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«Лацио» не подпишет Хамеса Родригеса

вчера, 17:46

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани высказался о предполагаемом интересе к полузащитнику Хамесу Родригесу.

Я бы никогда его не подписал, это невозможно. Слухи не соответствуют действительности.

Ему 33 года, в последнее время он играл в 12-13 матчах за сезон. Хамес неплохо выступил на Кубке Америки, но мы им не интересуемся.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:29
старенький уже ...
u7f2amrkqpy7
u7f2amrkqpy7
вчера в 21:23
Очень жаль*(
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:57, ред.
Легендарный колумбийский игрок, лучший бомбардир ЧМ-2014. После этого турнира был нарасхват у лучших топ-клубов Европы. Обладатель 23-х европейских трофеев, в том числе 2-х кратный обладатель ЛЧ в составе "Реала". Но годы, видимо берут своё... Уже не так ярок и результативен как прежде и теперь даже середняку "Лацио" Хамес не нужен. Тем не менне он навсегда войдёт в историю мирового футбола как выдающийся мастер.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:09
Хамес уже давно отыграл своё
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:00
Да, Хамес в сборной и Хамес в клубе это абсолютно два разных игрока....
То, что происходит в Лацио с комплектованием состава это конечно же беда, и скорее сам игрок бы не перешел туда. Слышал, что Хамес желает вырнуться в Европу, так вот сейчас неплохой проект строится в Марселе, можно сезончик там поиграть, или убавить свои финансовые потрепности и перейти в Жирону, тут тебе и хорошо знакомая ЛаЛига, и ЛЧ....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:05
Запустили значит утку !
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