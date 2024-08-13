«Фенербахче» — «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Лилль», который состоится 13 августа 2024 года
«Фенербахче»
Стамбульский клуб по ходу первой встречи сумел в первый раз сравнять счет, но все же проиграл ее (1:2). Теперь «колорадские жуки» уже на своем знаменитом стадионе при реве болельщиков будут брать реванш у «Лилля», который претерпел много изменений с прошлого сезона. Быстрый гол гарантирует хозяевам максимальную уверенность в себе, которую будет очень просто развивать по ходу поединка и дальше.
10 августа «Фенербахче» в чемпионате обыграл на своем поле «Адана Демирспор» (1:0), а шестого числа на выезде уступил «Лиллю» (1:2) в квалификации Лиги чемпионов.
«Лилль»
«Лилль» почувствовал проблемы лишь во втором тайме, но справился с нервами и выиграл первую встречу. Тем не менее, еще все впереди, ведь гостей ждет один из самых негостеприимных стадионов Европы и играть там тяжело всем командам без исключения. Многое зависит от морального настроя команды, ведь если они «сломаются» в начале игры, их шансы на выход в финал квалификации будут минимальны.
6 августа «Лилль» обыграл «Фенербахче» (2:1), а 30 июля в товарищеской игре команда одолела «Сельту» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фенербахче» – 1.82
- Ничья – 3.75
- Победит «Лилль» – 4.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.85
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.95
Статистика
- «Фенербахче» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- «Лилль» забивал в восьми из десяти последних поединков на выезде
- Шесть из десяти последних матчей турецкого клуба завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Фенербахче», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Турецкий клуб почти не уступал «Лиллю» в первом матче, а на своем поле наверняка сможет добиться победы, которая способна как минимум перевести противостояние в дополнительное время.