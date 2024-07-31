"Хартберг” — "ЛАСК”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (03.08.2024)

"Хартберг”
На данный момент футбольный клуб находится на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Освежим в памяти результаты крайних двух поединков сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "ЛАСКом”. 20-го июля команда уступила два мяча клубу "Рух Львов” (2:0).
26-го числа "Хартенберг” выиграл «Бишофсхофен” с большим отрывом в десять мячей (11:1).
»ЛАСК”
"Черно-белые” на данный момент располагаются на шестом месте в турнирной таблице "Бундеслиги”. Вспомним результаты последней пары матчей сыгранной с их участием. 20-го числа команда обыграла «Санкт-Пёльтен” со счетом 2:0.
26-го июля »ЛАСК” выиграл «Унион Гуртен с результатом 3:0.
Котировки БК Pinnacle
· Победит „Хартберг” — 2.97
· Ничья — 3.52
· Победит “ЛАСК” — 2.32
· Победит »ЛАСК” с форой -1.5 — 1.08
· ТБ 3.5 — 2.98
· ТМ 3.5 — 1.32
Статистика
· «Хартенберг” выиграл два матча из пяти последних.
· »ЛАСК” за тот же период времени победил трижды.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "ЛАСКа”.
Прогноз
"Черно-белые” показывают более профессиональную игру чем "Хартенберг”. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "ЛАСКа” с коэффициентом 2.32.