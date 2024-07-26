Реванш «Зенита», извинения Станковича и дерби. Во 2-м туре РПЛ много интриг

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сегодня, 09:21

Команды набирают ход.

«Крылья Советов» – «Ростов»

- Первый домашний матч команде Игоря Осинькина откровенно не удался. С другой стороны, чего ещё ожидать, когда в первом же туре приходится принимать усилившийся «Зенит»? Петербуржцы в той встрече выиграли с огромным запасом – 4:0. А самарцам теперь предстоит выплеснуть спортивную злость на приехавших следом ростовчан.

- От матча «Ростова» и ЦСКА ждали ярких атак и высокой результативности, а на выходе получили скупые 0:0. В то же время логично – как минимум одна команда старается обжиться в новом облике. «Армейцы» пока не стали командой Николича и продолжают играть по конспектам Федотова. Ростовчане стартовали с обновлённой вратарской бригадой. Обе стороны такая ничья устроила.

«Пари НН» – ЦСКА

- Если тебе четыре мяча забивает команда, играющая от обороны, это повод задуматься. Нижегородцы на огромном фарте сохранили прописку в Премьер-Лиге – и вроде стыки с «Арсеналом» были не так давно, чтобы забыть эти нервы. Но клуб вступил в новый чемпионат под руководством Саши Илича, а неорганизованность без мяча осталась. «Рубину» дома уступили 2:4. Сербский тренер по-прежнему вообще не убеждает.

- Летом в ЦСКА произошли масштабные изменения. Новый тренер, усиление русского костяка и потенциальный сменщик Чалова. Николич пока страхуется, не ломает то, что строил Федотов. Та же схема с тремя центральными защитниками, та же структура без мяча. Единственное – Койта, Круговой, Бистрович и Жемалетдинов ещё должны адаптироваться в команде, набрать форму.

«Динамо» – «Локомотив»

- Пока Фабиан Бальбуэна на Олимпиаде, а Роберто Фернандес восстанавливается после травмы, у «бело-голубых» возник непредвиденный пробел в центре обороны. Вдобавок Николас Маричаль был недоступен на первый тур, поскольку Уругвай незадолго до этого играл за третье место на Кубке Америки. Но даже с парой Лепский-Майсторович, а также с красной карточкой у Фомина «Динамо» обыграло «Факел».

- На пару с дебютантом РПЛ «Локо» выдал самый весёлый матч первого тура. Счёт открыли на 28-й минуте, а в промежуток между 36-й и 40-й забили ещё трижды. 2:2 – олицетворение просевшей обороны «красно-зелёных». Но на этот раз класса хватило, чтобы добиться минимального преимущества.

«Рубин» – «Зенит»

- В Казань петербуржцы едут брать реванш за кошмарную игру в апреле. Тогда казанцы вернули интригу в чемпионскую гонку, обыграв «Зенит» на их же поле.

- Рахимов просит трезво оценивать результат матча с «Пари НН» и отмечает – команде не хватает запаса прочности. Как и «Зенит», казанский клуб забил четыре мяча, но, в отличие от них же, и пропустил два. Надо работать над надёжностью.

- Глушенков может быть доволен. Он выдаёт просто идеальный дебют в составе российского гегемона. Дубль положил в ворота «Краснодара» в Суперкубке, теперь – два гола в ворота «Крыльев». У него идеальная химия с легионерами и огромная уверенность в своих силах. Семаку остаётся позаботиться об атмосфере в раздевалке.

«Факел» – «Акрон»

- Встречаются аутсайдеры нового сезона. Перспективы тренера «Факела» ещё в межсезонье были под сомнением. Уже был пример Евсеева – его тоже назначили на финише сезона, а уволили после неудач в первых турах следующего. У воронежцев к тому же тяжелейший календарь.

- Весёлую игру в Москве выдали подопечные Заура Тедеева. Его коллектив подкупает преданностью атакующему стилю, даже если он приводит к множеству пропущенных мячей. Яркая игра привлекает зрителя, но обрекает аутсайдера на вылет. «Акрону» предстоит искать компромисс.

«Химки» – «Спартак»

- Матч с махачкалинцами должен был сложиться по-другому – у «Химок» дважды был шанс забить с пенальти, но единственный свой мяч они провели с игры. «Динамо» же такой фарт был на руку, они забили раньше и старались удержать очки. Такая ничья для химчан равносильна поражению.

- Теперь в гости к ним едет разозлённый «Спартак». «Красно-белые» подтвердили неудачную статистику с «Оренбургом» и снова оступились в гостях, на этот раз вообще остались без очков. Болельщиков пугает проходной двор в обороне, экспертов – фраза Станковича о неожиданности длинных забросов от соперника. Быстрые атаки и игра на свободном пространстве, к слову, – фирменный стиль южноуральцев. Пока слишком много поводов для пессимизма.

«Оренбург» – «Ахмат»

- Оренбуржцы готовятся ко второму туру в отличном настроении. Они добыли победу над «Спартаком», тем более сделали это ярко на радость фанатам.

- Пока не начались выездные матчи, надо закрепить успех. Правда, с «Ахматом» будет тяжелее – Адиев отлично организовал команду. Грозненцы в первом туре смогли отобрать очки у «Краснодара» и вообще могли претендовать на победу.

«Краснодар» – «Динамо Махачкала»

- Мусаева оправдывает множество факторов – слабый состав, неподходящий его стилю, отсутствие топ-трансферов, изменения в костяке. Но на период его возвращения приходится слишком много поражений. Упущенный титул, потом – поражение в Суперкубке. Теперь «быки» упустили минимальное преимущество в Грозном. Ещё и после автогола.