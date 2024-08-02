38 млн евро за провал на Евро-2024. «Челси» пытается отбить ужасный трансфер с помощью итальянцев

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сегодня, 13:59

Лукаку хочет к Конте, но у «Наполи» серьёзный конкурент.

Неаполитанцы продолжают пытаться

Как и годом ранее, переговоры по Ромелу Лукаку затягиваются. Тогда сбить ценник пытался «Интер», а узнав, что бельгиец связался с «Ювентусом» вообще вышел из переговоров. Теперь договориться с лондонцами пытается «Наполи». Неаполитанцы этим летом снова сменили тренера, но с новым наставником связывают большие надежды. Антонио Конте всегда возвращал своим командам победный дух и делал их претендентами на чемпионство. Итальянец какое-то время в «Интере» работал с Лукаку – и под его руководством форвард раскрылся.

Понятно, что первым делом после назначения менеджер захотел подхватить захандрившего футболиста. Да и сам игрок обрёл стабильность именно в Италии. С МЮ в Премьер-Лиге как-то не задалось, с «Челси» – вообще провальный отрезок карьеры. Только в «Интере» он каждый сезон поддерживал статус лидера и делал разницу на поле, продолжал показывать результат и в «Роме». Ромелу настолько хочет остаться в Италии и вернуться к Конте, что уже согласовал контракт на три года и согласился на снижение зарплаты. Между тем на уровне клубов согласовать сделку не удаётся. «Наполи» пытается договориться на 25 миллионов евро, но «аристократы» требуют компенсацию в 38 миллионов.

Стоит учитывать провальный Евро

Когда ты уже второе лето кряду не можешь скинуть проблемный для себя актив, возникают вопросы к стратегии действия. Но не у «Челси» – «синие» продолжают гнуть свою линию. Хотя абсолютно понятно, что лондонцы завышают объективную стоимость форварда. Последний сезон в составе «Ромы» был неплохим, но не больше. 13 голов не тянут на 38 млн евро.

К тому же бельгиец провалился на Евро-2024. Сборная Бельгии рассчитывала на Лукаку как на своего главного бомбардира. Но у футболиста появились проблемы с реализацией. Настолько неразрешимые, что на турнире он так и не смог забить. Из группы с Румынией, Словакией и Украиной «красные дьяволы» должны были выходить на классе, а вышли со скрипом. Играли против французов, у которых возникли такие же проблемы. Но даже тогда Ромелу остался без забитых мячей, а «трёхцветным» помог автогол.

Резюмируя – минувший сезон Лукаку точно нельзя занести в актив. При таких показателях платить запрашиваемую «Челси» сумму – большой риск, который могут себе позволить разве что состоятельные клубы. Но из грандов на него никто не претендует. Всем нужны проверенные исполнители – поэтому, например, «Милан» выбирает Морату, а «Вест Хэм» и «Атлетико» претендуют на Фюллькруга.

Не повезло, что есть и другие покупатели

У «Наполи» были шансы дожать лондонцев. Контракт Лукаку истекает в 2026 году, продлевать его бельгиец не собирается. Чтобы хоть что-то заработать на продаже, Ромелу надо отпускать этим летом – следующим придётся делать скидку из-за последнего года по контракту. И вполне вероятно, что к концу августа «аристократы» бы сдались.

Проблема в том, что на «Челси» вышел ещё один клуб – «Астон Вилла». «Львы» нуждаются в качественном усилении. Команда сделала огромный рывок с момента, как Унаи Эмери возглавил её. Теперь доросли до Лиги чемпионов. Но до этого коллектив добивался результата за счёт стройной организации, прыгал выше головы. Постоянно добиваться такой отдачи невозможно – наступит усталость. А сейчас ситуацию осложняет тот факт, что потребуется играть сразу в двух топ-турнирах. После перехода на высокий уровень неминуема просадка – пример «Ньюкасла» говорит о многом.

На таком уровне уже необходима длинная скамейка, качественная ротация. И «львы» адекватно себя оценивают, по этой причине это пока самый активный игрок АПЛ на трансферном рынке. По последним данным, «Вилла» уже контактировала с лондонцами, и стороны согласовали условия сделки. Теперь «аристократы» настаивают на том, чтобы Лукаку приступил к переговорам по контракту, сам футболист этому препятствует, поскольку успел договориться с Конте и «Наполи». «Синие» не хотят медлить с оформлением трансфера и не готовы ждать предложения неаполитанцев слишком долго.

«Вилла» рискует

Опять же – команде и правда нужны трансферы, чтобы выдержать конкуренцию следующего чемпионата и главного еврокубка. При этом бирмингемцы вынуждены работать на ограниченном участке рынка – топ-игроки предпочитают именитые клубы и проверенные проекты, с ними «львы» конкурировать не в состоянии. Но важно учитывать и микроклимат в команде.

Важный фактор заключается в том, как даётся Эмери работа с топ-исполнителями. Испанский тренер так и не проявил себя в грандах – на клубы шло слишком высокое давление, плюс в составе были капризные звёзды, перед которыми сложно заслужить авторитет. Унаи не удаётся работать качественно в таких условиях, при этом результаты «Виллы», «Вильярреала» и других крепких не звёздных команд выше всяких похвал. Лукаку как раз футболист с мировым именем, к которому нужен подход. Ещё один фактор риска – его зарплата. Это ради «Наполи» с Конте Ромелу готов пойти на уступки, на «Виллу» же это не распространяется. А разброс по зарплатам неизбежно скажется на атмосфере в раздевалке.

В составе «львов» остаются Олли Уоткинс, Джон Дуран (хотя на него претендует тот же «Челси») – те, с кем уже нашли общий язык, а также новичок Кэмерон Арчер. Клубу не стоит рисковать идиллией ради сомнительного актива, пусть периодически забивного и пока что доступного.