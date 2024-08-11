Новое поколение звёзд в Ла Лиге. Не только «Реал» провернул сделку века, «Барса» и «Атлетико» не отстают

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сегодня, 00:40

Масштабная закупка грандов Ла Лиги.

У «сливочных» самый цельный проект

Речь именно о соотношении цельности и качества. Мадридцы годами искали футболистов под новый костяк. Важным штрихом на пути к полному обновлению стал Джуд Беллингем – англичанин быстро освоился в испанском гранде и в отсутствие топ-бомбардира взял завершение на себя. В то же окно подписали Арду Гюлера, молодой турок дорастёт до старта чуть позже.

Теперь Флорентино Перес обозначает финальные шаги перестройки. Наконец завершилась эпопея с Килианом Мбаппе. Лидера сборной Франции пытались переманить из ПСЖ уже на протяжении нескольких лет. Удалось это сделать только сейчас – зато без компенсации парижанам. Плюс для менеджмента «сливочных».

Этим в усилении атакующей линии не ограничились. Боссы «Реала» сделали всё, чтобы в ближайшем будущем нападение было абсолютно звёздным. В столицу Испании едет 18-летний Эндрик, который уже считается главной надеждой сборной Бразилии. Футболисту придётся принять тот факт, что сейчас конкуренцию у Килиана ему не выиграть. Но он будет работать с Карло Анчелотти – итальянец умело подводит молодежь к основе. Время Эндрика ещё придёт.

«Барса» перехватила Ольмо у «Сити» и хочет пойти ва-банк

Возможности «Барсы» по сравнению с конкурентами сильно ограничены. В условиях финансовых ограничений никак не удаётся соперничать с европейскими грандами за топ-игроков, прошлым летом вообще потратили только 3,4 млн евро (не считая 40 млн за Роке, он приехал уже зимой).

Но к возможности подписания Дани Ольмо они отнеслись предельно серьёзно. Появился шанс воссоздать в команде связку, которая феерила за сборную Испании на Евро-2024. Трансферными целями стали Ольмо и Нико Уильямс. Вдобавок Дани – воспитанник «сине-гранатовых», которому отлично знакома философия клуба. Бороться пришлось с «Ман Сити», которые изначально считались фаворитами.

Но когда дело дошло до выбора футболиста, опять сыграл статус «Барсы». Так Дани описывал эмоции от перехода:

Мы «Барса» и должны бороться за всё. Я очень счастлив, это мечта, ставшая реальностью. Я очень рад вернуться домой, к семье, к товарищам по сборной... Я с нетерпением жду начала этого пути. Переговоры были напряженными, но это нормально.

Каталонцам пришлось отдать «Лейпцигу» за игрока 55+7 миллионов евро. Удивительно, как кризисный клуб нашёл такие деньги. Тем более удивительно, что на этом «блауграна» не планирует останавливаться. Они не отказались от цели подписать ещё и Уильямса.

За Нико «Атлетик» Бильбао требовал 58 миллионов евро. «Барса» хотела договориться, чтобы разбить платежи, но баски наотрез отказались – отпустить лидера были готовы только при единовременной выплате. Ради этого собирались даже взять кредит. По последним данным, каталонцы вернутся к кандидатуре вингера и попробуют уладить вопрос до 24 августа.

«Атлетико» непривычно активен

Прошлым летом случился полноценный трансфер Антуана Гризманна, француз окончательно вернулся в ставший родным клуб – и это было одним из лучших решений для «матрасников». Теперь «Атлетико» разворачивает непривычно крупную для себя трансферную кампанию.

В коллектив уже пришёл центральный защитник Робин Ле Норман, который в «Сосьедаде» был лидером. На острие выбирали между Довбиком и Серлотом, взяли в итоге последнего. И на этом заканчивать не собираются. Очередной трансферной целью стал Хулиан Альварес – перспективный форвард «Ман Сити», которому стало тесно в одной команде с Холандом. Он может стать лидером на острие, а может попробовать себя в качестве преемника свободного художника Гризманна. За аргентинца «матрасники» выплатят «Сити» 75+20 млн евро.

Помимо Хулиана в столицу Испании из АПЛ может перебраться Конор Галлахер. Воспитанника и лидера «Челси» родной клуб готов «принести в жертву», чтобы поправить дела с финансовым фэйр-плей. «Матрасникам» же это на руку – они получают креативного футболиста, который сохранял результативность даже в лишённой чёткой структуры команде. Сделка обойдётся испанцам в 42 миллиона евро, Галлахер уже подписал контракт до 2029 года.

Нельзя отпускать новое поколение «галактикос»

«Атлетико» и «Барселона» действуют правильно, поскольку угроза от «Реала» серьёзно возросла. В прошлом сезоне ни те, ни другие уже не смогли выдержать конкуренцию со «сливочными» – а ведь команде ещё не хватало пары элементов. Это был сигнал к тому, что нужно выходить на рынок. Летом опасения только подтвердились: состав «Реала» пополнили Мбаппе и Эндрик, снят вопрос о позиции форварда.

И есть дальнейшие намётки. До закрытия трансферного окна «сливочные» попытаются подписать Альфонсо Дэвиса. «Бавария» упирается (причём относительно сразу нескольких защитников), но ей же хуже – канадцу нравится «Реал», он хотел бы сыграть за команду, а его контракт с мюнхенцами истекает следующим летом. «Галактикос», если не договорятся сейчас, просто повторят финт с Мбаппе через год. Помимо него, Флорентино Перес нацелен на Трента Александер-Арнольда – он также не торопится продлевать контракт с «Ливерпулем» и станет свободным агентом через год.