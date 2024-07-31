"Магдебург” — "Эльфсберг”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (03.08.2024)

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вчера, 19:24

"Магдебург”

Данный футбольный клуб в турнирной таблице второй Бундеслиги располагается на третьем месте. Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Эльфсбергами”. 26-го июля команда выиграла "Норвич” со счетом 1:0.

27-го числа "Магдебург” проиграл "Сампдории” с разницей в два мяча (4:2).

"Эльфсберг”

На данный момент команда занимает 17-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с ее участием. 24-го числа "Эльфсберг” проиграл клубу "Хоффенхайм” со счетом 3:1.

27-го числа встреча с "Викторией Кельн” закончилась вничью (1:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Магдебург” — 1.97

· Ничья — 3.80

· Победит "Эльфсберг” — 3.56

· Победит "Магдебург” с форой -1.5 — 3.28

· ТБ 3.5 — 2.51

· ТМ 3.5 — 1.44

Статистика

· "Магдебург” выиграл в трех матчах из десяти последних и четыре закончились вничью

· "Эльфсберг” за тот же период времени выиграл трижды.

· Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

Соперник "Эльфсберга” показывает неплохую серию игр. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Магдебурга” с коэффициентом 1.97.