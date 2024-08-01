«Лацио» не подпишет Хамеса Родригеса

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани высказался о предполагаемом интересе к полузащитнику Хамесу Родригесу.
Я бы никогда его не подписал, это невозможно. Слухи не соответствуют действительности.
Ему 33 года, в последнее время он играл в 12-13 матчах за сезон. Хамес неплохо выступил на Кубке Америки, но мы им не интересуемся.
То, что происходит в Лацио с комплектованием состава это конечно же беда, и скорее сам игрок бы не перешел туда. Слышал, что Хамес желает вырнуться в Европу, так вот сейчас неплохой проект строится в Марселе, можно сезончик там поиграть, или убавить свои финансовые потрепности и перейти в Жирону, тут тебе и хорошо знакомая ЛаЛига, и ЛЧ....
То, что происходит в Лацио с комплектованием состава это конечно же беда, и скорее сам игрок бы не перешел туда. Слышал, что Хамес желает вырнуться в Европу, так вот сейчас неплохой проект строится в Марселе, можно сезончик там поиграть, или убавить свои финансовые потрепности и перейти в Жирону, тут тебе и хорошо знакомая ЛаЛига, и ЛЧ....