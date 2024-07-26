Дерби поставили слишком рано. «Динамо» и «Локо» не покажут футбол уровня топ-3 – на то есть причины

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сегодня, 19:19

Только набирают форму.

Резвая атака и слабость обороны

«Локо» повезло с соперником по первому туру. Матч с прямым конкурентом накладывал бы определённые обязательства (с такими лучше играть, когда наберёшь форму), а с дебютантом Премьер-Лиги должен был сложиться резвый поединок на встречных курсах.

Самое важное – Галактионов перешёл на схему с тремя центральными защитниками. «Красно-зелёным» не хватает надёжности, поэтому шаг логичный – будет численное преимущество в центре обороны. Плюс, видимо, окончательно влился в стартовую обойму Алексей Батраков.

Игра смотрелась – взаимные выпады, 2:2 к перерыву, победный гол Воробьёва на 79-й минуте. «Железнодорожники» выглядели свежо – но обратить внимание надо не на резкость атаки, а на ошибки в обороне. Москвичи пропустили два мяча от выходца из Первой лиги – и даже три центрбека не помогли. Эльдарушеву и Бакаеву дали слишком много свободы – и те этим воспользовались. А ведь у «Локо» нет резервов, чтобы решить эту проблему.

Галактионову не привезут легионера

Трансферная кампания продолжается – и с тем же «Локомотивом» связано не так много слухов. Прежде всего они ожидали усиление на фланг атаки. Вингер «Ференцвароша» Маркиньос был в шорт-листе с июня, «красно-зелёные» упорно пытались договориться на рассрочку, но венгры требовали полную сумму. Паузой воспользовался «Спартак» – предложил более выгодные условия и «Ференцварошу», и самому футболисту.

Для Галактионова это серьёзная проблема. Москвичи и так серьёзно потеряли в глубине состава – ушли сразу три исполнителя, способные закрыть позицию «десятки». Глушенков – вообще лучший в лиге в этом амплуа. Миранчук и Жемалетдинов качественно закрывали позицию, когда Максима переводили на фланг (и наоборот). До старта сезона успели привести только Воробьёва в пару к Сулейманову и возрастного опорника Тимофеева для ротации. На топ-усиление это точно не тянет.

В том числе из-за этого пришлось перейти на тройку центральных защитников. И, конечно, Маркиньосу в этой схеме ещё надо было найти позицию. Но для «Локо» он стал бы усилением. В реалиях же «Спартака» приобретение сомнительное.

Личка ошибся

Два года назад что-то подобное уже происходило – на фоне приостановки контрактов легионерами «Динамо» осталось с Сазоновым и Кутицким в центре обороны (оба тогда почти не имели опыта игры в РПЛ ). Теперь же форс-мажор случился при Личке. На стартовый матч «бело-голубым» были недоступны сразу три основных центрбека – Роберто Фернандес слёг с травмой, Николас Маричаль ещё не вернулся после Кубка Америки, Фабиан Бальбуэна отпросился на Олимпиаду. Относительно последнего наставник отмечал:

Понятно, что мы теряем капитана и сильного центрального защитника. Но Олимпиада — большой турнир. Она бывает раз в четыре года. Ты можешь попасть на нее раз в жизни. Фабиан пришел с просьбой, я ответил согласием и добавил, что надо договариваться с клубом, потому что он платит зарплату. В итоге пошли Фабиану навстречу.

Но де-факто из-за этого «бело-голубые» оказались в рискованной ситуации. В первом туре предстояло сыграть против довольно агрессивного и атлетичного «Факела» — и на эту игру выходить с парой Лепский-Майсторович. Первый – 19-летний воспитанник, который к этому моменту сыграл в РПЛ только один матч. Второй – молодой серб, которого покупали у «Войводины» на перспективу. Понятно, что весь сезон впереди – но расточительно относиться к очкам в первых матчах не стоит.

К осени «Динамо» изменится

У москвичей вырисовывается свой подход к работе на трансферном рынке. Оформление сделок из-за санкций даётся с огромным трудом – и новички приходят с опозданием. С другой стороны, ближе к закрытию трансферного окна клубы чётче понимают, на кого не рассчитывают – и готовы идти на уступки. С такими договариваться легче. Годом ранее так в сентябре подписали Бителло. До этого в конце августа привели Хорхе Карраскаля – тот был не нужен Федотову, поэтому ЦСКА не так упорствовал.

К этому моменту есть два пополнения у «бело-голубых» – Андрей Лунёв и Иван Лепский. При этом последний ушёл на повышение из академии, а подписание Андрея – острая необходимость. Команда давно испытывает проблемы с основным вратарём. Это в стратегию «Динамо» вполне вписывается – так что логично предположить, что подписания начнутся ближе к осени.

Не поединок конкурентов за медали

В перспективе «Локомотив» и «Динамо» – те, кто будут в группе преследования «Зенита», кто станет бороться за медали. Но на это влияет множество переменных – успешность действий на финише трансферного окна, адаптация новичков, форма действующих лидеров. Важно ещё и не потерять тех, кто уже составляет костяк. И надо набрать форму.

Пока же что у тех, что у других, – стадия пробуждения после спячки, осмысления своих новых возможностей. «Локомотив» обустраивается в новой схеме. «Динамо» работает с новой парой защитников и оценивает качества Лунёва. Второй тур – слишком рано, чтобы сталкивать такие команды, они просто не покажут свой объективный уровень.

Прогноз Soccer.ru: обе команды – легковесные, играющие, поэтому стоит ожидать продолжение матча между «Локо» и «Акроном». Ошибаться будут и те, и другие – но «Динамо» потеряло не только основную связку центрбеков, но и Фомина (дисквалификация). Справедливым итогом такого матча будет ничья.