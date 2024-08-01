«Астон Вилла» планирует подписать Лукаку

«Челси» и «Астон Вилла» обсуждают трансфер нападающего Ромелу Лукаку.
Сообщается, что клубы согласовали сделку, «синие» пытаются убедить бельгийца начать диалог со «львами».
Футболист отказывается от такого варианта, поскольку контактирует с «Наполи». «Челси» намерен продать игрока как можно скорее.
Астон Вилла хороший вариант реанимировать карьеру.
Которая, кстати, развивается довольно плохо.
Впрочем, это его выбор...
Астон Вилла хороший вариант реанимировать карьеру.
Которая, кстати, развивается довольно плохо.
Впрочем, это его выбор...