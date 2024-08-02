Попадёт на ЧМ, если сменит клуб. Нагельсманн советует топ-форварду уйти от финалистов Лиги чемпионов

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сегодня, 11:44

Нужна игровая практика.

В Дортмунде на Никласа не рассчитывают

Фюллькруг – форвард, которого не сразу оценили по достоинству. Долго он мотался с командами между элитным дивизионом и второй Бундеслигой, хотя ещё в сезоне-17/18 после повышения в классе с «Ганновером» забил 14 мячей в 34 играх чемпионата. Но немецкий топ-клуб решился выкупить Никласа лишь в 2023 году, когда тому уже стукнуло 30.

Форвард провёл в Дортмунде весьма крепкий сезон – 29 игр в Бундеслиге, 12 голов и восемь ассистов. Его голы приносили победы над «Атлетико» и «Пари Сен-Жермен» в плей-офф Лиги чемпионов. Но даже так позиции Никласа не были прочными.

В спину дышит молодой Юссуфа Мукоко. 19-летнего воспитанника постепенно подводят к основной команде, он уже получает игровую практику. Да, такому игроку нужен опытный партнёр, который закроет позицию на дистанции ближайших сезонов. Но даже при наличии Фюллькруга «чёрно-жёлтые» предпочли выйти на рынок. Захотели забрать из «Штутгарта» Сехру Гирасси, отдав за нападающего скромные 18 миллионов евро. При такой высокой конкуренции Никласу просто не остаётся места в стартовой обойме. Футболисту сборной ясно дали понять, что на него не рассчитывают.

Лидер сборной, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем

С таким же опозданием Фюллькруг дорос и до сборной. За национальную команду он дебютировал в 29 лет – чемпионат мира-2022 стал его первым крупным турниром. Бундестим давно испытывала проблемы с профильным форвардом, наконечником для атак, а Никлас стал тем единственным из немцев, кто хоть сколько-то убеждал на топ-уровне.

Поэтому необходимость в нём сохраняется даже сейчас. Так что и на Евро он стал важной фигурой. В старте выходил Кай Хаверц, но это скорее потому, что не мог Никлас, у которого были проблемы с коленом, форварда предпочли поберечь от лишних нагрузок. И показательно, что с Хаверцем на поле угроза воротам как-то рассеивалась, а с выходом Фюллькруга игра немцев приобретала более классические очертания. Кай в итоге забил два мяча – оба с пенальти. А Никлас, отыграв на домашнем Евро всего 162 минуты, стал вторым бомбардиром команды. Уступил только Мусиале – у него тоже пять матчей, но 423 минуты на поле. Что ещё важнее, 31-летний футболист включался в самый необходимый момент – в третьем туре против Швейцарии он вышел при счёте 0:1 и спас немцев от поражения на второй добавленной минуте.

Для Германии важно наличие футболиста с таким амплуа. На ближайшие годы Фюллькруг остаётся основным выбором для Нагельсманна на острие. Единственный достойный конкурент – Максимилиан Байер, но 21-летнему форварду ещё надо набраться опыта.

Нагельсманн советует сменить клуб ради игровой практики

По селекции дортмундцев летом уже ясно, что Никласу стоит искать себе другую команду. Возрастной немец уже советовался со спортивным директором «Боруссии» Себастьяном Келем и тренерским штабом сборной Германии. Нагельсманн рассчитывает на нападающего и хочет видеть его в составе на ЧМ -2026 – но для этого футболист должен получать игровую практику.

Для Никласа главное, что претендентов на него достаточно. Сообщалось об интересе «Милана», они недавно расстались с Оливье Жиру, ещё одним возрастным форвардом. Также замену Альваро Морате искал «Атлетико». Осложняет переговоры желание «Боруссии» заработать на игроке. За 31-летнего нападающего хотят получить 30 млн евро – это при том, что сами 28-летнего Гирасси приобрели за 18 миллионов.

Сейчас в переговоры включился «Вест Хэм». У англичан дела с финансами обстоят лучше, «молотобойцы» готовы предложить дортмундцам 25 миллионов евро компенсации с учётом бонусов. С самим футболистом собираются подписать соглашение на три года с опцией продления на ещё один сезон. Зарплата Фюллькруга в таком случае составит 2,5-3 миллиона евро за сезон. К слову, сами лондонцы параллельно рассматривают и другие кандидатуры – также хотят договориться с «Астон Виллой» по Джону Дурану. С самим игроком успели достигнуть устной договорённости.

Вольётся в систему Лопетеги

«Вест Хэм» Фюллькругу отлично подойдёт. Мойес сформировал крепкий проект, а саму команду превратил в отличного еврокубкового бойца. Лондонцы ещё в сезоне-21/22 пробились в полуфинал Лиги Европы, спустя год прошлись по Лиге конференций (в финале обыграли «Фиорентину»), а в минувшем сезоне в той же ЛЕ остановились в четвертьфинале (не повезло попасть на взломавший футбол «Байер»). Для Никласа главное, что команда приучена к «4-2-3-1» и «4-3-3», как «Боруссия». Плюс команде нужен именно классический нападающий.