"Риека” — "Хунедоара”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

"Риека”
"Фанаты” на данный момент располагаются на 114-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Хунедоарой”. 18-го числа встреча с клубом "Триглав Крань” завершилась вничью (1:1).
25-го июля поединок с будущим соперником также закончилась вничью но со счетом 0:0.
"Хунедоара”
"Вороны” на данный момент занимают 328-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару поединков сыгранных с их участием. 18-го числа команда уступила два мяча клубу "Пакш” (2:0).
25-го июля встреча с будущим соперником завершилась вничью с результатом 0:0.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Риека” — 1.30
· Ничья — 6.00
· Победит "Хунедоара” — 6.40
· Победит "Риека” с форой -1.5 — 1.83
· ТБ 3.5 — 2.35
· ТМ 3.5 — 1.60
Статистика
· "Риека” выиграла один матч из последних пяти.
· "Хунедоара” за тот же период времени победили в таком же количестве матчей.
· Последняя очная встреча закончилась вничью.
Прогноз
Оглядываясь на недавнюю встречу рекомендуем сделать ставку на ничью в БК Pinnacle с коэффициентом 6.00.