан» 6:2. Сербский клуб выбрал самый странный прессинг в истории футбола. Жёстко давили на соперников при розыгрыше мяча, но затем всей командой отходили назад. Динамовцы под руководством бывшего голкипера Шовковского воспользовались подарками «Партизана».

Турки и украинцы проходят жёсткую квалификацию для клубов, которые не стали чемпионами своих стран. «Динамо» дальше ждёт «Рейнджерс», а «Фенербахче» может сыграть против французского «Лилля». Моуриньо легко может не пережить серию перестрелок на старте сезона в новом клубе и вылететь из квалификации. В финальном раунде победители пар с участием «Рейнджерса» и чешской «Славии» (или «Юниона» из Бельгии) встретят команды уровня «Зальцбурга» и «Лилля».

В этой мясорубке выживет лишь два клуба. Ещё пять путевок отведены для чемпионов различных дивизионов. Четыре клуба – «Динамо» Загреб, «Црвена Звезда», «Янг Бойз» и «Галатасарай» ждут своих соперников, а ещё шесть участников финального раунда определят в результате квалификации. Будет пять путевок, на них претендуют «Карабах», «Спарта» и ПАОК с Магомедом Оздоевым, чемпионом Греции. В Лигу Европы привычно вылетят очень сильные команды с богатыми составами.

Семнадцать грандов знают свои корзины

В этот раз не будет привычного группового этапа с квартетами. Увидите общую таблицу, каждый клуб проведет по восемь матчей вместо шести. Команды встретят восемь разных соперников, сыграют по четыре матча дома и на выезде. Важнее станут дополнительные показатели, поскольку только 8 первых клубов напрямую попадут в плей-офф. Команды с 9-го по 25-ое место сыграют между собой в дополнительном раунде квалификации, как 1/16-я финала сейчас.

Состав первых двух корзин:

«Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», ПСЖ , «Ливерпуль», «Милан», «Боруссия» Д, «Лейпциг», «Барселона».

«Байер», «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», «Шахтер», вакантное место.

Команды, которые тоже попали в основной этап Лиги чемпионов:

«Милан», «Фейеноорд», «Спортинг», ПСВ , «Селтик», «Монако», «Астон Вилла», «Болонья», «Жирона», «Штутгарт», «Штурм», «Брест».

29 команд на борту, 7 в пути. «Милан» может оказаться последним во второй корзине, если в квалификации вылетят команды с высшим рейтингом УЕФА . Рейтинг важен, поэтому «Байер» – чемпион Германии, не находится в первой корзине с «Реалом» и «Манчестер Сити». Новый формат объясняли в УЕФА . Каждый клуб получит по два соперника из каждой из корзин. Но жеребьевка по-прежнему имеет вес.

Например, «Реал» может получить ПСЖ , «Баварию», «Арсенал», «Ювентус», «Спортинг» и «Селтик». А может сыграть против более скромных соперников. Зато сейчас сложнее прибить шансы небогатых клубов. Даже если представители третьей корзины будут плохо играть с грандами, то могут уверенно обойти соседей и аутсайдеров, что поднимет в общей таблице, если большие клубы сыграют между собой вничью.

Мировые становятся худшим результатом, а дополнительные показатели в общей таблице влияют, как в обычных национальных первенствах. Если два клуба наберут одинаковое количество очков, то разница мячей поможет определить неудачника. Легко набрать 36 сильных клуба, чтобы осенний этап Лиги чемпионов оказался самым увлекательным за много лет. Всем придется очень активно атаковать.

Российские игроки точно встретят грандов

Миранчук в заявке «Аталанты», которая через три недели сыграет против «Реала» в финале Суперкубка УЕФА . Алексей, если не покинет клуб из Бергамо к тому времени, может выйти на поле против победителей Лиги чемпионов. После успеха в Лиге Европы команда Гасперини гарантировала возвращение в главный кубок. В прошлый раз всё завершилось трагедией, из матча в Милане привезли коронавирус. В Бергамо умерло много людей, ведь футбольные фанаты заразились одновременно.

Спустя годы постараются получить позитивные эмоции от матчей Лиги чемпионов. Для фанатов новый формат веселый, можно сравнить свою команду с восемью разными соперниками – шанс на разовую сенсацию вырастает. Также специально придумали способ провести как можно больше крупных игр осенью. Представьте, что Анчелотти встречает Хаби Алонсо, Артета играет против Луиса Энрике, а Индзаги снова сражается против Симеоне. Будет множество центральных поединков в ЛЧ .

Публика в футболе консервативная, поэтому сразу настроена против любого нововведения. Но согласитесь, что чаще были скучные группы, где сразу видно фаворитов и аутсайдеров, чем сюжет, когда МЮ оказался последним в компании с датчанами, турками и «Баварией». Если другие россияне присоединятся к Миранчуку и Головину, или новые российские игроки найдут себе клубы из списка участников Лиги чемпионов, то привлекут внимание не только поединки фаворитов между собой.