«Лацио» не подпишет Хамеса Родригеса

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани высказался о предполагаемом интересе к полузащитнику .

Я бы никогда его не подписал, это невозможно. Слухи не соответствуют действительности.

Ему 33 года, в последнее время он играл в 12-13 матчах за сезон. Хамес неплохо выступил на Кубке Америки, но мы им не интересуемся.