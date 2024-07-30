"Риека” — "Хунедоара”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

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вчера, 18:09

"Риека”

"Фанаты” на данный момент располагаются на 114-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Хунедоарой”. 18-го числа встреча с клубом "Триглав Крань” завершилась вничью (1:1).

25-го июля поединок с будущим соперником также закончилась вничью но со счетом 0:0.

"Хунедоара”

"Вороны” на данный момент занимают 328-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним последнюю пару поединков сыгранных с их участием. 18-го числа команда уступила два мяча клубу "Пакш” (2:0).

25-го июля встреча с будущим соперником завершилась вничью с результатом 0:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Риека” — 1.30

· Ничья — 6.00

· Победит "Хунедоара” — 6.40

· Победит "Риека” с форой -1.5 — 1.83

· ТБ 3.5 — 2.35

· ТМ 3.5 — 1.60

Статистика

· "Риека” выиграла один матч из последних пяти.

· "Хунедоара” за тот же период времени победили в таком же количестве матчей.

· Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

Оглядываясь на недавнюю встречу рекомендуем сделать ставку на ничью в БК Pinnacle с коэффициентом 6.00.