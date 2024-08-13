«Фенербахче» — «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1723528537

сегодня, 08:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Лилль», который состоится 13 августа 2024 года

«Фенербахче»

Стамбульский клуб по ходу первой встречи сумел в первый раз сравнять счет, но все же проиграл ее (1:2). Теперь «колорадские жуки» уже на своем знаменитом стадионе при реве болельщиков будут брать реванш у «Лилля», который претерпел много изменений с прошлого сезона. Быстрый гол гарантирует хозяевам максимальную уверенность в себе, которую будет очень просто развивать по ходу поединка и дальше.

10 августа «Фенербахче» в чемпионате обыграл на своем поле «Адана Демирспор» (1:0), а шестого числа на выезде уступил «Лиллю» (1:2) в квалификации Лиги чемпионов.

«Лилль»

«Лилль» почувствовал проблемы лишь во втором тайме, но справился с нервами и выиграл первую встречу. Тем не менее, еще все впереди, ведь гостей ждет один из самых негостеприимных стадионов Европы и играть там тяжело всем командам без исключения. Многое зависит от морального настроя команды, ведь если они «сломаются» в начале игры, их шансы на выход в финал квалификации будут минимальны.

6 августа «Лилль» обыграл «Фенербахче» (2:1), а 30 июля в товарищеской игре команда одолела «Сельту» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фенербахче» – 1.82

Ничья – 3.75

Победит «Лилль» – 4.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Тотал больше 2.5 мячей – 1.95

Статистика

«Фенербахче» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Лилль» забивал в восьми из десяти последних поединков на выезде

Шесть из десяти последних матчей турецкого клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Фенербахче», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Турецкий клуб почти не уступал «Лиллю» в первом матче, а на своем поле наверняка сможет добиться победы, которая способна как минимум перевести противостояние в дополнительное время.