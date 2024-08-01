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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Астон Вилла» планирует подписать Лукаку

вчера, 20:34

«Челси» и «Астон Вилла» обсуждают трансфер нападающего Ромелу Лукаку.

Сообщается, что клубы согласовали сделку, «синие» пытаются убедить бельгийца начать диалог со «львами».

Футболист отказывается от такого варианта, поскольку контактирует с «Наполи». «Челси» намерен продать игрока как можно скорее.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:58
31 год... Плюс отрицательная карма с Евро - 24....
Возраст по футбольным меркам предпенсионный, а посему ломаться не стоит...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:44
Гуляет Лукаку из команды в команду !
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 06:35
Забирайте хоть кто нибудь…но за это плаксливое полено никто платить не хочет 30 млн.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 06:16
Это будет провал. Лукаку уже не тянет уровня АПЛ. Пусть не спешат выкидывать деньги
112910415
112910415
сегодня в 05:20
надеюсь, не подтвердится ...
зачем вредить отличному клубу ?!
x2fytb32xmsk
x2fytb32xmsk
сегодня в 03:45
Бельгиец уже сбитый летчик, всё остальное слухи
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:27
Зачем он АВ? Не пойму ни разу
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 21:43
🥚🥚 мало.. Хотя это только про футбол.. 🤭
hwpsbxj9r8my
hwpsbxj9r8my
вчера в 21:39
Ясности пока нет! Если сам не хочет то ждать нечего
galem72
galem72
вчера в 21:26
Обычный вброс! Только больной на голову может записать себе его в состав в АПЛ. Лукаку отлично подойдёт для СериАла, он это неоднократно доказывал. Его нужно грамотно юзать с контры, и тогда он приносит положительный результат.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:22
Зря Лукаку кочевряжится...
Астон Вилла хороший вариант реанимировать карьеру.
Которая, кстати, развивается довольно плохо.
Впрочем, это его выбор...
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